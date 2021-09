Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Andrej Kramaric ist normalerweise die Lebensversicherung der TSG Hoffenheim. Doch der 30-jährige kroatische Stürmer hat in der laufenden Saison noch Ladehemmung und durfte in den bisherigen fünf Spielen noch keinen einzigen Torerfolg bejubeln. Also belegt "Hoffe" aktuell nur Tabellenplatz zehn, was Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz in Zuzenhausen so kommentierte: "Wir stehen rein ergebnistechnisch im Mittelfeld, da jetzt in der zweiten Hälfte. Da wollen wir nicht stehen", sagte der Münchner und verwies – "viel wichtiger" – auf einen "Prozess, der jetzt in Gang gekommen" sei.

Hoeneß spielte darauf an, dass bei der unbefriedigenden Nullnummer am vergangenen Samstag in Bielefeld Akteure wie Pavel Kaderabek, Ihlas Bebou, Diadie Samassékou und Florian Grillitsch das erste Mal von Beginn an auf dem Platz gestanden hätten. Eine "Achse" zu bilden, das hat momentan oberste Priorität für den Hoffenheimer Coach.

Die vier von Hoeneß genannten Profis werden aller Voraussicht nach auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf dem Rasen stehen, wenn die TSG den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg empfängt. Jedenfalls befanden sie sich nicht unter denjenigen, die Hoeneß für das Treffen mit den Niedersachsen als Ausfallkandidaten bzw. fragliche Kräfte benannte.

Immer noch nicht mit dabei sein werden Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner und Havard Nordtveit. Sebastian Rudy zwickt weiter der Rücken, Munas Dabbur und Angelo Stiller sind krankheitsbedingt (Hoeneß: "Kein Corona") mehr als fraglich.

Also ist davon auszugehen, dass Hoeneß gegen das Team von Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel den "Prozess" weiter führen will und darauf hofft, dass sich die Abläufe im Spiel seiner Mannschaft weiter verfestigen und verbessern.

Der 39-Jährige weiß um die Schwere der Aufgabe gegen den Champions-League-Teilnehmer, der vier von fünf Begegnungen gewonnen hat und am Sonntag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt erstmals nicht als Sieger vom Feld ging. Einen "sehr guten und breiten Kader" hätte sein niederländischer Kollege zur Verfügung, "durchsetzt mit einigen Spitzenleuten".

Einer davon ist Wout Weghorst (29), ebenfalls ein Mann aus dem Land der Tulpen. Der niederländische Nationalspieler erzielte den Ausgleich gegen die Hessen und hat es doch tatsächlich fertiggebracht, sieben Mal in sechs Partien gegen die Kraichgauer zu treffen und alle fünf der vom VfL in Sinsheim zuletzt erzielten Tore höchstpersönlich zu markieren. Klar, dass es deshalb für die Hoffenheimer Defensivabteilung in erster Linie darum geht, den schlaksigen Stürmer zu stoppen.

Doch leichter gesagt, als getan. Das weiß Hoeneß nur zu gut und hat viel Lob für die Einstellung des brandgefährlichen Weghorst übrig. "Er ist ein Typ, der immer vorne weg geht und ein emotionaler Leader. Den müssen wir als Kollektiv gut verteidigen und schauen, dass er nicht in so viele torgefährliche Situationen kommt."

Wenn auch ein ganz anderer Spielertyp, so werden es die Wolfsburger ihrerseits mit Andrej Kramaric ebenfalls so vorhaben. Doch Hoeneß ist ganz und gar nicht nicht bange davor, dass sein bester Spieler und Schütze aufgrund seiner Torflaute zu hadern beginnt. Im Gegenteil: "Sobald wir uns stabilisieren und wie gegen Bielefeld Spiele über weite Strecken kontrollieren und Chancen herausspielen, wird es zwangsläufig so kommen, dass Andrej auch wieder Tore macht. Darüber mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Tore werden folgen", sagt Hoeneß im Brustton der Überzeugung.

Andrej Kramaric oder Wout Weghorst – wer entscheidet diesmal das Duell in Sinsheim?

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 19.40 Uhr

Hoeneß hofft auf Trendwende gegen Wolfsburg

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 14.14 Uhr