Wagenschwend. Es war Halbzeit. Marcel Seegert, 27, ließ es sich gut gehen. Die Kappe tief ins Gesicht gezogen, strahlte der Kapitän des SV Waldhof mit der Sonne um die Wette. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. "Cello" drehte sich um und steuerte zielstrebig auf eine der vielen Buden zu, die der SV Wagenschwend anlässlich der Halbfinal-Partie im badischen Pokal aufgebaut hatte. Was er wollte? Na, so eine Bratwurst natürlich, die waren der Knaller. Jeder Zweite der rund 2000 Zuschauer hatte eine in der Hand. Seegert verputzte seinen Halbzeit-Snack mit einem breiten Grinsen.

Keine hundert Meter weiter, drüben im Keller des Klubhauses, dürfte zeitgleich keiner gegrinst haben. Denn es gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu erahnen, dass Waldhof-Trainer Patrick Glöckner nicht zufrieden war. In der Kabine war es wohl recht laut. Das lag am Ergebnis. 0:0 stand es da noch. 45 Minuten gespielt und kein Tor gegen einen Landesligisten. Sehr dürftig für einen Drittligisten. Auch, wenn fast nur die zweite Reihe auf dem Rasen-Rechteck war. Schnatterer, Höger, Seegert und Co. wurden in Wagenschwend geschont.

"Wir", grübelte Fridolin Wagner danach im RNZ-Gespräch, "wir waren in der ersten Halbzeit viel zu träge, manchmal auch nicht clever genug." Kaum zurück wurde es besser, zielstrebiger – und es reichte: Nach 90 Minuten stand es 2:0. Jan Just (67.) und Justin Butler (82.) hatten getroffen. Alles in allem eine Leistung, an die man sich als Waldhof-Fan nicht so gerne zurückerinnern wird. "Aber unter dem Strich zählt letztlich vor allem eins: Wir stehen im Endspiel", sagt Wagner.

Um ihn herum war da längst die Hölle los. Kaum abgepfiffen, glich das Rasen einer Partymeile. Die Fans enterten den Platz. Bewaffnet mit Stiften umzingelten sie die Spieler. Autogramme waren der Renner. Selfies mit Waldhof-Profis im Hintergrund, der Jackpot.

Daniel Merz, Wagenschwends Spielertrainer, hatte freie Bahn. Dabei war er einer der Hauptdarsteller beim Fußball-Fest auf dem Dorfplatz: Hinten hielt er den Laden zusammen und gab auch noch eine Taktik aus, an der sich die Mannheimer die Zähne ausbissen. Ein 5-4-1, das kaum Räume ließ. SVW-Sturmtank Butler sagte es so: "Sie haben das richtig eklig gemacht. Mit ganz vielen Füßen."

Ein verstecktes Lob für Merz, der sicher traurig war, dass es nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat, sich aber auch mit den Blau-Schwarzen freuen konnte. Merz ist Waldhof-Fan, pilgert seit vielen Jahren ins Carl-Benz-Stadion. Immer dann, wenn er selbst nicht kicken muss, und seine Frau mitspielt, wie er es im Vorfeld des Pokal-Knallers schmunzelnd im RNZ-Interview verraten hat.

Merz und der Waldhof – da gibt es noch ein paar andere Geschichten. Die zum Beispiel: Als den Buwe 2011 mit dem 6:0-Sieg gegen Illertissen der Aufstieg in die Regionalliga gelang, machte Merz fette Beute: Er staubte die Schuhe von Daniel Reule ab. Richtig genau der Reule, der Illertissen damals mit einem Hattrick quasi im Alleingang aus dem CBS ballerte. "Er hat sie mir geschenkt", verrät Merz nicht ohne Stolz. Bald wird er am Alsenweg aufkreuzen. Im Rahmen einer Trainer-Fortbildung steht eine Hospitation bei Glöckner an.

Den einen oder anderen dürfte Merz im Mannheimer Block am Samstag gekannt haben. Rund 300 SVW-Anhänger waren in Wagenschwend auf Ballhöhe. Einer von ihnen: Achim Weitz, 50. Der Weitz, der kürzlich bei der Bürgermeister-Wahl in Heddesheim die Nase vorne hatte. 42 Prozent stimmten im ersten Wahlgang für ihn. Am 10. April steigt die zweite Runde. Das Kuriose: Daniel Gerstner, sein wohl größter Konkurrent, favorisiert den 1. FC Kaiserslautern. Überspitzt formuliert könnte man also sagen, dass da ein Südwest-Derby ums Heddesheimer Rathaus steigt. Und wie ist die Prognose, Herr Weitz? "Von mir gibt es keine", grinst er, "heute bin ich beim Fußball. Auch die Wähler freuen sich sicher mal über eine Pause im Wahlkampf."

Auf wen der Waldhof im Finale trifft, entscheidet sich am Mittwoch, dann empfängt Türkspor Mannheim den 1. FC zum zweiten Halbfinale.