Heidelberg. (ofn) 6224 Kilokalorien. Das entspricht zwölf Tellern Nudeln mit Tomatensoße. So viel hat Max Walscheid am Sonntag auf dem neunten Teilstück der Tour de France, der Königsetappe über 145 Kilometer von Cluses nach Tignes, verbraucht. "Es war eine enorm schwere Etappe", sagt der Heidelberger: "Der Ruhetag ist sehr willkommen."

Lange, nachdem Tagessieger Ben O’Connor auf über 2000 Meter Höhe über den Zielstrich fuhr und Tadej Pogacar seinen Konkurrenten im Kampf um das Gelbe Trikot am letzten Anstieg weitere Zeit abnahm, musste auch Walscheid noch einmal ordentlich in die Pedale treten. "Die Sportlichen Leiter berechnen gegen Ende der Etappe die Karenzzeit", erzählt der 28-Jährige: "Das ist die Zeit, die ein Fahrer nicht überschreiten darf, um nicht aus dem Rennen genommen zu werden." Und diese Karenzzeit lief den Berechnungen der Sportlichen Leiter zufolge ab. Im Gruppeto kam Panik auf. "Da mussten wir uns richtig zusammenreißen und einen ordentlichen Schlussspurt hinlegen", sagt Walscheid. Blöd nur, dass die Sportlichen Leiter sich verrechnet hatten: "Eigentlich war wirklich genug Zeit und wir hätten den letzten Berg recht entspannt hochfahren können", lacht der Sprintspezialist: "Immerhin war es gut zu sehen, dass ich noch mal zulegen konnte."

Mit seiner Leistung bei den schweren Alpen-Etappen ist Walscheid insgesamt zufrieden. "Ich werde wohl nie eine Bergziege werden, aber ich denke, ich habe mich gut geschlagen", sagt der 1,99-Meter-Mann. Den Ruhetag verbrachte Walscheid dann vornehmlich in der Horizontalen: Im Bett, auf der Massagebank und zur Behandlung beim Osteopathen – auch ein Teller Nudeln mit Tomatensoße durfte nicht fehlen. Eine kurze Ausfahrt seiner Teamkollegen von Qhubeka NextHash ließ er aus. Sein Rezept, um die Akkus wieder aufzuladen? "Am besten gar nichts tun", schmunzelt Walscheid. Wenn es nach dem Ruhetag am Dienstag auf 191 Kilometern von Albertville nach Valence mit der zehnten Etappe weiter geht, kommt das Streckenprofil ihm wieder mehr entgegen: "Ich bin guter Dinge, was die nächsten Sprints angeht und will an die bislang guten Ergebnisse anknüpfen."

Das Feld der schnellen Männer hat sich unterdessen gelichtet. Mit Armand Demare, Stefan de Bod, Tim Merlier und Jasper de Buyst haben es vier Sprinter nicht ins Ziel der Königsetappe geschafft.