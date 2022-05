Von Daniel Hund

Mannheim. Der SV Waldhof hat eine gute Saison gespielt, konnte den Traum vom Aufstieg aber nicht realisieren. In der neuen Saison wollen die Blau-Schwarzen wieder angreifen. Die RNZ sprach mit Präsident Bernd Beetz und Aufsichtsrats-Boss Christian Beetz. Beide nahmen sich Zeit für ein Doppel-Interview, blicken zurück und voraus.

Bernd und Christian Beetz, wie fällt Ihr Saisonfazit aus? War letztlich mehr drin?

Bernd Beetz: Ich bin mit der Hinrunde zufrieden, mit der Rückrunde nicht. Es war natürlich mehr drin. Wenn wir Havelse am Samstag besiegen sollten, hätten uns vier Punkte zum Aufstieg und drei zum Relegationsplatz gefehlt. Hätten wir diese zwei Elfmeter gegen Zwickau und Dortmund II verwandelt, wären wir voll oben dabei. Wir brauchen mehr Konstanz und Gier, und daran arbeiten wir in der nächsten Saison.

Christian Beetz: Am Anfang der Saison wurden wir für unsere hochgesteckten Ziele noch belächelt. Jetzt sieht man, dass nur vier Punkte gefehlt haben. Trotzdem muss man auch sagen, dass es unsere beste Drittliga-Saison war. Deshalb sind wir natürlich in der Gesamtheit zufrieden.

„In guten und in schlechten Zeiten“: Präsident Bernd Beetz hat mit dem SV Waldhof noch viel vor. Foto: SVW

Mit Patrick Glöckner verlässt nach der Saison ein erfolgreicher und umgänglicher Trainer den SV Waldhof. Ist Ihnen die Entscheidung gegen ihn schwergefallen?

Bernd Beetz: Patrick ist ein Freund und wird das auch immer bleiben. Wir haben gut zusammengearbeitet. Er ist ein sehr guter Trainer. Aber wir suchen jetzt nochmals einen anderen Impuls, um die entscheidenden letzten Meter mehr zu gehen.

Nach welchen Kriterien wird der neue Trainer ausgewählt?

Bernd Beetz: Das macht alles unser Geschäftsführer Sport Tim Schork. Er hat eine Liste mit mehreren vielversprechenden Kandidaten erstellt und arbeitet diese jetzt in den Gesprächen akribisch ab. Auch für den Trainer gilt: Ein bisschen mehr Konstanz und Gier wären gut.

Patrick Glöckner war in seinen Ansagen nicht immer so klar, wenn es um das Thema Aufstieg ging. Soll der neue Trainer hier mehr in die Offensive gehen?

Christian Beetz: Ja, ganz klar! An unseren klar formulierten Zielen führt links und rechts kein Weg vorbei.

Welchen Eindruck macht denn der neue Geschäftsführer Sport Tim Schork bislang auf die Vereinsführung?

Bernd Beetz: Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Er arbeitet sehr konstant, lösungsorientiert, unaufgeregt, sachlich und analytisch. Eben genau so, wie wir sind. Zudem ist er sehr fleißig und auch zwischenmenschlich top. Tim ist wirklich sieben Tage die Woche für den SV Waldhof unterwegs.

In der neuen Saison wird das Ziel wieder der Aufstieg sein.

Christian Beetz: Dieses Ziel haben wir ausgegeben und dazu stehen wir zu 100 Prozent. Wir wollen jedes Spiel so angehen, dass wir es gewinnen. Die Motivation und die Ambitionen müssen stimmen. Wir sind der SV Waldhof Mannheim. Gerade bei uns zu Hause mit unserer tollen Heimkulisse und der Unterstützung unserer Fans, sollten wir es unseren Gegnern sehr schwer machen, uns die Punkte wegzunehmen. Wenn jeder bis zur letzten Sekunde kämpft, ist das möglich. Dieser Ansatz und dieser Spirit muss noch mehr im Vordergrund stehen.

Bernd Beetz: Das ist ja auch immer eine philosophische Sache. Man kann das nicht komplett durchplanen. Im Rudern ist das ähnlich. Auf den letzten hundert Metern kannst du immer noch abgefangen werden. Aber man sollte es konstant versuchen und an seinem Ziel arbeiten. Das erwarte ich auch. Wir hätten in dieser Saison einfach bis zum Schluss dran bleiben müssen. Das ist unser Anspruch.

Wie hoch wird der Etat in der neuen Saison sein, kann man das ein bisschen eingrenzen?

Christian Beetz: Nein, das haben wir nie gemacht.

Falls es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, muss man dann Angst haben, dass sich die Familie Beetz zurückziehen könnte?

Bernd Beetz: Nein, das kann man ausschließen. Wir sind dabei in guten und in schlechten Zeiten. Dass wir in die Zweite Liga wollen, liegt natürlich auch an den wirtschaftlichen Vorteilen dort. Die Dritte Liga ist diesbezüglich sehr schwierig. Zwischen dem Medien-Geld in beiden Ligen liegen einfach Welten.

Christian Beetz: Fußball ist ein Teamsport. Wir sind immer da, aber wir wünschen uns natürlich, dass unsere Fans, unsere Sponsoren, das Umfeld und die Stadt Mannheim den ambitionierten Weg mitgehen. Wir können das nur gemeinsam schaffen.

Bernd Beetz, Sie haben in den letzten Jahren viel Geld in den Waldhof investiert. Können Sie da mal die Gesamtsumme nennen?

Bernd Beetz: Wir haben seit fünf Jahren pro Saison jeweils um die zwei Millionen Euro aus eigenen Mitteln aufgebracht. Wir haben in die Infrastruktur investiert, und die fünf Millionen von Dietmar Hopp abgelöst. Da kann man größenordnungsmäßig schon sehen, wo wir in etwa stehen. Und das ist noch eher defensiv gerechnet.

Wie geht es denn mit dem Stadion-Thema vorwärts? Wie läuft mittlerweile die Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim?

Bernd Beetz: Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Unser größtes Handicap ist, dass wir keine VIP-Logen haben. Logen sind ein Rückgrat der Finanzierung, gerade in der Dritten Liga. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Stadt. Ein Drittliga-Verein kann nur in der Symbiose mit der Stadt bestehen. Im Juni haben wir einen Termin, bei dem die Stadt uns die Optionen in Richtung Stadion erklären und vorstellen wird. Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass die Stadt sich eine Lösung ausgedacht hat, mit der wir möglichst entscheidend weiter kommen.

Christian Beetz: Wenn wir mit Platz 15 abschneiden und unsere Ziele nicht sportlich untermauert werden, dann laufen die Gespräche natürlich eher schleppend. Aber ich denke, dass wir gezeigt haben, dass unsere Ziele nicht ganz so unrealistisch sind. Dann hat man ein anderes Standing. Die Stadt glaubt an uns. Wir haben jahrelang gesagt, dass wir in die Dritte Liga aufsteigen. Im dritten Anlauf hat es dann geklappt. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen.

Wird beispielsweise in Kaiserslautern mehr für den FCK getan als für SVW in Mannheim?

Bernd Beetz: Ja, wenn sie sich mal die Roten anschauen, was da reingeschüttet wird. Das Land, die Stadt, die Fan-Anleihen. Das ist so weit weg, da können wir uns gar nicht vergleichen. Die dürfen sogar insolvent gehen – ohne eine Strafe. Wir bekommen für das Werfen von Böllern neun Punkte abgezogen. Das ist eine ganz andere Dimension. Unser Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz sagt immer, der Waldhof sei die Seele von Mannheim. So ist es auch, aber da muss die Stadt auch festlegen, welchen Stellenwert der Fußball hier haben soll.

Christian Beetz: Wir haben schon viel in der Zusammenarbeit mit der Stadt erreicht. Wir haben zum Beispiel einen neuen Rollrasen und infrastrukturelle Unterstützung bekommen. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Aber jetzt müssen wir alle zusammen auch die nächsten Schritte gehen.

Wenn man mal weiter denkt, könnte es sein, dass die Familie Beetz irgendwann auch mal Anteile des SVW Waldhof verkauft?

Bernd Beetz: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu sind wir zu familiär und eingeschworen hier in Mannheim.

Der Vertrag von Geschäftsführer Markus Kompp läuft unseres Wissens nach dieser Saison aus. Wird da eine Verlängerung angestrebt?

Christian Beetz: Die Entscheidung ist schon längst gefallen. Er hat schon vor geraumer Zeit unterschrieben. Sein Vertrag wurde für drei Jahre verlängert.

Letzte Frage: Wie groß ist denn die Vorfreude auf die neue Drittliga-Saison?

Christian Beetz: Die Vorfreude ist sehr groß. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gibt es durch die intensive Analyse von Tim Schork diesmal eine deutlich bessere Herangehensweise. Wir haben den Stamm der Mannschaft, unsere entscheidende Achse an Leistungsträgern, bereits jetzt gehalten. Dadurch haben wir schon zum Saisonauftakt eine gute Ausgangsbasis geschaffen, was uns in den letzten Jahren nicht gelungen ist. Das beinhaltet natürlich auch wirtschaftliche Komponenten und eine Anpassung des Budgets. Der Prozess in Bezug auf Neuverpflichtungen ist ebenfalls in vollem Gange und auf einem sehr guten Weg. Meiner Meinung nach haben wir erneut bessere Voraussetzungen als letzte Saison geschaffen.