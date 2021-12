Von Daniel Hund

Mannheim. Er kam ablösefrei – und hat sich längst bezahlt gemacht. Es war Ende Juli 2021, als eine Pressemitteilung des SV Waldhof die Runde machte. In ihr drehte sich alles um Alexander Rossipal, 25, Defensiv-Spezialist von Beruf. Der Ex-Sandhäuser, der in Hoffenheim ausgebildet wurde, heuerte am Alsenweg an. Ex-Kaderplaner Jochen Kientz schwärmte damals, sagte: "Alexander ist vielseitig einsetzbar." Klang gut, mittlerweile hört sich dieser Satz aber fast ein wenig nach Understatement an.

Rossipal, die Allzweckwaffe – so passt’s

Linker Verteidiger, Innenverteidiger, Mittelfeld-Abräumer. All das hat er bei den Blau-Schwarzen schon gespielt. Und das nicht als Lückenfüller, er glänzte und kämpfte, verdiente sich ein Sternchen nach dem anderen.

Herr Rossipal, wenn wirklich mal richtig Not am Mann wäre, fragte ihn die RNZ, könnten Sie sich dann vielleicht auch die Torwart-Handschuhe überstreifen? "Oh, im Tor stand ich jetzt selbst in der Jugend noch nicht. Das traue ich mir eher doch nicht zu", lacht der gebürtige Stuttgarter.

Lachen. Zuletzt war das für "Rossi" eher ein Fremdwort. Ausgebremst wurde er, konnte nicht das machen, was er am liebsten macht: Grätschen, passen, Konter einleiten. Einfach Fußball spielen.

Es passierte Mitte November, kurz vor dem Osnabrück-Spiel: Im Training verletzte er sich an der Patellasehne. "Seitdem habe ich sechs Spiele verpasst", seufzt der 1,84 m Mann, "das war eine harte Zeit."

Doch da ist Licht am Ende des Tunnels. "Ich gehe davon aus, dass ich im neuen Jahr wieder voll dabei sein werde."

Der Plan: Im Trainingslager, das für den Tabellenvierten ab dem 2. Januar in Belek beginnt, will der ehemalige Junioren-Nationalspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Und das ohne Risiko. "Mein Knie", sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen, "mein Knie fühlt sich wieder richtig gut an, da mache ich mir keinerlei Sorgen."

Was auch mit seiner Disziplin zusammenhängt. Denn während manch einer zwischen den Jahren faul auf dem Sofa liegt und sich den Ranzen vollschlägt, ist er im Dauereinsatz. Seit dem 22. Dezember schuftet Rossipal in Schweinfurt in der Reha, wo auch schon andere Buwe an der Rückkehr feilten. Quälen fürs Comeback lautet das Motto.

Selbst an Weihnachten

Doch in seinem Fall ist Schweinfurt nicht aus der Welt. Im Gegenteil: "Meine Oma lebt hier ganz in der Nähe, sie hätte ich sowieso besucht. Also konnte ich das gut verbinden", sagt er.

Für Silvester geht es zurück nach Mannheim. Zum Party machen? Sicher nicht. Im Hause Rossipal geht es gemütlich zu. Die Freundin, der Hund und der Waldhof-Profi – das war's. Im Hinterkopf wird dann schon viel Vorfreude sein. Denn so ein Trainingslager ist ganz nach seinem Geschmack. Er sagt: "Das wird eine Super-Woche, weil du da viel Zeit mit den Jungs hast. Und zwar nicht nur auf dem Platz."

Man wird weiter zusammenwachsen fürs große Ziel. Aussprechen tut das keiner. Doch unterbewusst lebt der Aufstiegstraum in allen. "Wenn das klappt, wäre es der Wahnsinn", sagt Rossipal, der Euphorische. Um nur einen Wimpernschlag später wieder schnaufend auf die Bremse zu treten: "Der Weg ist noch lang, die Tabelle so eng." Vor allem eine "große Portion Demut" sei da ganz wichtig.

Die spielt auch mit rein, wenn er über seinen Mitspieler Marc Schnatterer, den Flanken-Gott, spricht: "Stehen Standards an, ist Schnatti gesetzt. Mit seinem starken Fuß sind die schon eine Wucht." Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze: Auch "Rossi" kann ruhende Bälle, schnibbelt sie präzise ins Ziel.

Er grinst: "Ist Schnatti draußen, bin ich dran." Und verrät: "Manchmal sprechen wir uns auch im Spiel ab und schauen, wer gerade das bessere Gefühl hat."

Die nächste Rossi-Schnatti-Plauderstunde auf dem Platz soll’s am 17. Januar gegen Dortmund II geben. Beim heiß ersehnten Comeback der Allzweckwaffe.