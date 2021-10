Nicht zum zweiten Mal: „Hoffes“ Sebastian Hoeneß will gegen Holstein Kiel mit dem ehemaligen TSG-Jugendcoach Marcel Rapp an der Seitenlinie nicht wie in der vergangenen Saison an einem Zweitligisten in der zweiten Pokal-Runde scheitern. Foto: APF

Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Bis vor wenigen Wochen zogen Marcel Rapp und Sebastian Hoeneß noch an einem Strang. Zumindest arbeiteten beide Trainer für dasselbe übergeordnete Ziel: erfolgreichen Fußball bei der TSG Hoffenheim spielen zu lassen. Der eine, Rapp, 42, mit der U 19. Der andere, Hoeneß, 39, bekanntlich mit den Profis. Anfang Oktober trennten sich die Wege. Rapp, gebürtiger Pforzheimer, heuerte beim KSV Holstein an – und kehrt an diesem Dienstag mit dem kriselnden Kieler Zweitligisten zurück in den Kraichgau. In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt die TSG die "Störche" in der PreZero Arena (18.30 Uhr/Sky).

Aufgrund der unterschiedlichen Standorte der TSG-Trainingszentren – die Profis üben in Zuzenhausen, die Jugend in Hoffenheim – sei der Kontakt nicht ganz so intensiv gewesen, berichtete Hoeneß im Vorfeld der Partie. "Aber wir hatten ein ganz gutes Verhältnis."

Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich Hoeneß und Rapp, der unmittelbar vor Hoeneß’ TSG-Engagement Mitglied des Interimstrainerteams der Profis war, an der Seitenlinie gegenüberstehen. Von 2017 bis 2019 duellierten sich die beiden in der A-Junioren-Bundesliga. Hoeneß stand damals noch in Diensten des FC Bayern München.

Marcel Rapp. Foto: dpa

Apropos: Die 0:4-Niederlage am vergangenen Samstag beim Meister hat man bei "Hoffe" aufgearbeitet – und schnell abgehakt. "Natürlich haben wir über die Partie noch mal gesprochen", so Hoeneß: "Jetzt geht der Blick nach vorne."

Den Pokalwettbewerb wollen die Hoffenheimer nutzen, "um für uns zu werben". Im vergangenen Jahr gelang das nur bedingt. Damals war in der zweiten Runde Endstation. Ebenfalls gegen einen Zweitligisten, ebenfalls im eigenen Stadion: Der spätere Aufsteiger Greuther Fürth setzte sich kurz vor Weihnachten im Elfmeterschießen durch. Dennoch hinke der Vergleich, findet Hoeneß: "Wir haben einen anderen Frischegrad. Damals hatten wir internationale Spiele und einige Corona-Fälle. Die Voraussetzungen sind andere."

Stimmt. Für die Namen der Verletzten, die der TSG-Coach zu Beginn jeder Pressekonferenz verliest, braucht er inzwischen keine Liste mehr. Auch dieses Mal fehlen lediglich die Langzeitverletzten Benni Hübner, Ermin Bicakcic sowie Marco John und Christoph Baumgartner. Ein Fragezeichen steht noch hinter Kevin Akpoguma, der sich in München eine Gesichtsprellung zugezogen hatte.

"Baumi", in der vergangenen Woche trotz vollständigem Impfschutz positiv auf das Corona-Virus getestet, gehe es gut, berichtete sein Trainer. Man habe Hoffnung, dass er am Dienstag negativ getestet wird und dann wieder zum Team stoßen könne. "Ich war gestern im Kontakt mit ihm. Er scharrt mit den Hufen", erzählte Hoeneß. Schon am Freitagabend steigt schließlich das nächste Liga-Heimspiel gegen Hertha BSC.

Zunächst aber Kiel. Man dürfe nicht denken, gab Hoeneß den Mahner, einen Zweitligisten "im Vorbeigehen" zu bezwingen. Auch, wenn die TSG gegen den aktuellen Tabellenfünfzehnten, der in den zwei Partien unter Rapp bislang zwar noch ungeschlagen, aber auch noch ohne Sieg ist, als klarer Favorit antritt.

Schließlich würde die Kritik an Hoeneß sicher wieder Fahrt aufnehmen, sollte die Hoffenheimer Achterbahnfahrt mit einem Pokal-Aus mal wieder einen Ausschlag nach unten vorhalten.

Über die schnelle Entlassung von Wolfsburgs Mark van Bommel wollte Hoeneß, der erst vor einem Monat seinem niederländischen Kollegen die erste Ligapleite zugefügt hatte, nicht viele Worte verlieren. Aber natürlich habe auch er die Entwicklung mit "Verwunderung" zur Kenntnis genommen.

Im Duell der U 19-Trainer sah Hoeneß übrigens gegen Marcel Rapp ganz gut aus: In vier Duellen gab es drei Bayern-Siege und nur eine Niederlage. Ob der Münchner gegen den Ex-Hoffenheimer den vierten folgen lässt?

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 20.00 Uhr

Corona-Fall Baumgartner fehlt auch im DFB-Pokal

Sinsheim. (dpa) Im sportlichen Dreitagesrhythmus bleibt der TSG 1899 Hoffenheim kaum Zeit, lange über das deutliche 0:4 beim FC Bayern zu grübeln. Samstag in München, Dienstagabend (18.45 Uhr/Sky) im Pokal gegen Holstein Kiel und schon am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Liga gegen Hertha BSC: Sebastian Hoeneß und seine Profis stecken mitten in einer vollen und richtungsweisenden Woche. "Trösten musste ich überhaupt nicht. Es ging darum, welche Balance bringen wir da rein. Natürlich haben wir da nochmal drüber gesprochen", sagte Hoeneß über die deutliche Schlappe beim deutschen Rekordmeister.

Nach einer kurzen internen Aufarbeitung gelte nun: "Damit ist auch Bayern aus dem Kopf und der Blick geht nach vorne." Gegen Außenseiter Kiel wollen die ambitionierten Kraichgauer ein zweites Aus wie gegen Greuther Fürth verhindern. "Wir wollen den Pokalwettbewerb auch nutzen, um für uns zu werben", sagte Hoeneß. Im Vorjahr hatte die TSG gegen den späteren Aufsteiger aus Franken im Elfmeterschießen verloren und damit die Chance aufs Überwintern im Pokal leichtfertig vergeben.

Mit Ausnahme der Faktoren Heimspiel und Zweitligist als Gegner erkennt der 39 Jahre alte Neffe von Uli Hoeneß diesmal aber einige Unterschiede. Man könne die Spiele gegen Fürth und nun gegen Kiel nicht vergleichen, ordnete Hoeneß ein. "Wir haben einen anderen Frischegrad. Damals hatten wir internationale Spiele und einige Corona-Fälle. Die Voraussetzungen sind andere."

Man dürfe nicht denken, einen Zweitligisten "im Vorbeigehen" zu schlagen. Klar ist aber auch: Ein Pokal-Aus als klarer Favorit gegen den 15. der 2. Bundesliga würde auch für Hoeneß ein größeres Problem darstellen. Über die schnelle Entlassung von Wolfsburgs Mark van Bommel äußerte der TSG-Trainer am Montag nur "Verwunderung" und sparte sich weitere Kommentare.

Gegen Kiel erneut fehlen wird Österreichs Nationalspieler Christoph Baumgartner, der in der vergangenen Woche trotz vollständiger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Baumi geht's gut, ich war gestern im Kontakt mit ihm. Er scharrt mit den Hufen. Wir hoffen, dass er morgen wieder negativ getestet wird. Dann kann er zu uns stoßen", sagte Hoeneß.

Christoph Baumgartner. Foto: dpa

Dynamik, Technik und Torgefahr zeichnen Baumgartner, der bereits drei Saisontreffer erzielte, aus. Bei einem negativen Test am Dienstag könnte der 22-Jährige gegen die Hertha am Freitag schon wieder zum Einsatz kommen und helfen, die sonst häufig von Vize-Weltmeister Andrej Kramaric abhängige Offensive zusätzlich zu beleben.