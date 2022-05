Von Daniel Hund

Mannheim. Wie die RNZ bereits berichtet hatte, hatte der SV Waldhof am Mittwochmittag kurzfristig zu einer außerplanmäßigen Pressekonferenz geladen. Um was es gehen würde, war schwer vorherzusagen. Vieles deutete auf eine Entscheidung in Sachen Trainer hin, da der Vertrag von Patrick Glöckner nach dieser Saison ausläuft.

Und so kam es dann auch: Sportdirektor Tim Schork verkündete, dass man nicht weiter zusammenarbeiten wird. "Wir haben bereits seit Ende November Gespräche geführt, die waren fair, sachlich und offen. Dabei haben wir uns entschlossen, dass wir nicht zusammen weitermachen", sagte Schork. Und weiter: "Patrick hat hier viel bewegt."

