Von Daniel Hund

Mannheim. Die gute Laune war ansteckend. Noch weit nach Spielschluss, das Carl-Benz-Stadion war längst wie leer gefegt, liefen einem am Sonntag die Waldhof-Buben über den Weg. Euphorisiert waren sie, gefangen im Dauergrins-Modus. Jesper Verlaat, 25, zum Beispiel. Der lange Blonde aus der blau-schwarzen Defensiv-Zentrale stand hinter der Nord-Tribüne und plauderte mit seinem Vater, dem berühmten Papa: Frank Verlaat, 54, war in der Bundesliga einst eine große Nummer, packte für Werder Bremen und den VfB Stuttgart die Grätsche aus.

Beim Waldhof ist alles eine Nummer kleiner, aber nicht weniger emotional. Was sich bei den Buwe auf den Rängen abspielt, davon kann so mancher Erstligist nur träumen. Am Sonntag, beim 3:0-Heimcoup gegen 1860 München, war das CBS ein echter Stimmungstempel.

Auch Tim Schork war beeindruckt. Der Sportdirektor der Mannheimer lächelte: "Die Fans sind unser großer Faustpfand. Mit ihnen im Rücken wird unsere Mannschaft extrem gepusht."

So sehr, dass man seit Sonntag eigentlich wieder ein klein wenig träumen darf. Denn während so mancher Konkurrent an der Spitze strauchelte, erledigte der SVW seine Hausaufgaben. Widersprechen will Schork da nicht, für ihn war’s die beste Leistung in der Rückrunde: "Wir waren griffig und bissig, haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Das war die Grundlage für den Sieg."

Der Lohn: Platz vier – zumindest über Nacht. Und in Sachen Aufstieg, was geht da noch, Herr Schork? Ist der Waldhof jetzt vielleicht ausgerechnet in der Crunch-Time hellwach? Er sagt: "Wir haben jetzt zwei Siege am Stück geholt, das wollen wir als Katalysator nutzen." Aber auch: "Es war nicht so, dass wir 60 über 90 Minuten an die Wand gespielt haben. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten und im Gegensatz zum Braunschweig-Spiel, als wir auch nicht deutlich schlechter waren, waren sie dieses Mal eben auf unserer Seite." Und weiter: "Wir müssen hoch konzentriert bleiben, um diese Momente weiterhin auf unsere Seite ziehen zu können."

Jetzt heißt es sammeln. In der Länderspielpause die letzten Reserven für den Liga-Endspurt mobilisieren. Sieben Duelle warten noch. Gut möglich, dass Baris Ekincier, 22, in ihnen eine entscheidende Rolle spielen wird. Gegen die "Löwen" war er einer der Aktivposten. In seinem ersten Profi-Pflichtspiel von Beginn an, war er auf dem rechten Flügel kaum zu stoppen. Bei mehreren Flankenläufen ließ er seine Gegenspieler einfach stehen, nahm ihnen auf 30 Metern gefühlt 10 ab.

Bis Ekincier dann selbst ausgebremst wurde: In der 42. Minute war für ihn Schluss. Das linke Knie machte nicht mehr mit. Seine erste Diagnose unmittelbar nach Spielschluss: "Es ist irgendwas mit dem Innenband. Vielleicht gezerrt, ich weiß es nicht genau."

Im Laufe des Montags war der Offensivmann beim Arzt, ein MRT stand an. Schork hofft auf Entwarnung: "Baris hat sich über gute Trainings-Leistungen in die Mannschaft gekämpft. Dass er jetzt angeschlagen ist, ist ärgerlich. Die Länderspiel-Pause kommt da vielleicht gerade recht."

Auch Mittelfeld-Stratege Marco Höger humpelte in der Schlussphase mit schmerzverzerrtem Gesicht in Richtung Bank. Bei "Högi" ist aber offenbar alles halb so wild. Die Wade hat zugemacht. "Ich denke, dass das bei Marco mit etwas Behandlung und Pflege bald wieder passt", sagt Schork mit einem Augenzwinkern.