Mannheim. (RNZ) Trotz anhaltender Inzidenz über 35 in Mannheim gibt es keine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Dies führt nun dazu, dass der SV Waldhof Mannheim am Sonntag um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion vor 12.151 Zuschauern unter Berücksichtigung der 3G-Regel spielen kann. Das teilt der Verein mit.

Zuschauer müssen entweder vollständig geimpft, genesen, oder negativ getestet sein (der negative Schnelltest kann frühstens am Samstag um 17 Uhr gemacht werden). Somit gelten die gleichen Regeln wie bei den Heimspielen gegen Magdeburg und Frankfurt. Auf dem gesamten Gelände herrscht weiterhin Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz darf nur zur Verpflegung abgesetzt werden.

Tickets für den Sonntag können weiterhin online und in der Waldhof-Welt, dem Fanshop am Wasserturm erworben werden.

Update: Samstag, 14. August 2021, 11.26 Uhr

Modellprojekt soll weiterhin 50-prozentige Auslastung erlauben

Von Daniel Hund

Mannheim. Der SV Waldhof hat am letzten Sonntag vor rund 12.000 Zuschauern beim 2:0-Pokaltriumph über Eintracht Frankfurt ein rauschendes Fußball-Fest gefeiert. Am kommenden Sonntag drohte nun erneut eine Geister-Kulisse. Da die Inzidenz in Mannheim am Dienstag auf über 35 gestiegen war, hätten gegen die Würzburger Kickers eigentlich nur 500 Zuschauer ins Stadion gedurft.

Doch der SVW geht gemeinsam mit der Stadt Mannheim einen anderen Weg: Man hat ein Modellprojekt ins Leben gerufen, das dem Drittligisten auch weiterhin eine 50-prozentige Auslastung erlaubt: "Insgesamt 85 Prozent der derzeit maximal 12.151 Zuschauer werden unter der Bedingung "2G" zugelassen. Hierbei konnte man sich allerdings auf eine Erweiterung der 2G-Variante einigen.

Die Kapazität von 85 Prozent und somit rund 10.300 Zuschauern gilt für Zuschauer, welche vollständig Geimpfte oder Genese ("2G") sind, zudem für alle, die bis zum Spieltag mind. eine Impfung erhalten haben, aber noch nicht als vollständig Geimpfte (in der Regel 14 Tage nach der Zweitimpfung) gelten. Diese noch nicht vollständig geimpften Personen brauchen zwingend einen negativen tagesaktuellen Testnachweis.

Die verbleibenden 15 Prozent, rund 1800 Personen, sind für Personen, für die es aktuell keine Impfempfehlung gibt, insbesondere Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, aber auch Schwangere. Diese benötigen am Spieltag zwingend einen tagesaktuellen negativen Schnelltest", heißt es in der offiziellen Presse-Mitteilung des SV Waldhof.

Die RNZ sprach mit Markus Kompp, dem Geschäftsführer des SVW.

Markus Kompp. Foto: vaf

Markus Kompp, das spricht für ein sehr gutes Verhältnis zur Stadt Mannheim.

Ja, der Austausch ist mittlerweile wirklich sensationell. Als wir hier vor fünf Jahren angefangen haben, wäre so etwas noch unvorstellbar gewesen. Man kann sagen, dass das Uerdingen-Spiel und er damit verbundene geradlinige Umgang mit dem Spielabbruch in der Relegation so eine Art Wendepunkt war.

Die Gespräche mit der Stadt bezüglich der Zuschauer-Problematik liefen nicht erst seit Dienstag.

Nein, der Grundstein wurde schon vor dem Frankfurt-Spiel gelegt. Da hatten wir dann aber eben das Glück, dass die Inzidenz wieder unter die 35er Marke gefallen ist. Sollte dies nun wieder mal der Fall sein, würde es wieder eine 50-prozentige Auslastung unter Anwendung der 3G-Regel geben. Mit unserem Projekt bieten wir jetzt auch Ungeimpften die Möglichkeit ins Stadion zu kommen, wenn sie sich bis Sonntag noch impfen lassen und dann einen Test vorweisen können. Diese Möglichkeit bieten nach meinem Wissen momentan keiner sonst an.

Somit hat man jetzt eine Lösung gefunden, die einen beruhigt in die Saison gehen lässt.

Wir haben damit zumindest eine Lösung für die Stufe einer 35er bis 50er Inzidenz. Was ab 50 dann passiert, muss man sehen und sich erneut zusammen setzen. Aber wenn uns diese Pandemie etwas gelehrt hat, dann das morgen schon wieder alles anders sein kann. Uns war es jetzt wichtig, dass wir für das Würzburg-Spiel Klarheit haben.

Wie wichtig die Fans für die Mannschaft sind, hat das Pokalspiel gezeigt.

Natürlich. Die Fans haben uns da getragen. Das war eine überragende Stimmung und tut den Spielern natürlich gut.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 13.30 Uhr

Rund 12.000 Fans auch weiterhin zugelassen

Mannheim. (RNZ) Sollte der Inzidenzwert in Mannheim bis zum nächsten Heimspiel des SV Waldhof am Sonntag gegen die Würzburger Kickers unter 35 fallen, können 12.151 Zuschauer - also 50 Prozent der Plätze im Carl-Benz-Stadion - unter der 3G-Regel (Genesen, Geimpft, Getestet) live dabei sein. Das teilt der Verein am Mittwoch mit.

Aber auch bei einem Inzidenzwert über 35 sind 12.151 Fans zugelassen. Dann gilt für 85 Prozent - also etwa 10.300 Zuschauer - aber die 2G-Regel (Genesen, Geimpft). Wobei als "Geimpft" auch diejenigen gelten, die bis zum Spieltag mindestens eine Impfung erhalten haben, aber auch noch nicht vollständig geimpft sind. Diese Zuschauer brauchen aber einen tagesaktuellen Testnachweis.

Die restlichen 1800 Plätze sind für Fans reserviert, für die es derzeit keine Impfempfehlung gibt, also etwa Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren oder Schwangere. Sie brauchen aber einen aktuellen negativen Schnelltest, um ins Stadion zu kommen.

Diese Regel, die in Abstimmung des Vereins mit der Stadt und dem Gesundheitsministerium entstand, gilt vorerst bis zum 9. Spieltag. Ab dem 10. Spieltag wird dann komplett auf die 2G-Regeln umgestellt, sofern dann weiter Pandemie-Bestimmungen gelten.

Der SV Waldhof weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Impfungen im Mannheimer Testzentrum auch ohne Termin möglich sind. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 12.30 Uhr