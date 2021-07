Von Daniel Hund

Mannheim. Die ersten Trommel-Salven dröhnten schon zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn durch das Carl-Benz-Stadion. Die Fans des SV Waldhof, darunter auch viele aus Heidelberg, waren heiß auf die Buwe. Rund ein Jahr lang waren sie ausgesperrt, konnten wegen der Corona-Krise nicht mit dabei sein. Bei ihrer Rückkehr wünschten sie sich natürlich einen Sieg, drei Zähler für das blau-schwarze Punkte-Konto. Geworden ist daraus nichts. Zum Drittliga-Auftakt gab es eine kalte Dusche. Mit 0:2 (0:2) musste sich der SVW dem 1. FC Magdeburg geschlagen geben.

"Es ist maximal enttäuschend, wenn man nach 9 Minuten schon mit 0:2 hinten liegt", sagte Waldhof-Torhüter Timo Königsmann, "vor allem waren die Gegentore auch vermeidbar gewesen."

Bei der Aufstellung gab es keine Überraschungen. Marcel Seegert musste nach seiner Schulter-Verletzung passen. Der Kapitän und Abwehrchef saß aber immerhin auf der Bank, war also offenbar eine Option. Und auch die Torhüter-Frage ist nun geklärt. Es bleibt alles beim Alten: Timo Königsmann ist weiterhin der Mann zwischen den Pfosten.

Seegerts Ausfall hatte auch Auswirkungen auf Marc Schnatterer. Erstes Pflichtspiel, gleich mal Kapitän. Was ein Vollgas-Start für "Schnatti"!

Und dann das. Der SVW erwischte einen Katastrophen-Start ins Spiel, wirkte wie das Kaninchen vor der Schlange. Völlig überfordert. Es waren keine zehn Minuten gespielt, da lag man schon mit 0:2 hinten. Erst Jan-Luca Schuler (6.), dann Baris Atik (9.), der aus Frankenthal stammt und beim SV Waldhof ausgebildet wurde.

Viel zu einfach ging das. Vor allem Marcel Gottschling, Waldhofs rechter Verteidiger, war überfordert, gewann kaum einen Zweikampf. Magdeburg nutzte das, spielte ihn phasenweise regelrecht schwindelig.

Aber es war nicht nur Gottschling alleine. Insgesamt fehlte das Feuer, dieser letzte Wille. Schnatterer bemängelte genau das, auf Höhe der Mittellinie riss er die Arme in die Höhe, brüllte wild um sich. Wachrütteln wollte er damit.

Danach wurde es besser. Magdeburg, das bereits das dritte und vierte Tor auf dem Fuß hatte, schaltete einen Gang runter und der SVW kam zu Chancen. Dominik Martinovic vergab zwei, Schnatterer, der an der Strafraum-Kante Maß nahm, eine.

Mit dem 0:2 im Rücken stiefelten die Mannheimer in die Pause. Klar war: Glöckner musste reagieren, frische Kräfte bringen. Und das tat er: Gottschling ging - Joseph Boyamba kam (46.). Das zahlte sich auch aus – zumindest kurz. Waldhof rannte an, drückte Magdeburg hinten rein. Letztlich war’s aber nicht zwingend genug. Und so kamen die Gäste zu einem verdienten Auswärtssieg in Mannheim.

Insgesamt waren gegen Magdeburg 7568 Zuschauer im Stadion, die alle durch den Haupteingang marschierten – und Geduld mitbringen mussten. Denn die 3G-Regel wurde lückenlos angewandt, Formulare und Apps gecheckt.

Einige Gänsehaut-Momente waren dabei, als die Anhänger auf der "Ost", auf ihr steht die organisierte Fanszene, ihre Schlachtgesänge anstimmten. Wie sagte es ein Mann im blau-schwarzen Trikot an einem der vielen Grill-Stände so treffend: "Genau wegen dieser Erlebnisse liebe ich den Waldhof so. Diese Glücksgefühle kannst du dir mit keinem Geld der Welt kaufen. Wie habe ich das vermisst."

Doch diesmal fehlte das Happy End.

SV Waldhof: Königsmann – Donkor (73. Sommer), Gohlke, Verlaat, Gottschling (46. Boyamba) – Russo (75. Garcia), Saghiri, Gouadia (58. Wagner) – Schnatterer, Martinovic, Costly.

Tore: 0:1 Schuler (6.), 0:2 Atik (9.)

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen); Zuschauer: 7568