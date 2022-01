Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Der Widerspruch kam nicht überraschend. Nein, sagte Sebastian Hoeneß am Donnerstagvormittag, ein finaler "Check, ob die TSG Hoffenheim zu Recht auf Rang drei stünde", sei die anstehende Englische Woche nicht. Nach 18 Spieltagen meiden Bundesliga-Trainer Formulierungen abseits von "eine schöne Momentaufnahme" oder "Wir haben noch nichts erreicht" wie der Teufel das Weihwasser. Hoeneß macht da keine Ausnahme. Eine gewisse Brisanz der anstehenden Aufgaben konnte aber auch der 1899-Coach nicht verneinen: "Das ist eine wichtige Woche für uns", sagte Hoeneß über die Duelle am Samstag bei Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) sowie die folgenden Heimspiele im DFB-Pokal am Mittwoch gegen den SC Freiburg und in der Liga gegen Borussia Dortmund: "Das sind die Spiele, auf die wir richtig Bock haben, auf die wir heiß sind."

Bock hat auch Kevin Vogt. Auf "Hoffe". Der Ex-Kapitän saß überraschend zu Beginn der Pressekonferenz anstelle des Trainers auf dem Podest. Aufmerksame Beobachter wissen, was das bedeutet: Nach Ihlas Bebou (bis 2026) und Oliver Baumann (2024) hat nun also auch der 30-Jährige Abwehrmann seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Wie lange denn, Herr Vogt? "Bis 2025", grinste der Defensivmann und gab einen Einblick in die Verhandlungen mit Manager Alexander Rosen: "Alex wollte eigentlich, dass ich so lange bleibe, bis ich mein erstes Tor schieße – da habe ich ihm klar gesagt, dass ich mich so lange nicht binden kann."

169 Pflichtspieleinsätze hat der Ruhrpottler für die Kraichgauer auf dem Buckel. Ein Tor war ihm tatsächlich nicht vergönnt. Ob’s im 170. klappt?

Die Alte Försterei, die Kultstätte der Köpenicker, wäre gewiss kein schlechtes Pflaster. "Union Berlin hat eine unglaubliche Statistik", wusste Hoeneß: "25 Heimspiele und nur eine Niederlage, die war gegen Bayern München." Will heißen: "Sie sind zu Hause richtig gut unterwegs", so Hoeneß. Allgemein liege die Stärke der "Eisernen" in der Defensive. "Sie kriegen wenig Gegentore, sind sehr, sehr kompakt, haben eine disziplinierte Mannschaft, mit einer sehr guten Einstellung."

Voll des Lobes war Hoeneß für die Arbeit seines Trainer-Pendants Urs Fischer. Union, in dieser Saison bereits auf internationalem Parkett unterwegs gewesen, ist aktuell als Siebter mit nur drei Zählern Rückstand auf die drittplatzierte TSG erneut auf Kurs. Hoeneß: "Wir können jetzt von absoluten Liga-Topspielen sprechen, weil eben auch wir in einer Top-Position sind."

Der sportliche Höhenflug sei auch für ihn ausschlaggebend gewesen, in Hoffenheim noch ein paar Jahre dranzuhängen, sagt Vogt. Die TSG ist seit sieben Spielen ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis) und schickt sich an, sich zum vierten Mal für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. "Besonders in den letzten Wochen haben wir mehr und mehr zu unserer DNA gefunden", freut sich Vogt, der sich mit dem Weg der TSG "absolut identifizieren" könne.

Das war auch schon mal anders.

Im Winter 2018 war der damalige Spielführer unter Alfred Schreuder in Ungnade gefallen, legte die Binde nieder und wechselte leihweise nach Bremen. Als Schreuder weg war, kam Vogt zurück und eroberte nicht nur seinen Stammplatz, sondern auch seine Rolle als Führungsspieler zurück. Als einen "absolut verlässlichen Eckpfeiler des Teams" bezeichnet ihn Rosen. Hoeneß freut sich "riesig" über die weitere Zusammenarbeit mit einem "ganz zentralen Spieler".

Und Vogt? Der beschrieb seine inzwischen schon fünfeinhalb Jahre andauernde Beziehung zur TSG wie "eine gute Ehe: Man startet glücklich, hat viele Hochs, und dann kann es aber auch sein, dass mal eine kleine Delle reinkommt."

Nun haben Vogt, zuletzt auch von Ex-Klub FC Augsburg heftig umworben, und "Hoffe" sozusagen ihr Eheversprechen erneuert. Zum Happy End fehlt eigentlich nur noch ein Tor.