Von Daniel Hund

Mannheim. Es ist ein Gegner, mit dem der SV Waldhof etwas gemeinsam hat. Auch Türkgücü München steht nach sechs Spieltagen in der Dritten Liga nicht dort, wo es gerne stehen würde. Zehnter sind sie, zwei Plätze und einen Punkt besser als die Buwe. Am Samstag, 14 Uhr, kommt es im Mannheimer Carl-Benz-Stadion zum direkten Duell, zum Schlagabtausch der Unzufriedenen.

Wobei das auf den SVW gar nicht so ganz zu trifft. Patrick Glöckner, der Trainer der Waldhöfer, sagt: "Mit der Art und Weise wie wir Fußball spielen, bin ich sehr zufrieden. Die Jungs sind gut drauf." Widersprechen kann man ihm da nicht, allerdings muss neben dem Erlebnis auch das Ergebnis stimmen – und genau das war bislang zu selten der Fall. Hurra-Ergebnisse gab’s zwei: Bei Viktoria Köln (3:2) und gegen Meppen (5:0). Katzenjammer herrschte nach den Punkteteilungen gegen Würzburg (1:1) und bei Dortmund II (1:1), der totale Frust nach dem Last-Minute-Knock-out bei Viktoria Berlin (0:1) und zum Liga-Auftakt gegen Magdeburg (0:2).

Das Hauptproblem: die Chancenverwertung. Die dicksten Dinger werden verballert. Auch deshalb stand bis zum 31. August, dem Tag, an dem das Transferfenster schloss, ein Stürmer ganz oben auf der blau-schwarzen Wunschliste. Gekommen ist keiner.

Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden: "Wir wollen natürlich noch was tun, wenn sich noch was ergeben sollte. Wir sind auf der Suche." Sagt Glöckner. Im Visier sind vertragslose Spieler. Mögliche Kandidaten gibt es ein paar.

Doch das ist Zukunftsmusik, gegen Türkgücü muss es der aktuelle Kader richten. Oder besser: Das, was von ihm noch übrig ist. Glöckner muss wohl basteln und grübeln. Derzeit hofft und bangt er noch: Seit dem Trauerspiel in Berlin können Adrien Lebeau, Marcel Costly und Hamza Saghiri noch nicht so, wie sie gerne würden. "Hinter allen steht für Türkgücü ein Fragezeichen", verrät der Trainer.

Startelf-Kandidaten sind sie alle, doch vor allem einer ist derzeit eigentlich kaum mehr wegzudenken: Lebeau, der trickreiche Franzose, dem die Fans einen eigenen Fan-Song gewidmet haben. Der 22-Jährige kann eine enorme Wucht entwickeln, legt auf, zieht ab, grätscht, macht und tut.

Rafael Garcia hatte auch gute Zeiten beim SVW. Im Sommer 2020 heuerte er am Alsenweg an. Auf der linken Außenbahn war er in der Vorsaison meist gesetzt. Seit dieser Saison hat sich das geändert, was mit einem gewissen Marc Schnatterer, 35, zu tun hat. Der Neue hat den Alten verdrängt – und der hat nun das Weite gesucht. Zu Wochenbeginn löste Garcia seinen Vertrag in Mannheim auf – die RNZ berichtete.

Künftig geht er für den Regionalligisten Kickers Offenbach auf Torejagd. Glöckner, der schon in Chemnitz mit Garcia zusammen gearbeitet hatte, bedauert das, hat aber auch Verständnis: "Rafa kam mit den Wechsel-Wunsch auf uns zu. Und wer ihn kennt, weiß, dass er ein sehr sensibler Spieler ist. Für uns war es eine schwere Entscheidung, denn wir wussten, was wir an ihm haben."

Keine einfache Woche liegt hinter Timo Königsmann. Der Torhüter der Waldhöfer erlebte in Berlin eine Schlussphase zum Vergessen. Mehrfach rettete er seine Vorderleute mit tollen Reflexen und Paraden, letztlich ist er jedoch anders in Erinnerung geblieben. Als Unglücksrabe: In der 89. Minute flutschte ihm ein Kullerball erst durch die Hände und dann auch noch durch die Beine.

Kurz darauf war Schluss, 0:1 verloren, ganz einsam fühlt man sich da als Torhüter. Aufbauen musste man ihn nicht. "Jeder Spieler macht Fehler, Timo hat das sehr gut weggesteckt. Das wirft ihn nicht um, macht ihn eher stärker."

Am Samstag kann er’s beweisen.