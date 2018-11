Ulm. (rodi) Gibt es im Fußball ein Gesetz der Gerechtigkeit? Wenn es nach Marco Schuster geht, dann gibt es das. "Wir haben das Hinspiel verloren, obwohl wir das bessere Team waren und jetzt im Rückspiel war es eben anders herum. So hat jetzt jede Mannschaft drei Punkte aus dem direkten Vergleich", rechnet der Ex-Augsburger in Diensten des SV Waldhof vor.

Der SSV Ulm fand das Ergebnis von 0:2 (0:1) gegen den SVW zum Rückrundenauftakt natürlich ungerecht, wusste aber aber auch nicht, bei wem er sich beschweren sollte, wenn nicht bei sich selbst. "Wir waren heute der glückliche Sieger" wusste auch Waldhof-Coach Bernhard Trares das Ergebnis richtig einzuordnen. Der SSV war auch für die mitgereisten Fans der mit Abstand stärkste Gegner in dieser Runde.

Die Partie war denn auch über weite Strecken eine sehr einseitige Angelegenheit. Die Ulmer pressten früh, der ballführende Waldhöfer bekam so kaum Gelegenheit, einen Spielzug einzuleiten. Die Hausherren ihrerseits drängten permanent auf die Führung, die schon nach weniger als drei Minuten möglich gewesen wäre. Adrian Beck zwang Markus Scholz gleich zu einer Glanzparade (3.), später schoss er über den Kasten (31.). Auch gegen Marcel Schmidts war Scholz auf dem Posten (26.).

Bei weiteren nicht ganz so klaren Möglichkeiten der "Spatzen" gelang es der SVW-Defensive, das Schlimmste zu verhindern. Das Tor fiel dann aus heiterem Himmel. Nach einem Freistoß erzielte Valmir Sulejmani aus spitzem Winkel von der Torauslinie hoch ins Netz die 1:0-Führung (39.). "Beim Heimspiel gegen Dreieich hatte ich eine ähnlich Szene und scheiterte noch am Pfosten. Wenn man lange zögert, dann hat der Torwart nur noch die Option, sich hinzulegen", freute sich der Stürmer über seinen Geniestreich.

Mit dem zwölften Saisontreffer machte er in der persönlichen Statistik das Dutzend voll. "Die Ulmer haben im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf zwar verloren, aber gut gespielt", war dem Goalgetter die Schwere der Aufgabe schon im Vorfeld bewusst und daher die Freude über das Tor natürlich umso größer. Ganz nebenbei hatten die Ulmer mit Eintracht Frankfurt auch den Tabellenzweiten der Bundesliga im Pokal geschlagen und in der Liga erst eine Heimniederlage erlitten.

Mit viel Power rannten die Hausherren fortan dem Rückstand hinterher. Doch der SVW verteidigte den Vorsprung ohne größere Chancen des Gegners zuzulassen. Turbulent wurde es erst in der 90. Minute, als der Ball dreimal einem Ulmer vor die Füße fiel, doch mit Mann und Maus verteidigte der Tabellenführer den Vorsprung.

Die Entscheidung zugunsten der Mannheimer besorgten die Ulmer durch ein kurioses Eigentor selbst. Lukas Hoffmann passte von der rechten Außenlinie den Ball zu seinem Keeper zurück, dieser trat jedoch über den Ball, der zum 0:2 über die Linie trudelte (90.+2). Dieses Tor schafft es in jeden Jahresrückblick. "Nach den Ergebnissen vom Freitag wollten wir natürlich nachziehen und haben jetzt auch einen direkten Konkurrenten geschlagen", sieht Marco Schuster beim Blick auf die Tabelle weiterhin vier Zähler Vorsprung vor dem ersten Verfolger TSV Steinbach.

Am Montagabend lädt der Fan-Dachverband "Pro Waldhof" alle Mitglieder des SVW um 20.30 Uhr zu einer Infoveranstaltung in das Klubhaus am Alsenweg ein. Investor Bernd Beetz, der am Mittwoch als Präsident des SV Waldhof e.V. kandidiert, stellt sich den Fragen der Gäste.

SSV Ulm: Ortag - Stoll (71.Viventi), Hoffmann, Krebs, Schindele - Gutjahr, Campagna (79.Sapina), Schmidts - Beck - Braig, Morina (74.Lux).

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad (65.Mi.Schuster), R.Korte - Diring, Ma.Schuster - Bouziane (85.Kern), Deville, Sommer (61.G.Korte) - Sulejmani.

Schiedsrichter: Weickenmeier (Frankfurt); Zuschauer: 2842; Tore: 0:1 Sulejmani (39.), 0:2 Hoffmann (90.+2, ET).