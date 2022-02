Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist noch gar nicht so lange her, da war der SV Waldhof noch auf der Überholspur. Die Zweite Liga schien immer näher zu kommen, mittlerweile verliert man sie aus den Augen. Denn auch beim SV Meppen, der bislang eine überraschend starke Runde spielt, reichte es für die Buwe nicht zu einem Sieg. Mehr als ein 1:1-Unentschieden war nicht drin. Letztlich ein gerechtes Resultat, so richtig gefreut hat sich über die Punkteteilung aber niemand. Die RNZ sprach mit Tim Schork, dem Geschäftsführer Sport des Traditionsvereins.

Tim Schork, war das 1:1 in Meppen die gewünschte Reaktion auf die zuletzt schwachen Leistungen?

Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Klar war, dass nach den letzten zwei Spielen, die nicht gut waren, diese Leichtigkeit und das Selbstvertrauen noch nicht sofort zurück sein können. Dies gilt es sich jetzt mit weiteren kleinen Schritten wieder zu erarbeiten. Ab der zehnten Minute waren wir gut im Spiel. Letztlich war es eine solide Leistung von uns. Meppen ist eine Mannschaft, die die Tugenden der Liga gut beherrscht und daher ebenso im ersten Drittel steht.

Letztlich hätte man sich aber schon einen Sieg gewünscht, oder?

Ja, absolut. Mit einem Sieg hätte man mehr wieder gut machen können, aber ein Unentschieden ist auch ein kleiner Schritt. Wir hatten ja in der ersten Halbzeit einige gute Gelegenheiten für den Siegtreffer. Meppen hat aber auch immer wieder Nadelstiche gesetzt. Wir haben uns stabilisiert und jetzt eine gute Ausgangsposition für die nächsten Spiele.

Lag es zuletzt vielleicht auch daran, dass sich die Spieler selbst unter Druck setzen, weil sie merken, dass sie wirklich ganz oben dabei sind?

Das glaube ich nicht. Wenn ist das ja ein positiver Druck. Es ist ja nicht so, dass wir schon ganz oben waren und was zu verlieren hatten, sondern wir waren bislang immer in der Rolle des Herausforderers. Man erlebt immer mal Rückschläge. Wichtig ist, dass die nicht zu groß sind. Auch in der Hinrunde haben wir nicht immer Top-Leistungen gezeigt, dann aber trotzdem gewonnen. Die Kunst ist es, dauerhaft gute Leistungen zu bringen. An dieser Konstanz müssen wir noch arbeiten.

Hätte Patrick Glöckner bei einer Niederlage um seinen Job bangen müssen?

Nein. Und zwar ein klares. Es gilt die Ansätze zu finden, warum es zuletzt nicht so erfolgreich lief. Was ja auch für das Würzburg-Spiel gilt, das wir trotz einer schwachen Leistung gewonnen haben. Nach dem kleinen Schritt in Meppen müssen wir jetzt wieder mehrere große in die richtige Richtung machen. Es gilt zusammenzuhalten.

Jetzt geht es gegen Viktoria Berlin und Türkgücü München, das sind Spiele, die man in der aktuellen Situation gewinnen sollte …

Fakt ist, dass wir uns bei Berlin für die Niederlage im Hinspiel, als wir in der letzten Minute noch verloren haben, revanchieren möchten. Türkgücü wollen wir auch schlagen, aber die sind momentan eine Wundertüte. Wir müssen abwarten, wie es bei denen weitergeht. Wir wollen jetzt in jedem Spiel das Maximum herausholen. Bei Mannschaften, die unter uns stehen, erst recht.

Pascal Sohm hat in Meppen sein zweites Tor im vierten Spiel erzielt.

Inhaltlich gesehen war das in Meppen bislang seine beste Leistung für uns. Von der Art und Weise wie er spielt, passt er sehr gut zu uns. Er ist ein Typ Spieler, der Komponenten mitbringt, die wir so zuvor noch nicht hatten. Gerade auch seine Kopfballstärke. So kann es weitergehen.

Wie sieht es mit Justin Butler aus? Am Sonntag saß er erstmals auf der Bank.

Ich gehe davon aus, dass er gegen Berlin am Samstag sein Debüt für uns feiern wird. Er ist ein Spieler, der sehr robust ist und Bälle festmachen kann. Aber auch in die Tiefe geht. Und der auch mal eingewechselt werden kann, wenn man frischen Schwung braucht.