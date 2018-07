Von Christopher Benz

Weinheim. Sie mögen es spannend. Auch im dritten Saisonspiel des TC 02 Weinheim in der Tennis-Bundesliga, fiel die Entscheidung im letzten Doppel. Dieses Mal gab es zwar keinen Sieg, aber das 3:3 beim Gladbacher HTC ist trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung als Erfolg zu werten.

Der HTC hatte zum ersten Heimspiel eine exzellente Aufstellung: Philipp Kohlschreiber, Albert Ramos-Vinolas (Spanien) sowie Marton Fucsovics stehen allesamt in den Top 50 der Welt. Daher hatte der TC 02 das bescheidene Ziel, nicht zu sehr unter die Räder zu geraten. Die ersten beiden Einzel gingen unerwartet an die beiden Italiener Thomas Fabbiano und Luca Vanni.

Letzterer gewann gegen Fucsovics auch sein drittes Einzel der Saison. Ab dem 5:5 im ersten Satz zog Vanni das Tempo an und sorgte mit 7:5 und 6:3 für den ersten Punkt des Tages. Zeitgleich zeigte Fabbiano eine einwandfreie Leistung gegen Sandspezialist Ramos-Vinolas, der im Vorjahr auf Rang 17 der Weltrangliste lag. "Ich hatte einen sehr guten Tag und freue mich, gleich zwei Punkte geholt zu haben", sagte der Italiener nach einem 6:4, 6:4-Coup.

Nicht nur sein Einzel, auch das Doppel an der Seite von Vanni war eine klare Sache. "Wir waren von Anfang an die besseren Spieler", stellte Fabbiano fest. 6:2 und 6:3 siegten sie gegen Adrian Menendez und Aleksandr Nedovyesov. Gladbachs Teamchef Henrik Schmidt meinte scherzend zu Fabbiano: "Komm bitte nicht zurück und bleib das nächste Mal in Italien."

Zwei der drei anderen Duelle gingen in den Match-Tiebreak. Bislang hatten die Zweiburgenstädter in der Nervenprobe in sechs von sieben Fällen das bessere Ende für sich. In Gladbach war’s umgekehrt. Moritz Baumann verlor sein Einzel mit 6:10 im Entscheidungssatz gegen Nedovyesov und das entscheidende Doppel von John Millman und Frank Wintermantel endete 10:4 für die Platzhirsche Kohlschreiber und Roman Jebavy.

"Wir sind nach dem 0:2 sehr zufrieden, noch das Unentschieden gerettet zu haben", gab Gladbachs Henrik Schmidt zu. Das zeigt: Weinheim ist nach drei Spieltagen so etwas wie die Überraschungs-Mannschaft der Saison und sollte keine großen Probleme mehr bekommen, den erneuten Klassenerhalt zu erreichen.

Gladbacher HTC - TC 02 Weinheim 3:3; Einzel: Fucsovics - Vanni 5:7, 3:6; Ramos-Vinolas - Fabbiano 4:6, 4:6; Nedovyesov - Baumann 6:3, 4:6, 10:6; Kohlschreiber - Millman 6:1, 7:5; Doppel: Kohlschreiber/Jebavy 5:7, 6:2, 10:4; Menendez/Nedovyesov - Fabbiano/Vanni 2:6, 3:6.