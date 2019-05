Von Michael Wilkening

Mannheim. Ganz am Ende kamen sich sogar die Anhänger des SV Waldhof und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wieder etwas näher. Als der Meisterpokal der Regionalliga Südwest längst überreicht war und die Bierduschen über gegossen waren, stand Ronny Zimmermann hinter der Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions und unterhielt sich mit Fans der Blau-Schwarzen. In den zurückliegenden Wochen und Monaten wurde dem DFB-Vizepräsidenten, der gleichzeitig Präsident des Badischen Fußball-Verbandes (BFV) ist, mangelnder Kontakt zur Basis vorgeworfen. Am Tag des vorerst letzten Regionalligaspiels der Mannheimer war davon allerdings nicht zu spüren.

Zimmermann diskutiert mit Fans

Zimmermann hätte sich schnell aus dem Stadion verdrücken und in seinen Dienstwagen steigen können, aber der DFB-Vertreter blieb und stellte sich der Diskussion mit den Mannheimern. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Zimmermann bei der Pokalübergabe von einem Teil der 10.224 Zuschauer ausgepfiffen worden war. Die Mannheimer und der DFB liegen seit dem vergangenen Jahr im Streit, so dass Zimmermann noch einmal die Wut der Anhänger abbekam - umso beeindruckender war es deshalb, dass er nach dem offiziellen Akt nicht flüchtete, sondern blieb. Damit endete die historisch starke Saison der Waldhöfer mit einer starken "Vorstellung" von Zimmermann.

"Die Meisterschaft und der Aufstieg des SV Waldhof sind mehr als verdient", hatte Zimmermann gesagt, nachdem der Pokal überreicht war. Nach dem dreimaligen Scheitern in den Aufstiegsspielen sprach der DFB-Vize von einem "Stück Gerechtigkeit", die den Mannheimern wiederfahren sei: "Im Sport gleicht sich in der Regel ja alles aus." Durch das 1:0 gegen die U23 des FSV Mainz (Tor: Marcel Seegert, 36. Minute) schlossen die Quadratestädter die Saison mit 88 Punkten ab - noch nie war eine Mannschaft in der Regionalliga Südwest ähnlich erfolgreich.

SVW-Präsident und Mäzen Bernd Beetz zeigte sich optimistisch, dass die Waldhöfer auch in der anstehenden Drittligasaison "ordentlich mitspielen" können. Insgesamt sieht er den Klub gut aufgestellt für die Anforderungen der neuen Spielklasse, seit drei Jahren sei an den Drittligastrukturen gearbeitet worden. "Wir haben jetzt die richtige Mixtur", sagte Beetz.

Parallel dazu arbeitet er daran, dass sich die Möglichkeiten für den Klub weiter verbessern. Am Samstag war Peter Harf auf Einladung von Beetz zu Gast im Carl-Benz-Stadion. Der Unternehmer mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde Euro und Gründer der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) wurde hofiert und umgarnt. Harf bekam während der Begegnung eine Sonderbehandlung und wurde auf Wunsch auf der Tribüne mit Getränken versorgt. Beetz war offensichtlich daran gelegen, Harf mit einem guten Gefühl aus dem Stadion verabschieden zu können.

Über den Feierlichkeiten nach dem Spiel und dem Saisonabschluss lag aber auch ein kleiner Schatten. Mittelfeldlenker Timo Kern liegt ein konkretes Angebot des Zweitligisten Jahn Regensburg vor, wegen seines noch bis Juni 2020 laufenden Vertrages verweigert der SVW dem 29-Jährigen jedoch die Freigabe. Kern wollte sich nicht zu dem Thema äußern. Nach Marco Meyerhöfer, der nach Fürth wechselt, und Valmir Sulejmani, der ebenfalls noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, ist Kern in jedem Fall der dritte Akteur der Waldhöfer Meistermannschaft, der das Interesse von Zweitligisten hervorgerufen hat.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Seegert, Hofrath (86. Celik) - Marco Schuster, Kern - Deville (74. Sommer), Gianluca Korte, Diring (88. Schwarz) - Sulejmani.

FSV Mainz II: Dahmen - Scheithauer, Fedl, Gürleyen, Kölle - Loechelt, Häusl, Petermann (57. Lihsek) - Breitenbach, Lappe (72. Makoumbou), Bell Bell (78. Cvijetkovic).

Schiedsrichter: Wlodarczak (Weiterode); Zuschauer: 10.224 ; Tor: 1:0 Seegert (36.).