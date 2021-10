Von Daniel Hund

Mannheim. Manche lächelten, andere fluchten auf der Flucht, stülpten sich auf dem Weg in den Spieler-Tunnel frustriert die verschwitzten Trikots über den Kopf. Nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den FSV Zwickau herrschte beim SV Waldhof blau-schwarzes Gefühlschaos.

Ärgern, trauern oder doch freuen? So richtig wusste das nach 90 Minuten voller Kampf und Leidenschaft niemand. Jan-Christoph Bartels, 22, zählte eher zur Trauer-Fraktion. "Wenn man sieht", zuckte der SVW-Keeper im RNZ-Gespräch mit den Schultern, "wenn man sieht, was wir vor der Pause für ein Feuerwerk abgebrannt haben, dann muss man sich schon ärgern, nicht gewonnen zu haben."

Immer wieder hat’s da geknallt und gekracht im Sechzehner der Sachsen. Marc Schnatterer (8.), Gillian Jurcher (9.) und Marcel Seegert (25.) waren ganz nah dran an der Führung.

Die Rumpf-Elf vom Alsenweg spielte so, als hätte es die Corona-Krise gar nicht gegeben, als wären die letzten zwei Wochen nur ein böser Traum gewesen.

Pfeilschnell ging’s nach vorne. Mit viel Mut, ohne Rücksicht auf Verluste.

In der 68. Minute schien das Happy End greifbar. Ausgangspunkt war mal wieder Schnatterer, der Flanken-Gott. Halbrechts stand er, rund 30 Meter vom Tor entfernt, um einen seiner gefürchteten Freistöße vors Tor zu zwirbeln: Der Ball wurde länger und länger, sorgte für Verwirrung, für Durcheinander unter den Zwickauer Abwehr-Riesen, plötzlich sprang er vor die Füße von Mittelfeld-Lenker Marco Höger. Und was macht der ehemalige Champions-League-Haudegen? Der fackelt nicht lange, hämmert die Kugel per Vollspann-Stoß in den Winkel.

Hintergrund Stimmen SV Waldhof > Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: "Zwickau kam mit breiter Brust, aber wir waren von der ersten Minute da, hatten Spielfluss und Torchancen. Wie es meine Mannschaft umgesetzt hat, nicht nur [+] Lesen Sie mehr Stimmen SV Waldhof > Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: "Zwickau kam mit breiter Brust, aber wir waren von der ersten Minute da, hatten Spielfluss und Torchancen. Wie es meine Mannschaft umgesetzt hat, nicht nur aufgrund der Situation, sondern ganz generell, kann man sagen, dass sich jeder Spieler aufgeopfert hat. Ich hatte heute nur die Möglichkeit bis zu drei Spieler für höchstens 10 bis 15 Minuten einzuwechseln." > Joe Enochs, Trainer FSV Zwickau: "Am Ende des Spiels hat Mannheim sehr viel Druck gemacht und auch noch einen Lattentreffer erzielt. Es war kein super Spiel von uns, aber wir haben das gezeigt, was wir gebraucht haben und uns diesen Punkt heute erarbeitet." > Marcel Seegert, Kapitän SV Waldhof: "Gefühlt haben wir heute zwei Punkte verloren. Wir wussten ja nicht, wie wir aus dieser Woche herauskommen, aber dafür haben wir schon eine extreme Wucht aufgebaut. Man hätte das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden können. Schade, dass wir da unsere Chancen nicht genutzt haben inclusive meiner eigenen. Auf der anderen Seite hat uns unser Torwart Bartels im Spiel gehalten." > Marco Höger, Waldhof-Torschütze zum 1:0: "Die Leistung zeigt, dass wir ein funktionierendes Team sind, sonst wäre eine solche Leistung nicht möglich gewesen. Dass wir trotz dieser Umstände so ein Spiel gemacht haben, muss uns weiter Selbstvertrauen geben." > Marc Schnatterer, Waldhof-Angreifer: "Der Trainingsbetrieb war sehr beeinträchtigt, aber das entscheidende ist, dass man das Beste daraus macht. Es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Die, die immer da waren, haben für dieses Spiel intensiv trainiert. Es ist ärgerlich, dass wir nach der Führung noch den Ausgleich bekommen." rodi

Das 1:0. Der Auftakt zu einer siebenminütigen Party im Carl-Benz-Stadion. Alles stand, wankte und tanzte.

Bis Dominic Baumann zum Party-Crasher wurde. Nachdem Niklas Sommer auf dem rechten Flügel abgekocht wurde, tauchte Baumann alleine vor Bartels auf, staubte ab und drehte jubelnd ab (75.).

Der Rest war Einbahnstraßen-Fußball. Mannheim, das zu Wochenbeginn mit nur sieben Mann auf dem Trainingsplatz schuftete, spielte auf Sieg. Der Dreier sollte her – egal wie: Stefano Russo scheiterte aus der Distanz, Sommer aus spitzem Winkel und Dominik Martinovic in der Schluss-Minute an der Querlatte.

Zum Haare raufen.

Bei Bartels saß die Kurzhaar-Frisur in der Mixed-Zone, dem Treffpunkt für Spieler und Journalisten, dann wieder. Erstaunlich aufgeräumt war er da schon. Irgendwie auch erleichtert, denn der gebürtige Wiesbadener hatte seine Chance genutzt. Da Timo Königsmann, die etatmäßige Nummer eins, lange in Quarantäne war, durfte Bartels ran. Beim Gegentor war er machtlos, ansonsten bärenstark, wenn er gefordert wurde.

War’s vielleicht sogar die Kampfansage an Königsmann? So auf die Art: Kollege, du stellst dich jetzt mal schön hinten an! Nein, so ist er nicht. Bartels sagt: "Wir respektieren uns sehr. Timo hat zuletzt sehr gut gehalten. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft heute auch mal wieder helfen konnte."

Sein letztes Punktspiel im Waldhof-Kasten ist lange her. Mitte Mai durfte Bartels im Liga-Endspurt in Verl ran. Dort rettete er mit spektakulären Paraden einen 1:0-Sieg. Ist man da nicht nervös, wenn man endlich mal wieder zwischen den Pfosten steht? "Nein, das ist Fußball, stehst du auf dem Platz, funktionierst du", sagt er. Aha, der Tunnelblick-Bartels also? Er lacht: "Auf jeden Fall!"

Der könnte auch am Mittwoch gefragt sein. Dann ist Highlight-Zeit. Ab 18.30 Uhr steigt die zweite Runde im DFB-Pokal im Carl-Benz-Stadion. Union Berlin kommt.

Ein Bundesligist. Europacup-Teilnehmer. Wieder ein Spiel David gegen Goliath. Eintracht Frankfurt hat man schon das Fürchten gelehrt und mit 2:0 aus dem CBS gekickt. Jetzt soll der Hauptstadt-Klub dran glauben.

"Abendspiel, Flutlicht, volles Haus, was willst du mehr", reibt sich Waldhofs Flügel-Rakete Anton Donkor, 23, im RNZ-Plausch genüsslich die Hände. Bei ihm ist die Vorfreude riesig: "Das sind die Spiele, auf die du als Fußballer hin fieberst."

Nicht nur als Fußballer. Bartels, der Euphorische: "Auf dieses Spiel freut sich die ganze Stadt." Nach einem Sieg noch mehr, oder Herr Donkor? "Also, wenn du in diesem Stadion gewinnst, dann geht’s schon ab."

Schwer wird es, richtig hart sogar. Und noch ist nicht klar, ob Trainer Patrick Glöckner voll durchlädt. Einiges spricht dagegen. Leere Akkus und der rappelvolle Termin-Kalender: Schon am Samstag steigt in Mannheim das Derby gegen Saarbrücken.

Hier wäre ein Sieg wohl noch wichtiger, um oben dran zu bleiben. Oder man rockt "einfach" beide Spiele.

Dann lächeln alle.

Waldhof: Bartels - Sommer, Seegert, Rossipal, Donkor - Höger, Russo - Costly (87. Ünlücifci), Lebeau (67. Fridolin Wagner), Schnatterer - Jurcher (80. Martinovic). Zwickau: Kamenz - Göbel (82. Voigt), Reinthaler, Nkansah, Schikora - Hauptmann, Könnecke, Jansen, Horn - König (58. Baumann), Gomez (63. Starke).

Schiedsrichter: Sather (Grimma); Tore: 1:0 Höger (68.), 1:1 Baumann (75.); Zuschauer: 6481