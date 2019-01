Mannheim. (wob) Für den ASV/DJK Eppelheim hat das neue Jahr mit dem zweiten Platz beim SparkassenCup vorzüglich begonnen. Es geht gut weiter. Am Mittwoch, 18 Uhr, empfängt der Fußball-Landesligist den SV Waldhof zu einem Testspiel. Der Ex-Bundesligist ist als Tabellenführer der Vierten Liga auf dem Weg zurück zur alten Bedeutung.

„Die Waldhöfer wollen mit einer starken Mannschaft kommen“, sagt Achim Scharwatt, „und auch wir wollen alles tun, um in der Restrückrunde noch ein paar Plätze nach oben zu klettern.“ Bis zum Auftakt der zweiten Serie am 10. März in Ketsch hat der Abteilungsleiter weitere Testspiele vereinbart.

Am Sonntag, 10. Februar (14 Uhr), ist Kreisligist 1. FC Wiesloch zu Gast im Sportpark, eine Woche danach, am 17. Februar, empfängt Eppelheim den Verbandsligisten SGK Heidelberg. Die Generalprobe findet am Sonntag, 24. Februar, um 14 Uhr, gegen den Kreisliga-Wintermeister VfB Leimen statt.