Hirschberg-Leutershausen. (hil) Eigentlich schien alles perfekt zu sein: Es hatten einige Teilnehmer gemeldet, und der Fanclub "Rote Teufel" hatte 500 Euro gespendet. Der 7. "Teufel-Cup" hätte also am Samstag problemlos starten können mit den fünf gemeldeten Mannschaften. Doch am späten Freitagabend kam die Meldung, dass Badenligist TV Bammental aufgrund personeller Probleme nicht am Turnier teilnehmen kann.

SGL-Verantwortlicher Jürgen Fitzer erstellte einen neuen Spielplan und verlängerte die Spielzeit auf zwei mal 20 Minuten, um so etwa im vorgesehenen Zeitplan zu bleiben. Jeder spielte gegen jeden.

Natürlich standen die Turnierbegegnungen der SG Nußloch, des TVG Großsachsen und der SG Leutershausen als Reserveteams der Bundesliga-Drittligisten im Mittelpunkt des Turniers. SGL-Leiter Jürgen Fitzer sah es so: "Das Saisonziel ist klar der Klassenerhalt, und deswegen wollen wir das Turnier nutzen, um verschiedene Spielformen und Aufstellungen einzustudieren."

Mit dem früheren Schriesheimer Matthias Fuhrer hat der SGL-Coach Roger Größl zudem einen neuen Co-Trainer bekommen. Die teilnehmenden Vereine sahen dieses Turnier vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende als letzten, großen Härtetest.

TVG-Trainer Herbert Fath sagte: "Eine Woche vor dem Start können wir immer noch nicht komplett antreten." Er war jedoch mit seiner Mannschaft zufrieden, die sich wacker schlug. Die erste Überraschung gab es schon im Spiel Wiesloch gegen Leutershausen, als der Badenligist aus der Weinstadt die SGL II mit 22:11 besiegte.

Spannung herrschte natürlich beim kleinen "Hirschberger Derby". Die Gastgeber führten gegen den Landesligisten aus dem anderen Ortsteil mit 9:6 (20.) und 12:8 (26.). Dann gab es unerklärliche Schwächen bei der SGL II, und Großsachsen nutzte das gnadenlos aus, machte aus einem Rückstand (14:15/36.) dreimal eine Ein-Tore-Führung und bejubelte am Ende den hauchdünnen 18:17-Sieg, wobei der Siegtreffer 15 Sekunden vor der Schlusssirene fiel. Man darf gespannt sein, wie das "große Ortsderby" am Wochenende ausgeht.

Turniersieger wurde die TSG Wiesloch vor dem TVG Großsachsen, gefolgt von der SG Leutershausen II, die das bessere Torverhältnis hatte, vor der SG Nußloch.