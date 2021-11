Von Daniel Hund

Mannheim. Als alles vorbei war, hatte es Dominik Martinovic, 24, eilig. Der Ball war ihm heilig: Nach seinem ersten Dreierpack im Profibereich wollte sich der Waldhof-Stürmer ihn unbedingt sichern. "Über die drei Tore mit ihm freue ich mich riesig und werde das zusammen mit meiner Familie genießen", lächelte der Knipser. Bei ihm daheim wird es der Ball gut haben. Vielleicht darf er ja sogar mit ins Bett. Dort hätte er es warm und kuschelig. So verliebt, wie "Dome" ihn am Sonntag anschaute, ist das durchaus denkbar.

Doch so innig die Beziehung auch werden wird, erinnern wird der Ball den Deutsch-Kroaten künftig noch an etwas anderes: An ein Heimspiel gegen Osnabrück, das nicht gewonnen wurde, das trotz zweimaliger Führung der Buwe mit einem 3:3 endete.

Ein Ergebnis, an dem alle zu knabbern hatten. Ex-Champions-League-Haudegen Marco Höger zum Beispiel. Der Mittelfeld-Abräumer zuckte nach dem Remis immer wieder mit den Schultern, wirkte nachdenklich, tief enttäuscht. Er sagte: "Nach dem Spielverlauf können wir nicht zufrieden sein." Aber auch: "Über 90 Minuten geht das Remis in Ordnung." Und: "Letztlich sind es unsere Fehler, die so ein Spiel spannend werden lassen."

Oder anders: Will der Waldhof in dieser Saison wirklich ganz vorne anklopfen, müssen diese Fehler abgestellt werden. Andernfalls kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Die nächsten beiden Spiele finden auswärts statt. Am Freitag, 19 Uhr, in Duisburg und dienstags darauf bei 1860 München.

Zwei Gegner, die man schlagen kann, vielleicht sogar muss. Doch da gibt es ein Problem: Auswärts und der Waldhof, das passt bislang nicht zusammen, das ist wie Kino ohne Film oder Fahrradfahren ohne Rad. Sechs Punkte aus sechs Spielen sind unterer Liga-Durchschnitt. Am Freitag sollen deshalb unbedingt drei weitere Zähler dazu kommen. Martinovic sagt es so: "Wir sind eine geile Truppe und das müssen wir Woche für Woche zeigen."

Themenwechsel: Vor dem Osnabrück-Spiel kam es zu einem kleinen Protest-Zug von Waldhof-Fans im Rollstuhl. Ihnen fehlen im Carl-Benz-Stadion nach wie vor überdachte Sitzplätze. Mit Bannern forderten sie die Stadt Mannheim dazu auf, das zu ändern.