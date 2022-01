Von Daniel Hund

Würzburg. Vier Grad, immer wieder leichter Nieselregen. Ungemütlich war’s. Echtes Schmuddel-Wetter, bei dem einen die heimische Couch eigentlich magisch anzieht. Doch die war weit weg, als sich die Drittliga-Profis des SV Waldhof am Samstagmittag die Trikots überstreiften. Die hatten einen Job zu erledigen, eine Auswärtsmission. In Würzburg, beim Zweitliga-Absteiger, der sich aktuell als Vorletzter auf dem direkten Weg in Richtung Regionalliga befindet. Die blau-schwarze Vorgabe: Kämpfen und siegen, den vermasselten 1:3-Jahresauftakt gegen Dortmund II vergessen machen.

Und das klappte – allerdings etwas glücklich: Der SVW setzte sich durch ein Last-Minute-Tor von Fridolin Wagner mit 2:1 (1:0) in Würzburg durch. Der Siegtorschütze zur RNZ: "Gegen Dortmund hat uns das Glück gefehlt, dieses Mal haben wir es erzwungen", lächelte Wagner: "Der Ball ging gegen die Latte, dann gegen meinen Fuß und plötzlich er war drin."

Rund eine Stunde vor Spielbeginn wurde die Aufstellung verteilt. Und die las sich gut aus Waldhof-Sicht. Marco Höger, 32, und Adrien Lebeau, 22, die Gelb-Rot-Sünder von Magdeburg, waren wieder mit an Bord. Vor allem ein Höger in Topform ist Gold wert. Er ist der Leuchtturm im Buwe-Spiel, fängt Bälle ab, verteilt sie, gibt Kommandos.

Und Lebeau? Der war im Endspurt 2021 – nach einem Mega-Start in die Saison – ein wenig aus der Spur geraten. Mittlerweile soll das wieder anders sein. Das Trainingslager in Belek tat ihm gut. Fleißig war er dort, stets im Vollgas-Modus. Das Ergebnis: Das Schlitzohr aus Frankreich ist körperlich voll auf der Höhe. Für Würzburg soll er Feuer und Flamme gewesen sein.

Doch es war Geduld gefragt. Lebeau war zunächst Bankangestellter. Einzige Veränderung im Vergleich zu Dortmund: Höger kam für Hamza Saghiri, bildete mit Wagner das Herzstück im Mannheimer Mittelfeld.

Los ging’s mit einer Traum-Kombination in Blau und Schwarz. Der Waldhof kombinierte sich durch. Steckpass auf Dominik Martinovic, der legt quer auf Neuzugang Pascal Sohm und der schiebt aus zwei, drei Metern locker ein: 1:0 Waldhof (2.) - dachten alle, doch die Schiedsrichter hatten das letzte Wort. Mit Verspätung hob der Linienrichter die Fahne: Abseits! Eine ganz knifflige Entscheidung, die sich von der Pressetribüne nicht ganz aufklären ließ. Anhand der TV-Bilder war es jedoch ein reguläres Tor.

Doch das war es dann erst einmal mit der Waldhöfer Herrlichkeit. Würzburg übernahm das Kommando, spielte mutig, presste früh, zeigte eindrucksvoll, dass es eigentlich nicht in den Tabellenkeller gehört.

Pech für Waldhof: In der 27. Minute zirkelte Marc Schnatterer einen 22-Meter-Freistoß ans Außennetz. Die Antwort der Kickers: David Kopacz tankt sich auf dem rechten Flügel durch, visiert das kurze Eck an, das er nur haarscharf verfehlte. Da war aus Waldhof-Sicht viel Dusel im Spiel.

Und auch auf den Rängen war – trotz Geisterspiel – Feuer drin. Würzburg wurde von Vereinsverantwortlichen gepusht. Leidenschaftlich ging es zur Sache. Das bekam auch Tim Schork, Waldhofs Geschäftsführer Sport, zu spüren. Als der 31-Jährige lautstark eine Abseitsstellung der Würzburger einforderte, wurde er aufgefordert, lieber ruhig zu sein.

Und dann brach die 41. Minute an. Eine Minute, die Pascal Sohm so schnell nicht vergessen wird: Flanke Costly, der bis auf die Grundlinie durchgebrochen war, Kopfball Sohm – drin das Ding. Hoch und höher hatte er sich da geschraubt. SVW-Pressesprecher Yannik Barwig und Dino de Lutiis vom Waldhof-Radio waren sich einig: So(hm) steigt man am Ende auf.

Oder anders: Eigentlich war die Pausen-Führung der Mannheimer nicht verdient, aber man nahm sie gerne mit.

Kaum zurück hatte Martinovic die Chance auf die Vorentscheidung. Frei durch war er, scheiterte aber an Keeper Hendrik Bonmann (48.). Und wie heißt es doch so schön: Wer seine Chancen nicht nutzt, der wird bestraft. Nach mehreren vergebenen Möglichkeiten wurden die Kickers endlich belohnt: Robert Herrmann staubte zum 1:1 ab (68.).

Als dann alles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, gab es nochmals einen Freistoß. "Schnatti" legte sich die Kugel zurecht, zwirbelte sie Marcel Costly auf den Kopf, der legte sie in den Fünfmeterraum. Der Rest war Verwirrung, bei der nur einer den Durchblick behielt: Wagner, der Abstauber-König vom Waldhof.

Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Donkor – Schnatterer, Höger (75. Rossipal), Wagner, Boyamba (75. Sommer) – Martinovic (92. Gohlke), Sohm (67. Lebeau).

Tore: 0:1 Sohm (41.); 1:1 Herrmann (68.), 1:2 Wagner (90.); Schiedsrichter: Schwengers.