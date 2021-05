Von Daniel Hund

Mannheim. Viel fehlte nicht zum Mega-Abstiegsdrama im Carl-Benz-Stadion. Im Drittliga-Duell zwischen dem SV Waldhof und Uerdingen läuft bereits die Nachspiel-Zeit, als Mannheims Standard-Spezialist Arianit Ferati eine Ecke in den Strafraum schlenzt. Sie landet auf dem Kopf von Jesper Verlaat, der den Ball auf Joseph Boyamba ablegt, der ihn aus vier Metern aber nicht richtig trifft. Sekundenbruchteile später scheitert auch Max Christiansen an einem Abwehrbein.

Ganz viel Dusel für Uerdingen war das, denn wäre der Ball über die Linie geflutscht, wären die Gäste in die Regionalliga durchgereicht worden. Doch das 1:1 (0:0) reichte. Es war quasi eine Rettung in letzter Sekunde. Verdient wäre der Heimsieg für die "Buwe", die als Achter einen versöhnlichen Saison-Abschluss feierten, aber auch nicht gewesen. Ein wenig blutleer wirkte es, was die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner auf das Rasen-Rechteck brachte. Nicht bei jedem hatte man das Gefühl, dass er auch wirklich alles reingeworfen hat, um dieses Spiel zu gewinnen. "Wir haben schon bessere Leistungen gezeigt. Zum Glück wurde es am Ende noch ein Teilerfolg", sagte Glöckner, "nach dem kompletten Umbruch sind wir mit dem achten Platz aber absolut zufrieden."

Echte Feierlaune kam trotzdem nicht auf, was vor allem mit einem Mann zusammen hing: Markus Scholz, 33. Seit 2015 ist der Torhüter schon beim SVW. Momentan deutet vieles darauf hin, dass es seine letzte Saison bei den Blau-Schwarzen war. Sein Abschied ist zwar noch nicht offiziell, doch wer ihn am Samstag nach dem Spiel sah, kann eigentlich eins und eins zusammenzählen. Mit Tränen in den Augen, eingerahmt von seinen Mannschaftskameraden, saß er da. Geht er, verabschiedet sich eine echte Identifikationsfigur vom Alsenweg.

Waldhof: Scholz - Costly, Verlaat, Seegert (46. Gohlke), Donkor (46. Marx) - Russo (75. Saghiri), Christiansen - Boyamba, Ferati, Garcia (65. Kouadio) - Martinovic (46. Jastrzembski).

Uerdingen: Königshofer - Göbel, Lukimya, Girdvainis, Dorda - Gnaase (90.+3 Leon Schneider), Fechner - Feigenspan (78. Marcussen), Fridolin Wagner, Pusch (73. Traorè) - Kiprit.

Schiedsrichter: Sather (Grimma); Tore: 0:1 Feigenspan (62.), 1:1 Costly (85.).

Montag, 24. Mai 2021

Mannheim sichert Platz 8 - Glöckner bleibt Trainer

Heidelberg. (RNZ) Der SV Waldhof Mannheim hat zum Saisonabschluss ein 1:1 (0:0) gegen den KFC Uerdingen erzielt. Die Gäste aus Uerdingen gingen in der 61. Minute durch Mike Feigenspan in Führung. Den Ausgleich für Mannheim erzielte Marcel Costly in der 85. Minute.

Mit 52 Punkten schließt Waldhof die Spielzeit auf Platz 8 ab. Uerdingen sichert durch das Remis mit 41 Punkten nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Meppen als 16. den Klassenerhalt.

Inzwischen ist klar, dass Trainer Patrick Glöckner und der Sportliche Leiter Jochen Kientz auch in der nächsten Saison für den Verein arbeiten werden.

"Wir haben diese Woche viele Gespräche geführt und letztlich stand der Trainer nicht zur Diskussion. Es ging nur darum, die Saison zu analysieren. Jochen Kientz wird unseren Kader so planen, dass er erfolgreich ist", sagte Markus Kompp, Geschäftsführer des SV Waldhof im RNZ-Gespräch.