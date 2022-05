Mannheim. (dh) Zuletzt tauchten immer wieder Gerüchte um Marco Höger, den Mittelfeld-Star des SV Waldhof, auf. Nun erschien ein Artikel auf der Internet-Plattform von Echo-Online. Darin heißt es, dass Marco Höger "den SV wohl verlassen wird".

Das hört sich bereits recht endgültig an - und stimmt so laut Laurent Burkart, dem Berater des 32-Jährigen nicht. Im Gegenteil. Burkart mit Nachdruck zur RNZ: "Mich nervt dieses ganze Thema so langsam. Natürlich gibt es immer mal Anfragen für Marco aus der Zweiten und Dritten Liga, das war es dann aber auch. Marco interessiert das alles nicht. Er ist beim Waldhof, fühlt sich wohl und hat ein großes Ziel: den Aufstieg mit dem SVW in der nächsten Saison."