Sydney/Hüttenberg. (RNZ) Der ehemalige Handball-Bundesligatorhüter Matthias Ritschel schließt sich nach Informationen der Rhein-Neckar Zeitung für den IHF Super Globe dem Sydney University Handball-Club an. Der 32-Jährige lief zuletzt neun Jahre für den TV 05/07 Hüttenberg auf und verkündete im Sommer eigentlich sein Karriereende, weil er auf Weltreise gehen wollte. Nun steht er vor einer neuen Aufgabe in Australien. In der vergangenen Woche wurde bereits bekannt, dass der ehemalige Melsunger Bundesliga-Trainer Michael Roth die australische Mannschaft trainieren wird.

„Die Voraussetzungen in Sydney sind natürlich ganz anders als in Europa, das kann man schon nach wenigen Tagen sehen“, sagte Ritschel, „aber die Mannschaft scheint einen super Zusammenhalt und Teamspirit zu haben, trotz oder vielleicht gerade weil hier nicht unter Profi-Bedingungen gearbeitet wird. Das ist ja auch der besondere Reiz der Aufgabe – mit einer hochmotivierten Truppe das Unmögliche möglich machen. Und daneben natürlich auch die tolle Stadt sehen und erleben.“

Bei der Klub-Weltmeisterschaft vom 16. bis 19. Oktober in Doha (Katar) nehmen neben Sydney auch die Füchse Berlin (Wildcard), Champions-League-Sieger Montpellier HB oder der FC Barcelona teil.