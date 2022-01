Mannheim. (rodi) Zurück in die Erfolgsspur möchte der SV Waldhof nach zwei Niederlagen in Folge beim 1. FC Magdeburg kurz vor Weihnachten und Borussia Dortmund II am Montag. Bei den Würzburger Kickers am Samstag (14 Uhr) stehen die Chancen der Buwe nicht schlecht, denn der Zweitligaabsteiger steckt nun auch in der 3. Liga als Vorletzter der Tabelle schon wieder tief im Abstiegskampf. Nur 14 Tore erzielten die Kickers bislang, das ist der mit Abstand schlechteste Wert der Liga. Vor dem letzten Spiel suspendierten sie zudem ihren Mittelstürmer Marvin Pourie, mit vier Treffern bester Schütze. Verpflichtet wurden in den letzten Tagen mit Marvin Stefaniak und Peter Kurzweg zwei neue Spieler, mit deren Einsatz gegen Waldhof zu rechnen ist. Auch die Würzburger haben den Jahresauftakt mit zwei sehr späten Gegentoren beim SC Verl vergeigt.

Nachgewirkt hat die späte Niederlage trotz Überlegenheit auch bei Waldhof. "Die schlechte Chancenverwertung musste natürlich angesprochen werden. Aber solche Spiele sind in jeder Saison dabei. Wir müssen das jetzt aus den Köpfen bekommen", sagte Trainer Patrick Glöckner. An der Mentalität, die sein Team auf den Platz brachte, hatte er nichts auszusetzen.

In der kurzen Trainingswoche galt es an den Basics und Automatismen zu arbeiten und vor allem Neuzugang Pascal Sohm zu integrieren. Glöckner ist überzeugt, dass der 30-Jährige "in den folgenden Spielen noch seine Leistung zeigen wird". Stellvertretend für seine Mannschaftskollegen gibt sich der rechte Läufer Marcel Costly für Samstag kämpferisch: "Jetzt müssen wir den Mund abputzen und gegen Würzburg wieder Gas geben."

Personell etwas entspannt hat sich die Lage beim Waldhof, nur noch sechs Spieler stehen auf der Ausfallliste. Marco Höger, Niklas Sommer und Adrien Lebeau kehren in das Aufgebot zurück, nachdem sie ihre Sperren abgesessen haben. Mit Lebeau kommt ein Offensivspieler hinzu, nachdem gegen die Dortmunder U23 mit Baris Ekincier lediglich einer von acht Auswechselspielern für diesen Mannschaftsteil auf der Bank saß. Die Rückkehr der weiteren Angreifer Gillian Jurcher oder Neuzugang Justin Butler lässt dagegen noch einige Tage auf sich warten. Schwer dürfte es, wenn alle wieder an Bord sind, dann für Anthony Roczen werden, noch einmal für den SVW aufzulaufen. Der oft verletzte Mittelstürmer wurde zuletzt mit Regionalligist Cottbus in Verbindung gebracht. Ein Wechsel scheint nicht ausgeschlossen zu sein, Waldhof wäre gesprächsbereit.

Ein finanzielles Nachspiel hatte unterdessen das DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin. Der DFB ahndete das unsportliche Verhalten einiger SVW-Anhänger, die mehrmals vor und während des Spiels auf der Fantribüne Pyrotechnik abbrannten, mit einer Geldstrafe von 24.900 Euro. Waldhof hat dem Strafmaß bereits zugestimmt. Doch es gibt auch Positives zu vermelden. Vor dem letzten Heimspiel am Montag überreichte der SV Waldhof an den Vorsitzenden Mustafa Baklan und dessen Stellvertreter Prof. Dr. Franz Egle vom Deutsch-Türkischen Institut für Arbeit und Bildung einen Scheck über 5000 Euro. Es war der Erlös eines Benefizspiels des SVW gegen den Landesligisten Türkspor Mannheim.