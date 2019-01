Weinheim. (rodi) Im dritten Vorbereitungsspiel auf die Restrückrunde setzte sich der Regionalligist SV Waldhof bei Verbandsligist TSG Weinheim mit 6:0 (5:0) durch. Maurice Deville (9., 23., 29.), Dennis Franzin (15.), Timo Kern (34.) und Jannik Sommer (80.) erzielten die Tore. Zweimal rettete zudem die Latte für die Bergsträßer beim Distanzschuss von Raffael Korte (36.) und dem Freistoß von Marcel Hofrath (90.). Außerdem hielt TSG-Keeper Stefan Rapp einen Foulelfmeter von Sommer (41.). "Für uns hat das Spiel und das Ergebnis sicher eine geringe Aussagekraft. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vom Ergebnis her achtbar aus der Affäre gezogen", nahm Weinheims Übungsleiter Christian Schmitt die Niederlage gelassen, denn die Vorbereitung nimmt für die Bergsträßer gerade erst an Fahrt auf.

Für den SV Waldhof dagegen endet mit dem Spiel in Weinheim die erste Phase der Vorbereitung. "Weil die Pause extrem lang ist, haben wir schon früh begonnen. Hinter uns liegen zwei harte Wochen, in denen wir viel an den Grundlagen gearbeitet haben. Jetzt erhalten die Spieler noch einmal eine Woche Urlaub mit individuellen Trainingsplänen, aber auch die Erholung soll nicht zu kurz kommen", erläutert Trainer Bernahard Trares. Treffen werden sich Trainer und Mannschaft erst wieder am 28. Januar auf dem Flughafen, wenn es für zehn Tage in das Trainingslager nach Side geht. In der Türkei soll dann die Feinabstimmung für eine erfolgreiche Restrückrunde, die mit dem Aufstieg in die Dritte Liga gekrönt werden soll, erfolgen.

Mit dabei sein sollen dann auch wieder Akteure wie Valmir Sulejmaniu, Jan Just und Mete Celik, die bislang noch keine Testspiele bestreiten konnten. In der Zweiburgenstadt fehlten wegen kleinerer Blessuren auch Dorian Diring, Mirko Schuster und Jesse Weißenfels sowie Sinisa Sprecakovic (erkrankt) und Michael Schultz (studienbedingt).