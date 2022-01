Belek. (rodi) Der SV Waldhof kann in dieser Saison gegen den 1. FC Magdeburg nicht gewinnen. Nach zwei Niederlagen in den Punktspielen der 3. Liga setzte es auch beim Testspiel, welches die Clubs im Rahmen ihres Trainingslagers im türkischen Belek absolvierten, eine Niederlage, diesmal mit 2:3.

Adrien Lebeau (14.) zum 1:0 und Niklas Sommer (87.), der einen Handelfmeter zum 2:2 verwandelte, waren die Torschützen für die Buwe. Für Drittligatabellenführer Magdeburg trafen Luca Schuler (54.), Baris Atik (69.) und Luka Sliskovic (130.) im Spiel, welches über drei komplette Halbzeiten ausgetragen wurde. Alle drei Keeper des SVW, Timo Königsmann, Jan-Christoph Bartels und Lucien Hawryluk kamen für jeweils 45 Minuten zum Einsatz, die Feldspieler absolvierten größtenteils die Hälfte des Spiels. "Das war ein richtig guter Test nach einer intensiven Woche. Wir haben heute einen Maßstab bekommen, wo wir stehen", meinte Marc Schnatterer nach dem Abpfiff. Waldhof begann die erste Dreiviertelstunde stark und kam neben dem Tor von Lebeau noch zu weiteren Möglichkeiten. So konnte der einschussbereite Dominik Martinovic mit einer der besten Möglichkeiten in letzter Sekunde noch am Tor gehindert werden (45.).

"Wir hatten viele Ballgewinne und lagen leider nur mit 1:0 in Front", analysierte Kapitän Marcel Seegert hinterher. Im zweiten der drei Abschnitte wurden die Magdeburger torgefährlicher. Zunächst konnte sich Bartels im SVW-Kasten noch mit einer Parade auszeichnen (49.), doch beim Abstaubertor von Luca Schuler war er machtlos (54.). Atik hatte zuvor nur die Latte getroffen. Atik war es auch, der mit einem präzisen Distanzschuss auf 2:1 erhöhte (69.). Das Spiel verflachte nun etwas, geschuldet durch viele Spielerwechsel. Niklas Sommer, der ebenso wie Torschütze Lebeau beim ersten Punktspiel nach der Winterpause gesperrt ausfallen wird, war es dann, der einen Handelfmeter zum Ausgleich verwandelte (87.). In der dritten Halbzeit plätscherte das Spiel relativ ereignislos dahin, ehe fünf Minuten vor dem Ende Luka Sliskovic noch noch den Siegtreffer für die Magdeburger erzielte. "Bei uns waren am Ende die Beine schwer, aber das ist ganz normal nach so einer Trainingswoche. In der kommenden Woche holen wir uns noch die notwendige Frische für das erste Punktspiel", versprach Seegert.