Von Daniel Hund

Mannheim. Am Montag hat der SV Waldhof kurz vor dem Schließen des Transferfensters nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Buwe haben Dominik Kother, 21, vom Karlsruher SC für den Rest der Saison ausgeliehen. Der Mittelfeldmann stand in der Zweiten Liga 41 Mal auf dem Platz, erzielte dabei fünf Tore. Die RNZ sprach mit ihm.

Dominik Kother, wie sind die ersten Eindrücke vom SV Waldhof?

Meine ersten Eindrücke sind gut. Ich habe am Montag das erste Mal am Alsenweg mit trainiert. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Es sind ja auch Spieler im Kader, von denen man sich etwas abschauen kann. Gerade von einem Marc Schnatterer natürlich, der ja auf einer ähnlichen Position spielt wie ich.

Was war denn letztlich ausschlaggebend für den Wechsel nach Mannheim?

Wichtig war mir natürlich die Spielweise und die passt sehr gut zu mir. Der Waldhof spielt einen attraktiven Fußball, will immer schnell vor das gegnerische Tor kommen. Das liegt mir und ich denke, dass ich meine Stärken da gut einbringen kann. Von Vorteil ist natürlich auch, dass ich nicht aus meinem Umfeld rausgerissen werde. Ich wohne in der Nähe von Bruchsal und habe es so nicht weit nach Mannheim. Gereizt hat mich an diesem Wechsel auch, dass der SVW wie der Karlsruher SC ein echter Traditionsverein ist.

Fußballer kennen sich untereinander. Gibt es jemanden beim Waldhof, den Sie schon vorher kannten?

Stefano Russo kenne ich noch von früher aus seiner Zeit bei 1899 Hoffenheim und Augsburg. Da haben wir häufig gegeneinander gespielt. Wir sind der gleiche Jahrgang. Außerdem standen wir zusammen in der badischen Auswahl.

Sie haben an den Wochenenden meist selbst gespielt, Partien des SVW konnte man da nur schwer verfolgen, oder?

Ja, das ist zeitlich nicht ganz so einfach. Aber ich habe immer mal wieder auch die Dritte Liga im TV angeschaut. Als Fußballer ist es so, dass du dir eigentlich von allen ersten drei Ligen immer die Highlights, also die Zusammenfassungen anschaust. So bekommt man schon einen ganz guten Überblick. Das letzte Spiel gegen Meppen habe ich mir dann komplett angeschaut.

Und wie ist ihr Eindruck, was ist drin mit dem SV Waldhof in der restlichen Saison, kann es für ganz oben reichen?

Ich denke schon, dass man weiter oben dabei sein kann. Ich selbst möchte meinen Teil dazu beitragen, mich empfehlen und der Mannschaft dann mit guten Leistungen helfen.

Sie sind im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Was ist Ihre Lieblingsposition?

Die gibt es nicht wirklich. Meine Stammposition liegt auf der linken Seite. Ich kann aber auch auf Rechtsaußen spielen.

Letzte Frage: Der SV Waldhof und der Karlsruher SC pflegen nicht gerade eine Fan-Freundschaft. Mussten Sie sich auch ein paar dumme Sprüche anhören, weil sie jetzt für den SVW auflaufen?

Nein, da habe ich nichts Negatives vernommen (lächelt). Sprüche gab’s keine.