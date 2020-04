Von Daniel Hund

Mannheim. Sie hatten gehofft, sich bis zuletzt Mut zugesprochen, doch seit Donnerstag ist klar, was eigentlich unvermeidbar war: Auch die Tennis-Bundesliga, die im Juli und August ausgetragen werden sollte, fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Dies gab der deutsche Tennis Bund (DTB) nach einer Präsidiumssitzung bekannt. "Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation hatte der DTB überhaupt keine andere Wahl. Die Gesundheit der Spieler, der Unterstützer und der Zuschauer ist wichtiger als die Saison 2020", sagt Gerald Marzenell, der Teammanager des TK Grün-Weiss Mannheim.

Traurig ist es trotzdem. Denn auch in diesem Sommer hätte es beim zuletzt zweifachen deutschen Meister wieder Weltklasse im Klub zusehen gegeben. Neben den Assen, die schon seit Jahren für Grün-Weiss die Rackets auspacken, hat Marzenell noch ein paar weitere Ausnahmekönner dazu geholt: Allen voran Kevin Krawietz, den French-Open-Sieger im Doppel. Und natürlich den deutschen Shooting-Star Dominik Koepfer (ATP 92), der aus Villingen stammt. Zuschauer, die schon Eintrittskarten für die Heimspiele 2020 erworben hatten, bekommen ihr Geld zurück, können es sich aber auch für die Runde 2021 gut schreiben lassen.

Für die Fans des weißen Sports, die Sommer für Sommer auf die Anlage am Feudenheimer Neckarplatt strömen, ist das ein schwacher Trost. Doch wer weiß, vielleicht kommen sie in diesem Jahr dennoch in den Genuss von Assen und Winnern im Minutentakt. Marzenell sagt: "Bundesliga werden wir sicher nicht sehen, aber wir haben da noch den einen oder anderen Gedanken." Hört sich ziemlich mysteriös an, ist aber eigentlich ganz einfach: Sollte es die Situation zu einem späteren Zeitpunkt im August oder September erlauben, wären Showkämpfe oder auch Freundschaftsspiele eine Option.