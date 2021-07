Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof hat man sich in ein Kurz-Trainingslager zurückgezogen. Der Drittligist feilt noch bis Donnerstag im Wester-Wald an seiner Form. Die Tage sind straff durchgeplant. Zwischen 8 und 9 Uhr wird gemeinsam gefrühstückt. Trainiert wird zweimal täglich. Um 10 und um 15.30 Uhr. Trainer Patrick Glöckner gibt dann jeweils rund 90 Minuten Gas mit seinen "Buwe".

Mittendrin statt nur dabei ist bereits Niklas Wilson Sommer, 23. Der Neuzugang der Waldhöfer, der beim 1. FC Nürnberg zum Rechts-Verteidiger ausgebildet wurde, macht nach RNZ-Infos einen aufgeschlossenen und interessierten Eindruck. Ein paar Spieler kennt er bereits von früheren Stationen. Dominik Martinovic zum Beispiel. Mit "Dome" spielte er vor zwei Jahren gemeinsam bei Sonnenhof Großaspach in der Dritten Liga.

Was vielleicht nicht jeder weiß: Sommer ist ein echter Social-Media-Star. Bei Instagram folgen ihm über 220.000 Fans, die er ständig mit neuen Videos und Infos versorgt. Auch der SVW hat nach seiner Unterschrift sofort gemerkt, dass das kein alltäglicher Transfer war: Binnen eines Tages haben auch die Blau-Schwarzen rund 10.000 Follower bei Instagram dazu gewonnen. Der Post zu seiner Vertrags-Unterschrift hat binnen 24 Stunden 57.000 Likes eingeheimst.

Und selbst im idyllischen Wester-Wald hat sich Sommers Anwesenheit schnell herumgesprochen. Nachdem der SVW ein Trainings-Video gepostet hatte und das Trainingsgelände erkannt wurde, strömten ganze Klassen von einer benachbarten Schule zum Trainingsgelände. Doch es kommt noch besser: Mittlerweile ist auch die Nachfrage nach einem Trikot des Neuen groß. Auf der Geschäftsstelle der Mannheimer gingen schon einige Kaufgesuche ein.

Sommer selbst konzentriert sich auf seine neue Aufgabe. Das obligatorische Einstands-Singen im Kreise der Mannschaft hat er bereits am Montagabend hinter sich gebracht. Mit dabei am ersten Abend waren auch Bernd und Christian Beetz. Der Präsident und sein Sohn, der beim Waldhof als Aufsichtsrats-Boss fungiert, tauschten sich mit der Mannschaft aus und begrüßten die Neuen.

Am Dienstagabend rückt die EM in den Fokus. Gemeinsam will man sich das Halbfinale zwischen Spanien und Italien anschauen. Rafael Garcia drückt seinen Spaniern die Daumen, Stefano Russo wird wie eine Wand hinter den Italienern stehen. Unterstützung erhält er dabei von Silvio Caponi, der als Busfahrer für die Waldhöfer arbeitet. Und auch Kapitän Marcel Seegert sagte im RNZ-Interview bereits, dass er zu den Italienern hält.

Stolz war man beim SVW gestern noch aus einem anderen Grund: Mit der Mannheimer Firma Fuchs Schmierstoffe GmbH hat man einen neuen Team-Partner dazu gewonnen, der bislang vor allem als Partner der Mannheimer Adler in Erscheinung getreten ist. Ein Insider zur RNZ: "Noch vor ein paar Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass sich solch eine Firma dem SV Waldhof anschließt."