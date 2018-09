Den Ball im Blick: Levin Rath gewinnt erstmals in der Oberliga seine beiden Einzel - sehr zur Freude von Papa Thomas Rath und Trainer Andreas Dörner (ganz rechts). Fotos: Weindl

Von Roland Karle

Neckarbischofsheim. Noch ein Doppel zum Schluss - nein, das wünschte sich Milan Kacnik nun wirklich nicht. Der Routinier, mit 45 Jahren noch immer die Nummer zwei im Team des Tischtennis-Oberligisten TTG Neckarbischofsheim, zeigte mit dem Finger auf sein Knie und verzog das Gesicht. Seit einigen Wochen schmerzt das Gelenk und wird bei Belastung dick. Drei Spiele hatte Kacnik gegen den VfL Kirchheim am vergangenen Samstag bereits hinter sich, als sein Körper signalisierte: Sportliche Aktivitäten für heute bitte einstellen. Feierabend machen.

"Die sollen jetzt gewinnen", formulierte Kacnik daher einen klaren Auftrag an Matus Diko und Levin Rath. Seine blutjungen Mannschaftskameraden, der eine 19, der andere 14 Jahre, gerieten mächtig unter Druck. Und das unverschuldet: Die Youngster im hinteren Paarkreuz hatten nämlich ihre ersten Einzel jeweils in fünf Sätzen gewonnen und somit wesentlichen Anteil daran, dass die TTG im Duell gegen die bislang punktlosen Kirchheimer zwischenzeitlich mit 7:3 führte. Doch dann verloren hintereinander Kacnik (chancenlos 0:3 gegen Michael Klyeisen) sowie Michael Frey und Patrick Oberster jeweils 2:3 ihre Partien - der fette Vorsprung war dahingeschmolzen wie Butter in der Mikrowelle.

Kacnik und Michal Pavolka, die Nummer eins der TTG mit makelloser Bilanz (zwei Einzel-, ein Doppelsieg) an diesem Tag, coachten ihren Landsmann Diko, feuerten ihn nun lautstark an. Der Slowake hatte die ersten beiden Sätze verloren, wiederum wechselten überragende Schläge mit leichten Fehlern. Alle elf Einzel in dieser Oberliga-Saison hatte Diko bis dahin gewonnen - sollte jetzt gegen Patrick Strauch, in seinem zwölften Spiel, die erste Niederlage kommen? Tatsächlich drohte die Siegesserie mehrmals zu reißen, doch der großgewachsene TTG-Neuzugang drehte immer wieder den Trend und gewann erst 11:9, dann 12:10. Im Schlussdurchgang zog Diko dann auf 11:5 davon - und nahm hinterher bescheiden lächelnd die Glückwünsche entgegen, als seien solche Aufholjagden völlig selbstverständlich.

Nun stand es 8:6, zumindest ein Unentschieden war der TTG sicher. Der junge Levin Rath konnte nun die Entscheidung herbeiführen, er kämpfte am Nebentisch gegen Markus Holzer. Zwei Sätze hatte Rath deutlich verloren (jeweils 5:11), zwei knapp gewonnen (12:10, 13:11). Ähnlich wie Teamkamerad Diko spielte der Neckarbischofsheimer Sechser zum Ende hin erstaunlich stabil, gewann schließlich mit 11:6.

Eine Erlösung für den Spieler, für die mitfiebernden Fans in der Halle und für das Knie von Routinier Milan Kacnik. Vor allem aber: Eine große Tat von Levin Rath, der seine schmale Hand zur Siegerfaust ballte, als er vom Spielfeld marschierte. Erstmals in seiner Oberliga-Premierensaison blieb er in beiden Einzeln ungeschlagen. Vor dem Duell gegen Kirchheim hatte er erst eines von zehn Spielen gewonnen. Nun sieht die Ausbeute mit 3:9 schon freundlicher aus.

Das gilt für die gesamte Mannschaft, die nach sechs Spielen 5:7 Punkte auf dem Konto hat und durch ihren Heimsieg einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt weiter distanzierte. Am kommenden Sonntag ergibt sich eine ähnliche Konstellation, wenn die TTG Neckarbischofsheim ab 15 Uhr beim TTC Gnadental spielt. Die Mannschaft verlor vor der Saison ihren Spitzenmann Peng Gao, der zum Ligarivalen VfR Birkmannsweiler wechselte. Ihn ersetzt auf Position eins Valeriy Rakov (zuletzt SC Staig), einst beim TV Bad Rappenau in der Regionalliga aktiv, mit einer bislang ausgeglichenen Bilanz (5:5). Sein Team hat vier von fünf Begegnungen verloren, häufig aber knapp. "Bei einer Niederlage würde uns Gnadental auf die Pelle rücken, das wollen wir vermeiden", sagt Patrick Oberster. Der TTG-Kapitän erwartet erneut "ein enges Duell". Gegen Kirchheim wurden neun von 15 Partien erst im fünften Satz entschieden, nur knapp war die TTG nach Sätzen (34:33) und nach Bällen (609:607) besser.

Noch drei Spiele sind in der Vorrunde zu absolvieren, nach Gnadental geht es daheim gegen den TSV Kuppingen (11. November) und erneut in eigener Halle gegen die TTG Kleinsteinbach/Singen (2. Dezember). "Zwei bis drei Punkte sollten wir noch holen", so Oberster, "dann wären wir im Soll".