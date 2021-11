Von D. Hund und C. Benz

Mannheim/Zuzenhausen. Dritte Liga gegen Verbandsliga, Profis gegen Feierabend-Kicker: Wenn der SV Waldhof am Mittwoch, 19 Uhr, beim FC Zuzenhausen zum Flutlicht-Duell im badischen Pokal aufkreuzt, sind die Rollen klar verteilt. Jeder erwartet von den Buwe, dass sie souverän ins Halbfinale einziehen. Schöne Spielzüge, spektakuläre Tore – das ist es, was die Fans der Blau-Schwarzen sehen wollen. Doch ganz so einfach wird es möglicherweise nicht, denn breiter könnte die Brust beim FCZ kaum sein. Nur mal so für den Hinterkopf: Zuzenhausen hat seit sechs Partien nicht mehr verloren, fünf davon gewonnen und seit Mitte Oktober kein Gegentor kassiert. Stimmt, kann sich sehen lassen!

Patrick Glöckner hat sich entsprechende Infos über den Gegner eingeholt. Der Waldhof-Trainer sagt: "Wir nehmen jedes Spiel ernst und werden auch diese Begegnung mit der entsprechenden Einstellung angehen."

Wer nun meint, der SVW würde vielleicht dennoch eine etwas verstärkte Reserve, die ebenfalls in der Verbandsliga am Ball ist, ins Rennen schicken, der täuscht sich. Da die Mannheimer in der Länderspielpause kein Testspiel vereinbart haben, kommt das Pokal-Duell einem Härtetest gleich, bei dem wohl vor allem die ran dürfen, die zuletzt nicht so im Rampenlicht standen.

Glöckner sagt es so: "Wir sind immer noch in der Aufarbeitung der Quarantäne-Situation und daher benötigen die Spieler Spielzeit, die längere Zeit nicht gespielt haben." Startelf-Kandidaten beim Kraichgau-Klub dürften unter anderem Hamza Saghiri, Jesper Verlaat, Mohamed Gouaida, Jan Just, Onur Ünlücifci, Marcel Gottschling, Gerrit Gohlke und Baris Ekincier sein.

Ein bisschen Wut im Bauch wird in Zuzenhausen dabei sein. Denn das 1:2 bei der U23 des Freiburger SC war für die Waldhöfer nur schwer zu verdauen. Der Frust auf der Rückfahrt war groß. Marcel Seegert und Co. ärgerten sich, wussten, dass die Leistung nicht gut war, aber eben auch, dass ein Punkt allemal drin gewesen wäre.

Weiter mit dem Underdog. Der ist heiß: "Als drei Klassen tiefer spielender Klub hast du fast keine Chance in so einem Spiel", sagt Marcel Groß, der Zuzenhausen zusammen mit Steffen Schieck trainiert. Fast keine Chance heißt aber nicht gar keine Chance. Schieck stellt klar: "Wir treten an, um zu gewinnen, alles andere wäre die falsche Einstellung."

Vor allem die pfeilschnellen Offensivkräfte des Verbandsliga-Spitzenteams können dem Favoriten bei flotten Kontern gefährlich werden. 32 Tore haben Kapitän Dominik Zuleger und seine Kollegen in zwölf Punktspielen bereits erzielt. Ein Wert, der in der Liga lediglich von den Ausnahme-Mannschaften aus Mutschelbach und Spielberg getoppt wird. Direkt hinter diesen beiden Teams reiht sich Zuzenhausen als Dritter ein.

Es ist zudem die Mannheimer Woche für die Grün-Weißen. Nach dem Viertelfinale am Mittwoch reisen sie am Sonntag zum Spitzenspiel zum VfR Mannheim, der als Topfavorit zuletzt schon gegen die U23 des SV Waldhof unter die Räder kam.

Das Sportgelände in Zuzenhausen öffnet um 17.30 Uhr seine Pforten. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf.