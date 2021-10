Mannheim. (rodi) Nochmal über die Schmerzgrenze gehen heißt es für die Spieler des SV Waldhof am heutigen Samstag um 14 Uhr (live im SWR-Fernsehen), wenn der 1.FC Saarbrücken vor mindestens 9000 Zuschauern seine Visitenkarte im Carl-Benz-Stadion abgibt. Nur 65 Stunden liegen zwischen dem kommenden Spiel und dem Pokalfight gegen Union Berlin vom Mittwochabend, als sich der SVW gegen den Bundesligisten aus der Bundeshauptstadt erst in der Verlängerung geschlagen geben musste.

"Sie haben gekämpft wie die Löwen und die meisten waren am Ende einfach nur platt", war Trainer Patrick Glöckner auch am Freitag noch mächtig stolz. Der stellvertretene Kapitän Marc Schnatterer blickte derweil schon voraus. "Im Training müssen wir eine gute Mischung finden mit viel Regeneration, damit wir zum nächsten Spiel wieder fit sind", haben nicht nur beim demnächst 36-Jährigen die ersten zwei Drittel dieser englischen Woche ihre Spuren hinterlassen.

Nun gilt es noch einmal gegen Saarbrücken auf die Zähne zu beißen. "Danach haben wir ja etwas mehr Zeit zum Durchschnaufen und nach dem kommenden Auswärtsspiel in Freiburg kommt ja dann das spielfreie Wochenende", wird der Routinier bis dahin Vollgas auf dem Rasenrechteck geben.

Aktive Regeneration und Belastungssteuerung stehen also bis zum Anpfiff am heutigen Samstag vordergründig auf dem Programm. Das Physiotherapeutenteam um Cedric Schmidt hatte da zwischen den beiden Partien sicher auch die eine oder andere Überstunde zu leisten. Und die Physios werden natürlich versuchen, Marcel Seegert und Joseph Boyamba nach ihren aus dem Pokalspiel erlittenen Blessuren bis zum Südwestduell gegen die Saarländer am Samstag wieder fit zu bekommen.

Kapitän Seegert klagte am Mittwoch über eine Verhärtung in der rechten Wade, wegen der er schon vor dem Anpfiff zur Verlängerung ausgewechselt werden musste. Und der erst aus der Quarantäne zurückgekehrte Boyamba wurde in der Schlussviertelstunde gegen Union eingewechselt und spielte außerplanmäßig auch noch die 30 Minuten Verlängerung. Da bekam er einen schmerzhaften Schlag auf den Knöchel.

Gebrauchen kann sie Glöckner gegen die Saarländer beide, denn es ist ein Spitzenspiel, wie der Blick auf die Tabelle zeigt. Beide Clubs sind seit sechs Punktspielen ungeschlagen. Der FCS steht als Dritter derzeit einen Zähler besser da als die Waldhöfer und hat genau wie die Buwe erst zweimal verloren.

Positiv aus Mannheimer Sicht ist auch: Aktuelle Corona-Fälle gibt es mittlerweile nicht mehr nachdem mit Hamza Saghiri auch der letzte Spieler aus der Quarantäne entlassen wurde und wieder zum Team hinzukam. Den vergangenen Samstag, als die Partie gegen den FSV Zwickau angepfiffen wurde, verbrachte er wie u. a. auch Jesper Verlaat noch in den eigenen vier Wänden.

Im Nachhinein gesehen hätte das Spiel wohl besser nicht angepfiffen werden dürfen, denn bei den Sachsen, die vor der Waldhof-Partie schon zwei infizierte Profis zu beklagen hatten, hat sich die Lage in den letzten Tagen noch weiter verschärft.

Neben weiteren infizierten Spielern wurden auch mehrere Personen in Quarantäne geschickt, die weder geimpft noch genesen sind und daher als enge Kontaktpersonen aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen werden mussten. Da nicht einmal mehr 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung stehen, wurde das ebenfalls für den Samstag terminierte Heimspiel der Zwickauer gegen den TSV Havelse bereits abgesagt.

Corona-Fälle sind beim kommenden Waldhof-Gegner aus Saarbrücken, den rund 2000 Schlachtenbummler begleiten werden, keine zu vermelden. So wird das Team von Uwe Koschinat, dem ehemaligen Chefcoach des SV Sandhausen, nahezu mit voller Kapelle antreten.

Unsicher ist lediglich noch, ob Maurice Deville, der schon zur Vorsaison vom Waldhof ins Saarland wechselte, rechtzeitig fit wird. Aber auch ohne ihn werden Spieler dabei sein, die in der hiesigen Region bekannt sind.

Julian Günther-Schmidt spielte einst in der U19 des SV Waldhof und Minos Gouras wechselte von Regionalligist Astoria Walldorf ins Saarland. Beide gehören mit Adriano Grimaldi und Sebastian Jacob zu einer Offensivabteilung des FCS, die es in sich und vor der Glöckner großen Respekt hat. "Vorne sind sie gut besetzt und können Akzente setzen", ahnt der Cheftrainer, was auf seine Elf zukommt. Defensiv ausrichten will er seine Elf nicht.