Von Daniel Hund

Mannheim. Auf Alexander Rossipal, 25, und den SV Waldhof wird am Sonntag im Südwest-Derby einiges zu kommen. Rote Teufel, die bis in die Haarspitzen motiviert sein werden. Heiß gemacht von Marco Antwerpen, 50, dem Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Der ist bekannt für seine impulsive Art. "Rossi", weiß das, lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Er sagt: "Natürlich wird es hitzig. Wichtig ist deshalb, dass wir uns nicht schon im Vorfeld von der Hektik anstecken lassen." Und weiter: "Wir wissen, um was es geht."

Ein Blick auf seinen Instagram-Account reicht, um das zu erkennen. Mehr Fans als sonst hauen in die Tasten. Besorgte Anhänger, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich mal wieder einen Dreier gegen den Erzrivalen.

Rossipal wird wohl wieder auf der linken Außenbahn wirbeln. Sein Job: Hinten absichern und vorne Nadelstiche setzen.

Der Respekt vor Lautern ist groß. Aber Angst? Für Rossipal ist das ein Fremdwort. Er lächelt: "Stimmt, sie haben lange nicht mehr verloren, aber sie sind schlagbar. So wie jeder andere Drittligist auch."

Die Stärken des vierfachen deutschen Meisters liegen für ihn auf der Hand: "Ihre Basis ist hinten die Null zu halten und das bekommen sie häufig hin. Doch sie lassen auch viele Chancen zu. Oft hatten sie das nötige Glück auf ihrer Seite."

Ans Hinspiel erinnert man sich aus Waldhof-Sicht nicht so gerne zurück. Bereits gegen Ende der ersten Halbzeit hieß es da elf Buwe gegen neun Teufel. Zwei berechtigte Rote Karten bremsten Lautern aus. Die Blau-Schwarzen konnten es nicht nutzen, waren drückend überlegen, kamen aber nicht über ein 0:0 hinaus.

Groß war der Frust damals. Mittlerweile ist das aber abgehakt, oder Herr Rossipal? "Klar, dort haben wir uns nicht gut angestellt. Wir wollten unbedingt dieses eine Tor, da haben wir uns vom Kopf her leider selbst verrückt gemacht."

Wenn am Sonntag, 14 Uhr, der Anpfiff ertönt, heißt es wieder Elf gegen Elf. Allerdings hat man den zwölften Mann diesmal auf seiner Seite. 19.000 Zuschauer dürfen im Carl-Benz-Stadion dabei sein. Die meisten davon werden dem SVW die Daumen drücken, singen und tanzen, alles geben für den Derbysieg.

Rossipal kann’s kaum erwarten: "Für uns sind die Fans ein Riesen-Faktor. Sie werden uns pushen ohne Ende."