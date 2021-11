Von Daniel Hund

Mannheim. Seine Wohlfühlzone? Mittendrin. Dort, wo immer was los ist. Wo es darum geht, die Bälle zu klauen und dann blitzschnell die Gegenangriffe einzuleiten. Stefano Russo, 21, ist Sechser von Beruf. Der Zerstörer vom SV Waldhof. Am Alsenweg lebt der gebürtige Ludwigshafener seinen Traum vom Fußball-Profi. In der Dritten Liga hat er längst Fuß gefasst.

Am Mittwoch steht nun das nächste große Abenteuer im DFB-Pokal an: Nach dem Überraschungscoup gegen Eintracht Frankfurt soll der nächste Bundesligist daran glauben. Ab 18.30 Uhr kreuzt Union Berlin im Carl-Benz-Stadion auf. Russo freut sich drauf. Vor der Partie nahm er sich Zeit für ein Interview mit der RNZ.

Stefano Russo, der SVW hat sich nach dem Corona-Chaos mit einem 1:1 gegen Zwickau zurückgemeldet. Es wäre auch ein Sieg drin gewesen, oder?

Zunächst einmal sind wir alle froh, dass wir gesund zurückgekommen sind. Hätte mir vor diesem Spiel jemand gesagt, dass wir einen Punkt holen, hätte ich das unterschrieben. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass mehr drin war. Wir hatten mehr vom Spiel, viele Chancen. Zufrieden bin ich trotzdem, denn man hat gesehen, dass wir wieder voll da sind.

Ihr seid in der Tabelle ganz vorne mit dabei. Darf man da ab und an auch mal vom Aufstieg träumen?

(lacht). Oh, das ist noch ein ganz weiter Weg. Aber als Fußballer ist es normal, dass du ab und an mal vom Aufstieg träumst. Wir tun jedoch gut daran, auf dem Boden zu bleiben. Es gilt in jedem Spiel 100 Prozent zu bringen.

Das Jahr 2021 ist bislang Ihr Jahr. Sie haben einen großen Sprung gemacht.

Ich stand häufiger in der Startelf, das stimmt. Ich merke für mich auch, dass es von Spiel zu Spiel besser läuft. Das hängt aber auch mit der Mannschaftsleistung zusammen. Wir spielen erfolgreich, das macht es auch mir leichter. Als junger Spieler hilft dir das sehr.

Mit Union Berlin kommt jetzt ein ganz dicker Brocken ...

Das kann man so sagen. Da wartet eine Mannschaft auf uns, die eine enorme Qualität hat, und das auch Woche für Woche bestätigt. Um sie schlagen zu können, müssen wir natürlich einen Super-Tag erwischen. Aber es ist Pokal und in dem ist bekanntlich alles möglich. Gegen Eintracht Frankfurt haben wir das ja auch schon bewiesen.

Druck hat der Waldhof keinen. Ein Vorteil, oder?

Klar, wir können befreit aufspielen. Hinzu kommen die vielen Zuschauer, das Flutlicht und diese besondere Atmosphäre, die daraus entsteht. Wir werden es genießen. Motivierter als sonst gehe ich nicht in das Spiel, unterbewusst ist es aber natürlich etwas anderes. Es sind 90 Minuten, ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Alles kann passieren.

Im Sommer haben Sie in Marco Höger einen neuen Mittelfeld-Kollegen dazu bekommen. Er ist ein Konkurrent um einen Startelf-Platz, in erster Linie aber auch einer, von dem man viel lernen kann ...

So ist es. Man sieht ja in jedem Spiel, welche Leistungen Marco bringt. Und das mit einer enormen Leichtigkeit. Er hat früher Champions League gespielt und das ist auch nicht zu übersehen.

Wie ist Ihr Verhältnis zu ihm, gibt's ab und zu ein paar Tipps von ihm?

Ja, immer wieder. Wir verstehen uns sehr gut. Ich schaue mir viel bei ihm ab und er erklärt mir auch viel. Und das beschränkt sich nicht nur auf den Platz, wir tauschen uns auch privat viel aus. Es ist einfach toll, solch einen Spieler neben sich zu haben. Ich denke auch, dass wir ein gutes Gespann im Mittelfeld abgeben.

Neben Kapitän Marcel Seegert sind Sie der einzige Waldhof-Profi, der aus dem Raum Mannheim kommt.

Das stimmt, es ist ein Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß. Ich bin bei meiner Familie und meinen Freunden, wo ich mich sehr wohl fühle. Vor meiner Zeit beim Waldhof war das ja auch schon mal anders. Bei den Spielen werde ich immer super unterstützt. In der Regel ordere ich Karten im zweitstelligen Bereich für meinen Bekanntenkreis. Die wollen immer alle kommen (lacht).