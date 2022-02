Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Länderspielpausen tun nicht immer gut. Die TSG Hoffenheim kann davon ein Lied singen. Nach einer 14-tägigen Bundesliga-Auszeit verlor die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am 11. September des vergangenen Jahres im eigenen Stadion mit 0:2 gegen anschließend besonders fröhliche Kicker des selbst ernannten Karnevalsvereins FSV Mainz 05. Es war ein gebrauchter Nachmittag für die Schützlinge von Hoeneß, die völlig neben der Spur liefen.

Knapp fünf Monate später tritt "Hoffe" am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) nach einer erneut zweiwöchigen Spielpause zum Rückrundenduell bei den "Nullfünfern" an – und will dabei den eigenen Negativlauf von zuletzt drei Niederlagen beenden. Trotz ordentlicher Leistungen gab’s im Ligabetrieb beim 1:2 bei Union Berlin und zu Hause gegen Borussia Dortmund (2:3) unglücklich nichts Zählbares, das 1:4 im Pokal gegen den SC Freiburg allerdings entsprach durchaus dem ersten Auftreten gegen den kommenden Gegner.

Bittere Hinspielpleite

Als einen "Teil des Reifeprozesses" beurteilte Hoeneß am Donnerstag in Zuzenhausen die jüngsten Rückschläge und verwies auch nicht zum ersten Mal darauf, wie "extrem eng" die Bundesliga sei. Seine Mannschaft ist erst einmal auf den siebten Platz abgerutscht, aber immer noch mitten drin im Kampf um die begehrten internationalen Plätze.

Gegen das Team seines Kollegen Bo Svensson allerdings sollte schnell die Rückkehr auf den Erfolgspfad gelingen. Was jedoch nicht ganz einfach werden dürfte. Der 42-jährige Däne ist in Mainz eine Institution, wurde schon als Spieler von den Fans verehrt und liefert seit seinem Amtsantritt Anfang Januar 2021 erfolgreiche Arbeit ab. Derzeit findet sich der FSV drei Plätze hinter den Hoffenheimern auf dem zehnten Rang wieder.

"Der Fokus geht sehr viel gegen den Ball, sie haben eine hohe Intensität und ein sehr laufintensives Spiel", beschrieb Hoeneß die Vorgehensweise der Mainzer, die trotz ihres Coups in Sinsheim vor allem zu Hause stark auftrumpfen. In den letzten sechs Partien haben sie ihre Heimspielstätte nicht als Verlierer verlassen.

Bei der Revanche vor 6800 zugelassenen Zuschauern – 340 Tickets sind für TSG-Fans reserviert, von denen bis zum Donnerstag 300 geordert waren – muss Hoeneß auf eine wieder wachsende Anzahl von Profis verzichten. Neben den aus Verletzungsgründen fehlenden Robert Skov, Ermin Bicakcic, Marco John, Pavel Kaderabek, Kevin Akpoguma und Chris Richards wird auch noch Sebastian Rudy wegen einer Gelbsperre fehlen. Der 1899-Rekordspieler (265 Spiele) war allerdings zuletzt bei Hoeneß nicht mehr allererste Wahl und musste sich auch gegen Dortmund mit 28 Minuten Einsatzzeit zufrieden geben.

"Da müssen wir kreativ werden", sagte Hoeneß über sein personelles Puzzlespiel. Sorgen muss er sich jedenfalls ob seines verbliebenen Personals nicht. Ganz im Gegenteil: Sportdirektor Alexander Rosen hat – wie von ihm gewünscht und erhofft – den Kader in der Wintertransferperiode deutlich verschlanken können (Hoeneß: "Alex war fleißig"). Der 39-Jährige hat genug Alternativen, um die Ausfälle zu kompensieren.

Entscheidend wird eh weniger sein, wie die Namen der auf dem Rasen stehenden Fußballer beider Vereine lauten, sondern vielmehr, wie die von den beiden Trainern Berufenen die pflichtspielfreie Zeit im positiven Sinne verdaut haben – wer also schneller wieder aus den Startlöchern kommt.

Denn wir schließen an dieser Stelle nochmals mit den Worten von Hoeneß: "Die Bundesliga ist extrem eng." Der Münchner lässt dabei sicher insgeheim seinen Ex-Arbeitgeber FC Bayern, wo er die Amateure betreute, außen vor ...

Update: Donnerstag, 3. Februar 2022, 21.07 Uhr

Chris Richards vergrößert Abwehrsorgen

Zuzenhausen. (dpa) Das 1:2 zuhause gegen den FSV Mainz 05 am vierten Spieltag gehört zu den wenigen düsteren Kapiteln der TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga-Hinrunde. Nun fährt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zum Rückspiel zu den Rheinhessen - mit einigen Personalsorgen und der Bürde von zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. "Jetzt müssen wir darauf richtig reagieren", forderte der 39-jährige Coach des Tabellensiebten am Donnerstag.

340 TSG-Fans dürfen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ins Mainzer Stadion. Insgesamt sind 6800 Zuschauer erlaubt. "Das trägt schon etwas zum Spiel bei, es wird uns emotional nach vorne bringen", sagte der Mainzer Trainer Bo Svensson, dessen Team den Hoffenheimern mit dem gewohnten und gefürchteten Pressing sicher mächtig zusetzen wird.

Die 05er haben zuhause in dieser Saison nur fünf Gegentore kassiert - Liga-Bestwert. Und sie holten 21 von 27 Punkte in der Mewa Arena. Dort gewannen sie die vergangenen drei Spiele zu Null. Derweil gingen die Hoffenheimer mit Liga-Niederlagen bei Union Berlin und gegen Borussia Dortmund in die Pause, dazu gab's das Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Letzteres hängt der TSG noch nach. "Das hat uns extrem geärgert", sagte Hoeneß.

Dem Chefcoach geht in der Abwehr langsam das Personal aus: Neben den Langzeitverletzten Ermin Bicakcic und Robert Skov fehlen den Kraichgauern in der Defensive auch Kevin Akpoguma, Pavel Kaderabek (beide Oberschenkelprobleme), Marco John (Trainingsrückstand) sowie US-Nationalspieler Chris Richards (Fußprellung). Routinier Sebastian Rudy, der auch schon Außenverteidiger spielte, ist gelbgesperrt.

Dennoch muss sich Neuzugang Justin Che (18) gedulden. "Für Justin kommt das Spiel als Startelfkandidat zu früh, dafür hat er zu lange keine Spielpraxis gehabt", sagte Hoeneß. "Wir würden ihm keinen Gefallen tun, ihn da reinzuwerfen." Das US-Talent vom FC Dallas war in der Liga-Pause bis zum 30. Juni 2023 ausgeliehen worden.

Möglicherweise rückt Benjamin Hübner wieder ins Team. "Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, sie liegt bei 78 Prozent", meinte Hoeneß schmunzelnd auf eine entsprechende Frage. Der Kapitän war zuletzt beim 2:3 gegen Dortmund nach 574 Tagen in die Startelf zurückgekehrt. Eine komplizierte Sprunggelenkverletzung machte dem 32-Jährigen lange zu schaffen.

Trotz des Transfers von Che hat sich der Kader mit Transferschluss am Montag wie von Hoeneß gewünscht verkleinert: Die Reservisten Sargis Adamyan, Mijat Gacinovic und Joshua Brenet wurden verliehen oder verkauft. Verträge von Stammspielern wie David Raum, Oliver Baumann und Kevin Vogt hatte der Club zuletzt verlängert. Offen ist aber noch, ob Topstürmer Andrej Kramaric über den Sommer hinaus bleibt.

"Wir wollten einen stabilen und qualitativ hochwertigen Kaderkern zusammenhalten, gewissermaßen ein Gerüst als Basis für die Entwicklung von hochtalentierten Spielern", erklärte Sportchef Alexander Rosen im "kicker". "Ich habe das Gefühl, dass dieser Weg gut sicht- und greifbar ist und dass wir für viele Spieler interessant sind."

Update: Donnerstag, 3. Februar 2022, 13.19 Uhr