Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Es hört sich wie eine Räuberpistole an. Doch die Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen. Sie ist Wort für Wort wahr. Nur die Darsteller wurden anonymisiert. Denn obwohl mehr als drei Jahrzehnte zurückliegen, ist strafrechtliche Relevanz nicht auszuschließen.

Bei dem Opfer, das fast zum Täter geworden wäre, handelt es sich um einen Spieler der Oberliga, die damals die dritthöchste Klasse in Deutschland war. Weil Sponsoren absprangen, hatte der Spieler die Wahl, sofort aufzuhören und nach einem halben Jahr ablösefrei zu wechseln, oder aber unbezahlt weiter zu kicken. Gutwillig entschied er sich für die zweite Variante. Doch als sein Klub am Saisonende 4000 Mark Ablöse kassierte, weigerte er sich, das Geld an den Fußballer weiterzugeben. Obwohl es genau die Summe war, die ihm schuldig geblieben war.

Nachvollziehbar, dass sich der Kicker geprellt fühlte und über Vergeltung nachdachte. Am Tag als sich der Manager des alten Vereins das Geld vom neuen Klub abholte, stand der Wagen des Spielers um die Ecke. "Ich wollte mir holen, was mir zustand", sagt er. Es begann einer Verfolgungsjagd. Zum Glück endete sie auf einer kurvenreiche Strecke. "Da wurde mir klar", so der Robin Hood in kurzen Hosen, "dass es gefährlich werden könnte."

So war es damals, als sich nicht nur krimireife Szenen abspielten, sondern auch Fußballer plötzlich mit nagelneuen Sportwagen durchs Dorf flitzten und sich die Spielausschuss-Vorsitzenden für ein paar Wochen so bedeutend wie Uli Hoeneß oder Rainer Calmund fühlen durften.

Die wilden Zeiten sind längst vorbei und im Corona-Jahr ist noch mal alles anders. Das Wechsel-Karussell dreht sich bedeutend langsamer als sonst. Heiko Rosenfelder fasst die Situation zusammen. "Die meisten Vereine warten ab", erklärt der Trainer des Kreisliga-Dritten TSV Rettigheim, "denn kein Mensch weiß, ob und wann die Saison fortgesetzt wird."

Heiko Rosenfelder, Trainer des TSV Rettigheim. Foto: Pfeifer

Kein Mensch? Annette Kaul ist vermutlich ein bisschen schlauer, doch die Medienchefin des Badischen Fußballverbandes (bfv) schweigt eisern, wenn die Sprache auf die Video-Pressekonferenz des bfv (Dienstag ab 14 Uhr) kommt. Einen möglichen Weg hat der bayerische Verband aufgezeigt. Dort soll der Neustart entweder im Spätsommer oder aber im nächsten Frühjahr erfolgen. Und zwar mit der Punktezahl, mit der es im März in die Zwangspause ging.

Ob Baden ein ähnliches Modell vorstellt, mag auch Ronny Zimmermann nicht verraten. Auch nicht, ob die Wechsel-Modalitäten an die Umstände angepasst und das übliche Zeitfenster vom 1. Juni bis 30. August modifiziert wird. "Darüber werden wir reden, wenn wir wissen, wie es weitergeht", sagt der Präsident. Eine Änderung steht bereits fest. Die Corona-Pause wird nicht auf die Sechs-Monats-Frist angerechnet, nach der ein Spieler ablösefrei wechseln darf.

Nicht nur die Unabwägbarkeiten sorgen für Flaute an der Wechselbörse. Den meisten fehlt schlichtweg das Geld, um sich auf Einkaufstour zu begeben. Neuzugänge sind in der Regel mit Ausgaben verbunden. Bei der Ablöse bewegen sich die vom Verband festgelegten Mindestsätze zwischen 125 Euro (beim Wechsel innerhalb der C-Klasse) und ein paar Tausend Euro, wenn es sich um höhere Ligen handelt. Seit Mitte März gibt es keine Zuschauer-Einnahmen mehr, bleibt in den Klubhäusern die Küche kalt.

Die Mehrzahl konzentriert sich deshalb darauf, die eigenen Spieler bei Laune zu halten. In Rettigheim, sagt Rosenfelder, hätten sich alle solidarisch erklärt. Der Trainer: "So lange nicht gespielt wird, gibt es auch kein Geld." Fußball-Chef Timo Kretz ergänzt: "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Planung für eine neue Saison voranzutreiben. Unsere Priorität ist es, die Mannschaft zusammenzuhalten."

Früher war es anders. Auch lustiger. Funktionäre haben es genossen, nach Herzenslust zu feilschen, sich gegenseitig ein Schnippchen zu schlagen und der Konkurrenz die Besten auszuspannen. In den Siebzigern und Achtzigern war die Blütezeit des Amateurfußballs. Unter den Hochburgen wie Sandhausen, Weinheim, Schwetzingen oder dem VfR Mannheim tobte nicht nur auf dem Rasen ein Kampf mit Haken und Ösen..

Ein Spieler erinnert sich: "Als ich zum Vorstellungs-Gespräch bei einem neuen Verein kam, lagen 20.000 Mark auf meinem Platz." Doch der alte Verein hatte auch Argumente. Er appellierte an die Ehre und blätterte zur Bekräftigung ebenfalls größere Scheine hin. Der Umworbene widerrief den Wechsel. Die Rückzahlung sei spektakulär gewesen. "Mir wurde erzählt, dass mein Präsident die 20.000 Mark bei einer Oberliga-Sitzung vor aller Augen auf den Tisch geknallt hat", so der Spieler.

Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Der reiche Mäzen war nicht gewohnt zu verlieren. Er packte den Wankelmütigen in sein Auto und fuhr mit ihm und dessen Lebensgefährtin in ein feines Hotel. Dort an einem geheimen Ort – ohne Telefon im Zimmer, Handys waren noch nicht erfunden – beaufsichtigte er seinen Wunschspieler eine Woche lang. Bis zum Ende der Wechselfrist.

Wie man sieht, Quarantäne gab es auch schon früher.