Der Hoffnungsträger: Marc Schnatterer (l.) bei seiner ersten Einheit am Alsenweg. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Es war kurz nach 12 Uhr, als da am Montag einer durch die altehrwürdigen Gänge des Stadions am Mannheimer Alsenweg schlenderte, der sie zuvor noch nie betreten hatte. Dass er das als Spieler des SV Waldhof tut, klingt für viele nach wie vor wie ein Märchen aus 1001 einer Nacht. Aber es ist Realität: Marc Schnatterer, 35, die Zweitliga-Legende vom 1. FC Heidenheim, spielt künftig in Blau und Schwarz.

Am Montagvormittag war Kennenlernen angesagt. Das erste Training. Auf dem Rasen vor dem Stadion versammelte Trainer Patrick Glöckner die "Buwe" zu einer lockeren Einheit. Der Spaßfaktor war hoch. Ein paar Liegestütze, den Ball hochhalten, zwei, drei Pass-Spielchen auf engstem Raum im Sieben gegen Zwei. Spätestens hier zeigte sich, wen der SVW sich da geangelt hat. Der Neue streichelte die Kugel, brachte sie traumwandlerisch sicher mit einem breiten Grinsen im Gesicht zum Nebenmann.

Und Schnatterer, dessen Waldhof-Wechsel die RNZ exklusiv ankündigte, hatte quasi drei Halbzeiten vor der Brust. Erst schwitzen, dann sprechen – schnattern. Das Medien-Interesse am neuen Heilsbringer, der nach gesicherten RNZ-Infos der Wunschspieler von SVW-Mäzen Bernd Beetz ist, war groß. Im Jugend-Raum stand der Routinier Rede und Antwort. Sagte Sachen wie: "Ich freue mich auf die Vorbereitung und will jeden Tag nutzen." Oder: "Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und tolle Signale gesendet." Und: "Die Spielweise des SVW gefällt mir, hier will man Fußball spielen."

Mit Schnatterer sowieso. Die Erwartungshaltung ist groß. Nicht nach einem Messias, aber nach einem, der vorangeht, zu dem die Jungen aufschauen können. Trainer Patrick Glöckner sagt es so: "Mit Marc haben wir einen echten Führungsspieler für uns gewinnen können. Er ist schon lange dabei und weiß, wie man an die Sache herangehen muss."

Noch ist aber auch er im Lern-Modus. Ganz neue Problem-Stellungen tun sich auf. Das fängt schon beim täglichen Weg zum Training an. "Den muss ich erst noch lernen, das ist sehr ungewohnt für mich", lacht er. Kein Wunder nach 13 Jahren in Heidenheim. Dort war Schnatterer Fan-Liebling und Leistungsträger zugleich. Tore, vor allem schöne – das war seine Welt.

Beim Waldhof soll’s so weitergehen. Wie lange noch, steht in den Sternen. Schnatterer hat noch richtig Lust. Er lächelt: "Wenn es noch zwei, drei Jahre in Mannheim werden, wäre ich zufrieden." Er selbst bezeichnet sich als kommunikativen Typ, als einen, der keine Probleme hat, auf andere Menschen zuzugehen. Viele neue Kollegen hat er am Montag kennengelernt.

Zwei nicht. Joseph Boyamba und Anton Donkor befinden sich in Quarantäne. Sie hatten sich im Urlaub mit Corona infiziert. Boyamba soll am Mittwoch wieder einsteigen, Donkor am 1. Juli. Gerrit Gohlke absolvierte nur eine individuelle Einheit. Auch er war wegen Corona bis vor kurzem zwei Wochen außer Gefecht. "Das sind unerfreuliche Nachrichten", erklärte Glöckner, "die Spieler passen auf, aber das passiert zurzeit eben leider."

Vor einer ungewissen Zukunft steht Jan Just. Der Vertrag des Defensivspielers läuft am 30. Juni aus. Ob es für ihn am Alsenweg weitergeht, ist unklar. Glöckner stellt sich hinter ihn: "Jan würde gerne bleiben und ich würde das begrüßen."