Von Daniel Hund

Mannheim. Es ist erst rund drei Wochen her, da stellte der SV Waldhof einem echten Bundesliga-Schwergewicht ein Bein. Mit 2:0 warfen die Buwe die Frankfurter Eintracht aus dem DFB-Pokal. Begeisternd spielten sie da im Mannheimer Carl-Benz-Stadion auf, so stark, dass sie völlig verdient in die zweite Runde eingezogen sind.

Und jetzt wartet das nächste Schwergewicht: Der SVW bekam Union Berlin zugelost. Wieder 1. Liga, wieder klarer Außenseiter: "Das ist natürlich ein Hammerlos", lächelte Joseph Boyamba im RNZ-Gespräch: "Ich bin gespannt, was uns da erwartet." Chancenlos ist man nicht: "Wir alle haben gegen Frankfurt gesehen, was mit unseren Fans möglich ist", sagt Boyamba.

Auch Markus Kompp freut sich. Der SVW-Geschäftsführer zu RNZ: "Das ist ein tolles Los. Wir hoffen nun, dass wir ein ähnliches Erlebnis wie gegen Frankfurt kreieren können."

Am Sonntag überwog jedoch noch der Frust über die 0:1-Pleite bei Viktoria Berlin. Boyamba leicht angesäuert: "Wenn du acht Stunden zu einem Aufsteiger fährst und verlierst dann mit 0:1 in der letzten Minute, ist das richtig bitter." Foto: vaf