Von Daniel Hund

Mannheim. Jochen Kientz, 48, arbeitet beim SV Waldhof als Sportlicher Leiter. Bei den EM-Spielen hat er bisher genau hingeschaut. Die RNZ sprach mit ihm.

Jochen Kientz, was sagen Sie zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft? War mehr drin bei der EM?

Wir haben gegen eine tolle englische Mannschaft gespielt. Die viel Leidenschaft und Wille gezeigt hat. Auch von der Tribüne kam viel Energie. Aus meiner Sicht war es diese Mischung, die letztlich den Unterschied gemacht hat. Wir selbst hatten zwei gute Chancen durch Timo Werner und Thomas Müller. In solchen Spielen musst du die machen. Man darf jetzt auch nicht alles schlecht machen. In den letzten zwei, drei Jahren hat es nicht mehr so gepasst. In den Jahren davor, als wir eigentlich immer unter den besten vier Mannschaften standen, lief es dafür umso besser.

Was muss sich ändern, dass man wieder an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen kann?

Wir müssen den Fußball vielleicht wieder mehr leben. Wille und Leidenschaft können viel bewegen. Das haben wir auch bei unserem SV Waldhof schon gesehen. In der letzten Saison lagen wir mit 2:4 gegen Türkgücü München zurück. Dass wir am Ende noch ein 4:4 geholt haben, lag vor allem an unseren Fans.

Mit Kritik sollte man also vorsichtig umgehen …

Ja, es ist wichtig und auch unangebracht, dass man jetzt nicht alles schlecht redet. Das zeigt sich aktuell ja auch am Beispiel Leroy Sané. Er ist ein Super-Spieler, für den den es bestimmt nicht leicht ist, mit dieser Kritik umzugehen. Wir sollten froh sein, dass wir solch tolle Spieler haben. Man muss von der Mentalität wegkommen, dass wir die Besten sind und jeden im Vorbeigehen schlagen.

Gibt es einen Topfavoriten bei der EM?

Das ist schwer zu sagen. Es ist wirklich ein schmaler Grat mittlerweile. Die Mannschaften liegen eng beisammen. Viele Mannschaften sind besser geworden. Die Schweiz ist dafür ein gutes Beispiel. Wenn man ein Spiel gewinnen möchte, muss man wirklich alles abrufen. Diese EM ist für mich ein Spiegelbild der deutschen Ligen. Auch unsere Dritte Liga ist sehr ausgeglichen. Oder in der Bundesliga. Da fährt der FC Bayern nach Mainz und verliert.

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal schon ausgeschieden. Was er mit seinen 36 Jahren immer noch leistet, ist dennoch beeindruckend, oder?

Natürlich. Ronaldo ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Wenn er fit ist, was er ja eigentlich immer ist, ist er kaum zu stoppen. Das ist ein Qualitätsspieler, der einfach den Unterschied macht. Ähnliche Unterschiedsspieler erhoffen wir uns ja auch hier beim Waldhof. Natürlich im Kleinen (lacht).

Für viele ist das Ausscheiden von Frankreich bislang die größte Überraschung. Für Sie auch?

Medial wird das so gesehen. Das stimmt. Da liest man dann immer Enttäuschung, Enttäuschung. Aber noch mal: Gegen die Schweiz, die eine sehr gute Mannschaft hat, kann auch Frankreich mal verlieren. Man darf nie vergessen, dass in einem Spiel alles passieren kann.