Mannheim. (rodi) Etwas Erleichterung verspürte Patrick Glöckner am Freitag, nachdem zwei Tage zuvor verkündet worden war, dass er im kommenden Jahr nicht mehr Trainer des SV Waldhof sein wird. Den Spekulationen war damit ein Ende gesetzt. "Die Reaktionen in den Social-Media-Kanälen waren zu 99 Prozent positiv und deswegen bin ich jetzt gut drauf", sagte er und betonte, dass man im Guten auseinandergehe. Nicht nur über Glöckners Abschied wurde im Netz diskutiert, sondern auch, wer ihn beerbt.

Tim Schork rechnete am Mittwochabend nach der Bekanntgabe, mit Glöckner nicht zu verlängern, noch einmal mit einer Flut von Bewerbungen. Der Kreis der Kandidaten, die ernsthaft infrage kommen, wird laut Schork aber im einstelligen Bereich sein. Die Zeit für den Geschäftsführer Sport drängt, denn auch laufende Vertragsverhandlungen mit potenziellen Neuzugängen können vorher nicht abgeschlossen werden. "Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit dem neuen Trainer schauen. Spielerverpflichtungen werden vor der Bekanntgabe des neuen Coaches somit nicht verkündet werden", betonte Schork.

Was die Spieler betrifft, deren Vertrag beim SVW ausläuft, will Schork unbedingt mit zwei oder drei Akteuren verlängern. Joseph Boyamba, Marcel Costly, Anton Donkor, Timo Königsmann, Hamza Saghiri und Jesper Verlaat sind die heißen Kandidaten für einen neuen Vertrag, da sie meist zum Stamm der Mannschaft gehörten. Marco Höger hat noch einen gültigen Vertrag für die neue Saison, über den vorzeitigen Abschied des 32-jährigen Routiniers wurde aber bereits mehrfach spekuliert. Sein Berater Laurent Burkart redete gegenüber der RNZ nun Klartext. "Mich nervt dieses ganze Thema so langsam. Natürlich gibt es immer mal Anfragen für Marco aus der Zweiten und Dritten Liga, das war es dann aber auch. Marco interessiert das alles nicht. Er ist beim Waldhof, fühlt sich wohl und hat ein großes Ziel: den Aufstieg mit dem SVW in der nächsten Saison."

Vor der baldigen Sommerpause steht für die Buwe am Samstag (14 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden das letzte Auswärtsspiel an. Seriös angehen wollten die Blau-Schwarzen die letzten fünf Saisonspiele, nachdem der Aufstiegszug abgefahren war. "Dies hat jetzt zweimal geklappt", spielte Glöckner auf die letzten beiden Siege in der Meisterschaft an. Personell gibt es für den Noch-Trainer, der auf den gelbgesperrten Boyamba verzichten muss und dafür wieder auf Costly zurückgreifen kann, keinen Grund, seine Aufstellung großartig zu verändern.

Klar ist nur, und das war schon länger abgesprochen, dass Jan-Christoph Bartels statt Königsmann für die letzten drei Pflichtspiele im Tor stehen wird. "Jan hat sich immer vorbildlich verhalten und bringt eine super Trainingsleistung. Er wird die letzten zwei Ligaspiele bekommen, weil er sich so auf das Endspiel im Landespokal, das er auch bestreiten wird, vorbereiten soll", betont Glöckner. Der gebürtige Wiesbadener Bartels hat in seinem persönlichen "Heimspiel" schon im letzten Jahr für den SVW bei Wehen Wiesbaden das Tor gehütet und alles gehalten, was auf ihn zuflog. Die Buwe gewannen 1:0 und können, wenn sie auch diesmal wieder gewinnen, den Kampf um den vierten Tabellenplatz im Fernduell mit 1860 München und VfL Osnabrück bis zum letzten Spieltag offen halten. Über 1000 Waldhof-Fans werden ihr Team vor Ort unterstützen.

Das Badische Pokalfinale gegen Landesligisten Türkspor Mannheim ist terminiert. Gespielt wird am 21. Mai, dem bundesweiten Tag der Amateure, um 14.15 Uhr im Carl-Benz-Stadion. Türkspor hatte nicht nur sein Einverständnis zur SVW-Heimspielstätte als Austragungsort gegeben, sondern sich das Spiel in diesem Stadion ausdrücklich gewünscht.