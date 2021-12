Von Daniel Hund

Mannheim. Ruhig, sympathisch, bescheiden, fachlich top: Patrick Glöckner, 45, ist der Trainer, dem der SV Waldhof vertraut. Geboren in Bonn, hat er am Alsenweg seine neue Heimat gefunden. Die Buwe überwintern auf dem vierten Tabellenplatz, liegen zwei Punkte hinter Braunschweig, das als Zweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz steht. An Weihnachten nahm sich Glöckner Zeit für ein Exklusiv-Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Patrick Glöckner, der SV Waldhof befindet sich in der kurzen Winterpause. Wie fällt Ihr Fazit bislang aus?

Ich denke, dass wir alle Erwartungen erfüllt und teilweise übertroffen haben. Mit 34 Punkten haben wir in der Tabelle eine Position eingenommen, die sehr gut für uns ist.

Es war die beste Hinrunde seit der Rückkehr in die Dritte Liga. Es ist noch ein langer Weg, aber darf man trotzdem ein bisschen vom Aufstieg träumen?

Die Art und Weise, wie wir den Fußball umsetzen, macht schon Spaß. Das schaut man sich gerne an und es ist effektiv. Trotzdem muss man sehen, dass die Konkurrenz in der Liga stark ist. Es wird wichtig sein, dass wir weiterhin in jedem Spiel unsere Leistung bringen und darauf hoffen, dass wir in der Rückrunde im Hinblick auf Verletzungen ähnlich gut durchkommen. Dann hätten wir auch weiterhin viele Optionen. Außerdem schauen wir, was im Winter auf dem Transfermarkt noch möglich ist. Genau wie die anderen Vereine. Im Anschluss der Transferperiode kann man dann sagen, in welche Richtung es gehen wird. Fakt ist eben auch, dass andere Vereine in der Kaderbreite noch stärker sind als wird.

Im kompletten Kalenderjahr 2021 haben in der Dritten Liga nur die Magdeburger mehr Punkte als der SVW geholt. Das spricht auch für Ihre Arbeit.

Das ist natürlich sehr gut. Wie gesagt, wenn alles ineinander greift und die Jungs wirklich alle zur Verfügung stehen, dann trägt das auch Früchte. Doch der Fußball ist immer eine Momentaufnahme. Man soll nie den Tag vor dem Abend loben. Ich bin da eher defensiver eingestellt und fahre damit eigentlich auch immer gut.

Gab es ein Spiel in der Hinrunde, das man als das beste bezeichnen kann?

Das 5:0 über Meppen war die beste Saisonleistung. Danach ließen es die Buwe vor der Fankurve krachen. Foto: Imago

Wir haben beim 5:0 gegen Meppen und dem 3:0 gegen Türkgücü München hervorragende Spiele gemacht. Es waren auch noch andere gute Spiele dabei, aber das waren so die Partien, wo wirklich nichts mehr angebrannt ist. Da hatten wir über 90 Minuten diese Souveränität in der Mannschaft. Das waren ja auch beides Heimspiele. Da hatten wir unsere Fans im Rücken, das waren richtig geile Erlebnisse.

Gibt es Spieler, die auf dem Platz besonders wichtig sind, die einen als Trainer beruhigt in eine Partie gehen lassen?

Ja, natürlich. Spieler wie Marc Schnatterer, Marco Höger, Marcel Seegert und Jesper Verlaat sind ganz wichtig. Vier erfahrene Führungsspieler hatten wir in der Saison davor nicht. Deshalb gab es eben auch immer wieder diese Höhen und Tiefen. Das hatten wir analysiert und entsprechend gehandelt. Diese Spieler bringen unseren Jungen Wilden die nötige Sicherheit und die Ordnung auf und neben dem Platz. Als Trainer bist du dafür von draußen nicht nah genug dran.

Ihr schaut nach Neuzugängen, die vor allem die Offensive beleben sollen. Wird auch noch auf anderen Positionen nach Verstärkungen gesucht?

Wir schauen generell für die Offensive, weil wir auf beiden Außenpositionen und vorne in der Spitze noch flexibler sein wollen. Es wäre wichtig, von der Bank noch mehr Optionen zu haben. Das kann eine hängende Spitze oder ein Stoßstürmer sein, eben je nachdem, was auf dem Markt ist.

Das Transferfenster öffnet am 1. Januar, das Trainingslager in Belek beginnt einen Tag später. Reist vielleicht schon ein Neuzugang direkt mit ins Trainingslager? Oder anders: Gibt es ein Datum, bis zu dem der Kader endgültig stehen soll?

Am besten natürlich schon ab dem Trainingslager. Dort werden wir uns als Team formen und viel Zeit miteinander verbringen. Viel analysieren, ständig im Trainingsmodus sein. Es gilt dann viele Dinge zu verinnerlichen. Je früher die neuen Jungs da dabei sind desto besser. Aber man kann es nicht erzwingen und wenn dann einer noch nachträglich dazu kommt, ist das auch kein Problem. Denn die Spieler, die wir holen wollen, sollen ja auch eine gewisse Qualität haben.

Tim Schork übernimmt momentan die Arbeit von Jochen Kientz als Kaderplaner. Macht er einen guten Job?

Das passt total. Er arbeitet sehr professionell, strukturiert und zielorientiert. Er bringt all das mit, was man auf seiner Position braucht. Tim kennt das ja aber auch schon. Wir haben das vorher alles zu dritt gemacht. Es hat nie einer alleine entschieden.

Wird es Abgänge geben?

Das wird man sehen. Entscheidend ist immer, dass man jedem Spieler seine Perspektive aufzeigt. Es soll in der Rückrunde keine Unzufriedenheit aufkommen. Wir zeigen dem Spieler klar auf, wo er im Ranking derzeit steht. Und wenn es für einen Spieler schwer wird Einsatzzeiten zu bekommen, überlassen wir es ihm, sich nach Alternativen umzuschauen. Wir sind da sehr ehrlich. Klar ist aber auch, dass wir zu unseren Verträgen stehen.

Wie sieht der Plan fürs Trainingslager aus, werden spezielle Schwerpunkte gesetzt?

Wir müssen alles wieder einspielen. In so einer Vorbereitung fängst du eigentlich immer von hinten nach vorne an. Also Defensive zu Offensive. Zum Ende des Trainingslagers versucht man dann die Balance wieder herzustellen, dass wieder alle Bereiche ineinander greifen. Aber zwei Wochen Vorbereitung sind nicht wirklich lang. In Belek werden wir zudem noch drei Testspiele absolvieren.

Wenn man sich bei Ihren Spielern umhört, ist keiner abergläubisch. Wie ist das beim Trainer, ist Herr Glöckner vielleicht der Typ, der nie die Socken wechselt, wenn er gewinnt?

Nein, ich habe das natürlich schon probiert und beispielsweise immer das gleiche Outfit angezogen, aber dann verlierst du und wirfst es wieder über den Haufen (schmunzelt). Letztlich glaube ich an meine Mannschaft und wenn sie gut vorbereitet ist, habe ich ein gutes Gefühl. Von daher bin ich nicht abergläubisch.

Wie man hört, belohnen Sie die Mannschaft, wenn sie gut spielt. Es gibt auch mal Pizza und Tiramisu für alle…

(lacht) Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob sie gut spielen. Es ist immer eine Frage der Stimmung und Atmosphäre, die man als Trainer aufsaugt. Du merkst manchmal einfach, dass man etwas außerhalb der Norm braucht, etwas, bei dem man ganz nah zusammenrückt. Wir waren ja auch auf der Go-Kart-Bahn. Und das mit der Pizza und dem Tiramisu war eine ganz coole Geschichte. Das war im badischen Pokal, als wir mit 10:0 gewonnen haben. Zur Halbzeit waren wir 3:0 vorne, da habe ich in der Pause gesagt, dass es Pizza für alle gibt, wenn wir 8:0 gewinnen. Als es dann kurz vor Schluss 8:0 stand, habe ich reingerufen, dass es bei einem 10:0 noch Tiramisu obendrauf gibt. Wir wollten so ein Spiel einfach mal zweistellig und zu null gewinnen.

Aber Sie machen die Pizza nicht selbst?

Nein, nein (lacht). Dazu ist mein Ofen zu klein.

Angenommen der Waldhof müsste sich im Winter-Transferfenster zwischen Messi und Kimmich entscheiden, wen würden Sie aktuell für Ihre Mannschaft bevorzugen?

Na klar, da müssen wir auf alle Fälle Messi nehmen. Denn wir suchen ja für die Offensiv noch was.

Nach knallharter Recherche und akribischer Zusammenarbeit mit dem Waldhof-Livestream hat die RNZ festgestellt, dass vor der 0:3-Niederlage in Magdeburg schon einiges schief lief. Das Buwe-Kommentatoren-Urgestein Markus Christen war bei den Auswärtsspielen vor Magdeburg stets am Spielort noch bei der Massage. Danach gab es jeweils einen Sieg. In Magdeburg hat er sich nicht massieren lassen. Das Ergebnis ist bekannt. Kann man für Markus nicht eine Massage-Pflicht vor Auswärtsspielen einführen? Oder eine Art deutschlandweites Massage-Abo besorgen?

Also jetzt wo ich das höre, wird mir einiges klar (lacht). Ich habe getüftelt ohne Ende. Mir über so viele Dinge Gedanken gemacht. Jetzt ist es ja logisch, wo die Niederlage her kommt. Ich bin definitiv dafür, dass er künftig immer zur Massage geht, weil wenn es so eindeutig ist, müssen wir das in jedem Fall fördern. In welcher Form das dann sein wird, werden wir besprechen. Es kommt ja auch immer darauf an, welche Art von Massage das dann ist.

Thai-Massage.

(lacht) Da muss er durch. Es ist ja auch zum Wohle des Vereins.