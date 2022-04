Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß löste ein Versprechen ein. Wenn der 30. Spieltag erreicht sei, hatte der Trainer der TSG Hoffenheim in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dann werde auch er bereit sein, ein Saisonziel zu kommunizieren. Vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN), besagtem 30. Spieltag, machte der 39-Jährige im Rahmen der Pressekonferenz dann Nägel mit Köpfen – freilich ohne die verbale Komfortzone zu verlassen.

"Wir sind unter den besten Sechs der Bundesliga – und wir wollen dort bleiben", sagte Hoeneß. Das würde schließlich bedeuten, in der kommenden Saison abermals im Europapokal zu spielen. "Dann haben wir, je nachdem was es am Ende wird, eine sehr gute Saison gespielt."

Keine Widerrede. Als Kampfansage ist des Trainers Zielvorgabe dennoch nicht zu verstehen. Es ist nämlich noch nicht allzu lange her, da hatten seine Schützlinge Kurs auf die Königsklasse genommen und den Traum eines jeden Fußballers auch am Mikrofon nicht mehr versucht zu umschiffen.

Drei Niederlagen hintereinander (0:3 in Berlin, 1:2 gegen Bochum und 0:3 in Leipzig) haben die Euphorie nach zuvor vier Siegen sowie einem Remis gegen Rekordmeister München gedämpft. Freiburg auf Rang fünf ist vier Punkte voraus, der letzte Champions-League-Platz vier, den aktuell Leipzig einnimmt, bereits sieben Zähler entfernt. Von hinten drängeln das punktgleiche Union (44) und Köln (43).

Nach den Gründen der Niederlagenserie gefragt, kam Hoeneß nicht drum herum, die personelle Situation anzuführen. Den "Notstand" wollte er zwar noch nicht ausrufen. Aber es gehe im Endspurt für "Hoffe" nun mal darum, "die Leistungsträger auf den Platz zu bringen". Das war zuletzt aufgrund von Verletzungen, Wehwehchen und Covid-Erkrankungen nur bedingt gelungen. Auch für die Partie gegen Schlusslicht Fürth hatte Hoeneß noch zahlreiche Fragezeichen auf seinem Personalzettel stehen. "Eher nicht dabei" seien neben den definitiv fehlenden Marco John (Schulter) und Ermin Bicakcic (Aufbautraining) Florian Grillitsch und Kapitän Benjamin Hübner. Auch Angreifer Georginio Rutter (Schulter) ist wohl nicht einsetzbar. Unklar sei zudem, ob Sebastian Rudy und Dennis Geiger nach ihrer Quarantäne wieder fit genug sind. Angelo Stiller plagen Adduktorenprobleme. Des Weiteren droht ein Ausfall von Stürmer Andrej Kramaric, der sich offenbar eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hatte. Hoeneß: "Man muss abwarten, wie viel Substanz er verloren hat."

Wieder zum Aufgebot zählen werden die in Leipzig gelbgesperrten David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma. Weil erneut gleich vier Profis Sperren drohen (aktuell stehen Christoph Baumgartner, Stefan Posch, Munas Dabbur und Pavel Kaderabek bei vier gelben Karten), musste sich Hoeneß auf die Zunge beißen. "Erstaunlich" fände er es zumindest, dass seine Elf bereits sieben Sperren absitzen musste. Mit insgesamt 65 gelben Kartons führt die TSG das ligaweite Ranking an. "Wenn ich uns so spielen sehe, finde ich nicht, dass wir viel härter oder unfairer spielen als der Gegner", so Hoeneß. Er wolle das Thema aber jetzt nicht "groß machen".

Keine Störgeräusche aufkommen lassen, voller Fokus auf die ausstehenden Partien. "Kratzen und beißen", wie es der Trainer nannte. So lautet bei der TSG also die Devise. Und auch schon gegen Fürth wieder die letzten "paar Prozentpunkte" in den Bereichen Einsatz und Kampfkraft zeigen, die in den vergangenen ein, zwei Spielen gefehlt hätten, wie der Trainer einräumte.

Zum "Pflichtsieg" wollte Hoeneß die Partie gegen die Kleeblätter zwar nicht ausrufen, weil das immer despektierlich klinge. "Aber natürlich haben wir den Anspruch, zu Hause gegen Fürth zu gewinnen – und ein Stück weit auch die Pflicht, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen."

Klingt schräg, soll heißen: Für einen Platz unter den besten Sechs ist vor den Duellen gegen die Europa-Rivalen Frankfurt, Freiburg und Leverkusen verlieren verboten. Und ein Remis eigentlich auch.