Von Alexander Albrecht

Mannheim. Paukenschlag in der Mannheimer Stadion-Diskussion: SV-Waldhof-Präsident und Mäzen Bernd Beetz ist bereit, 60 Millionen Euro in einen Neubau an einem anderen Standort zu investieren. Damit nimmt er den Ball von Markus Kompp auf. Der Geschäftsführer des Traditionsclubs hält das Carl-Benz-Stadion nicht für zukunftsfähig und hat damit im vergangenen Jahr eine Debatte entfacht, die bis heute anhält. Die Heimspielstätte muss saniert werden, so viel ist sicher – nicht aber, was das kostet.

Die Stadt will Anfang Juni verschiedene Gutachten vorlegen, die den Reparaturbedarf auch mit Blick auf die 1. und 2. Fußball-Bundesliga beziffern. "Ich gehe davon aus, dass die Sanierung im ersten Schritt mehr als 20 Millionen Euro kosten würde, unabhängig von der Spielklasse", sagt Kompp der RNZ. Dafür aufkommen müsste die Stadt, "wir sind ja lediglich Mieter".

Mäzen Bernd Beetz. Foto: Gerold

Für wirtschaftlich sinnvoll hält das Kompp aber nicht. "Auch nach einer Sanierung hätten wir mit dem Carl-Benz-Stadion gegenüber unseren Konkurrenten einen riesigen Wettbewerbsnachteil", glaubt er, "das ist bislang noch gar nicht thematisiert worden". Der Geschäftsführer meint damit unter anderem die geringen Vermarktungsmöglichkeiten, die dazu führten, "dass wir uns den Profifußball an diesem Standort gar nicht leisten können".

Der Drittligist wolle gemeinsam mit der Stadt über eine Lösung sprechen. Wobei die Stadionfrage schnell beantwortet werden müsse. "Wir dürfen uns nicht in den Amateurfußball zurückdiskutieren", warnt Kompp. Als Alternativstandorte sind momentan das Bösfeld (neben der SAP) und die ehemalige Spiegelfabrik im Spiel. Den ersten Vorschlag lehnt die Stadt aus naturschutzrechtlichen Gründen ab. Überhaupt strebt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer bislang eine Weiterentwicklung des fast 30 Jahre alten Carl-Benz-Stadions an.

Die Stadt hat dafür nach dem Drittliga-Aufstieg der Waldhöfer 2019 schon insgesamt 3,6 Millionen Euro in die Hand genommen, zum Beispiel für eine Rasenheizung oder die Lautsprecheranlage. Die Nebenkosten für die Infrastruktur dürften im Bösfeld weit unter denen für die Spiegelfabrik liegen, sagt Kompp. Der neue Standort sei aber für den Club grundsätzlich zweitrangig, "und aus dieser Debatte wollen wir uns eigentlich auch heraushalten". Der SV Waldhof wolle ein modernes Stadion haben, das für höhere Klassen funktioniere und infrastrukturell passe.

"Das ist beim Carl-Benz-Stadion nicht der Fall", betont Kompp, und eine Sanierung löse wahrscheinlich auch nicht die grundlegenden Schwierigkeiten des Standorts, zu denen etwa die Verkehrssituation und die Nähe zum Neuostheimer Wohngebiet zählen. Aus einer vom Verein in Auftrag gegebenen Studie, die seit Ende 2020 auch dem Rathaus vorliege, wisse man, dass ein Neubau an einem anderen Ort deutlich günstiger wäre, finanziell und für die Umwelt. Schon seit 2016 kenne die Kommune die Probleme beim Fluchtlicht und seit Ende 2019 mit dem Brandschutz.

"Das kann man auch ohne Gutachten angehen, und ich bin froh, dass dies nun passieren soll und Leuchten ausgetauscht werden", betont Kompp. Der Club brauche auch unbedingt wieder ein funktionsfähiges Notstromaggregat. Das aktuelle habe sich bereits um 15 Zentimeter ins Erdreich abgesenkt und dürfe nicht mehr betrieben werden. "Der Tüv hat uns im vergangenen Jahr sogar kurz vor einem Heimspiel die Betriebssicherheit abgesprochen", sagt Kompp, "seitdem halten wir den Spielbetrieb mit einem teuren Ersatznotstromaggregat aufrecht, wobei nicht geklärt ist, wer die Kosten dafür übernimmt". All das müsse schon deshalb dringend angegangen werden, um eine Lizenz für die 3. Liga zu erhalten.

Kompp denkt bei der Finanzierung des neuen Stadions an ein Modell ähnlich dem der SAP-Arena. Die Stadt könne in diesem Fall das Geld nach und nach zurückzahlen. Fraglich ist, so Kompp, ob reine Fußballstadien noch Sinn ergeben. "Wir könnten uns vorstellen, dass es auch für kulturelle Veranstaltungen und Geschäfte des täglichen Bedarfs genutzt wird, für Messen oder eine Kita, die am Spieltag zum ,Kids-Club’ wird", sagt er und nennt weitere Ideen: ein Kino, ein Gesundheitszentrum oder ein Restaurant, das die ganze Woche geöffnet hat.