Von Achim Wittich

Sinsheim. Die jüngste Länderspielpause hat 1899 Hoffenheim im Gegensatz zum September gut getan. Zwei Wochen nach der 1:3-Pleite beim VfB Stuttgart präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am Freitagabend in Sinsheim gut erholt und beherrschte den 1. FC Köln beim 5:0 (1:0) sicher. Acht Tage vorm Auftritt beim FC Bayern war der dritte Saisonsieg Balsam auf die TSG-Wunden und dürfte Mut für die Herkulesaufgabe beim Rekordmeister geben.

Auf drei Positionen hatte der Münchner seine Startformation gegenüber dem enttäuschenden Auftritt bei den Schwaben verändert. Für den reisegestressten Amerikaner Chris Richards, überraschenderweise Abwehrchef Kevin Vogt und den nicht einmal im Kader stehenden Sargis Adamyan durften Stefan Posch, Kevin Akpoguma und Christoph Baumgartner ran. Die Kölner mussten kurzfristig auf ihren erkrankten Kapitän Jonas Hector verzichten

"Besser als in Stuttgart ab der 20. Minute" wolle man sich präsentieren, hatte Hoeneß vor der Partie angekündigt. Beide Trainer tigerten an der Seitenlinie auf und ab. Kölns Steffen Baumgart im weißen T-Shirt, Hoeneß im dunklen Pullover. In der 8. Minute sahen beide den ersten Aufreger. Torjäger Andrej Kramaric, der in acht Duellen gegen die Rheinländer schon fünfmal getroffen hatte, scheiterte am glänzenden "Effzeh"-Torwart Timo Horn. Es wurde endlich wieder richtig laut am Technik-Museum.

Zur Eröffnung des 8. Bundesligaspieltages waren 14.309 Zuschauer gekommen. Ziemlich genau 6000 mehr als durchschnittlich zu den ersten drei Heimpartien unter Corona-Auflagen der Kraichgauer: Simpler Grund: Die Anhänger des rot-weißen Kultclubs waren in großer Anzahl vom Westen gen Süden gereist. Es dürften weit mehr als die 2000 bis 3000 "Geißböcke" da gewesen sein, die Hoffenheim als Gäste erwartet hatte. Auf dem Rasen ging’s jedenfalls richtig zur Sache und auf den Rängen lieferten sich beide Fangruppen ebenfalls eine stimmgewaltige Auseinandersetzung.

Sebastian Andersson köpfte nach einer Stunde übers Gehäuse von Horns Gegenüber Oliver Baumann (30.). Zu diesem Zeitpunkt wirkte Dietmar Hopp in seiner Loge nicht wirklich zufrieden – und durfte Sekunden darauf jubeln. Ihlas Bebou wurde fein von Kramaric bedient, tanzte Horn aus und schob ein (31.).

Dann musste Pavel Kaderabek angeschlagen raus und Richards durfte zeigen, ob er schon wieder ausgeschlafen war (35.). Er war es, sofort hellwach und wurde von den heimischen Anhängern wie die Mitspieler mit freundlichem Applaus in die Pause verabschiedet.

Der Beifall wurde vier Minuten nach dem Wiederanpfiff zum Hoffenheimer Jubelorkan. Wieder Bebou nach toller Vorleistung von Baumgartner und Kevin Akpoguma (49.) sowie kurz darauf "Baumi" höchstpersönlich stellten auf 3:0 (51.). Da war klar, dass die Euphorie bei den Karnevalisten einen Monat vorm offiziellen Beginn der närrischen Zeit einen Dämpfer erleiden würde. "Oh, wie ist das schön", sang die Bierkurve dagegen selig – und Dietmar Hopp konnte schon früh endgültig strahlen.

Der Rest war Formsache. Sogar noch Glück für die Kölner, dass ihnen die TSG nur zwei weitere Treffer in Gestalt von Dennis Geiger (74.) und Stefan Posch (87.) einschenkte. "Hoffe" alaaf!

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Akpoguma - Kaderabek (36. Richards), Samassekou, Geiger (81. Bruun Larsen), Raum (81. Skov) - Baumgartner (73. Rudy) - Bebou (73. Rutter), Kramaric.

Köln: Timo Horn - Schmitz, Mere (56. Kilian), Czichos, Ehizibue (75. Katterbach) - Salih Özcan - Thielmann (79. Lemperle), Uth, Kainz (56. Schaub) - Modeste, Andersson (56. Duda).

Schiedsrichter: Reichel (Stuttgart); Tore: 1:0 Bebou (31.), 2:0 Bebou (49.), 3:0 Baumgartner (51.), 4:0 Geiger (74.), 5:0 Posch (87.); Zuschauer: 14.309.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 22.34 Uhr