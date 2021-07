Von Daniel Hund

Mannheim. Er ist ein echter Brecher. Eine Kante, die auch an so mancher Disco-Tür eine gute Figur machen würde. Steht Anthony Roczen, 21, der Stürmer des SV Waldhof, vor einem, wird es erstmal dunkel. 1,93 m groß, breites Kreuz, massive Schultern.

Eben wie ein Türsteher, der in einer lauen Sommernacht an der Eingangstür zu einem sagt: "Hey Kollege, du, genau du, kommst hier nicht rein!"

Aber so ist er nicht. Da ist kein grimmiger Gesichtsausdruck, kein böser Blick. Freundlich, nett, zuvorkommend. So kommt er rüber, der lange Blonde, wenn man mit ihm über das spricht, was er am liebsten macht: Kicken, sich im gegnerischen Strafraum austoben.

Zuletzt konnte er das nicht so oft. Erst das Innenband im Knie, dann die Hüfte. Roczen stand in der letzten Saison – seiner ersten am Alsenweg – verletzungsbedingt nur siebenmal im Kader der Blau-Schwarzen, spielte zweimal über 90 Minuten.

In der neuen Runde soll alles anders werden. Er sagt: "Ich will endlich verletzungsfrei bleiben und ganz viel spielen, um mich bestmöglich präsentieren zu können." Und da sieht es momentan gut aus. Schmerzen hat er keine mehr, dafür Lust ohne Ende. "Ich würde sagen, dass ich bereits wieder bei hundert Prozent bin", sagt es und lenkt kurz ein: "Gut, die Spitzigkeit fehlt noch etwas."

Das sei aber normal nach so einem Trainingslager, nach vier hochintensiven Tagen im Westerwald.

Im Testspiel gegen Darmstadt hat er sein Potenzial gezeigt. Stark war’s, wie er seinen Gegenspielern mehrfach entwischte. Mit langen Schritten immer wieder den direkten Weg zum Tor suchte. "Wenn ich in der einen Situation nicht gefoult werde, gehe ich ins 1:1 gegen den Torhüter", zuckt er mit den Schultern.

Gegen den Zweitligisten hatte Trainer Patrick Glöckner ihn auf die für ihn ungewohnte linke Außenbahn geschickt. Normalerweise lauert der gebürtige Berliner im Sechzehner, wartet auf Zuspiele. Aber auch mit dem Flügel kann er sich anfreunden. "Dort wirst du mehr ins Spiel eingebunden, kannst auch mehr Kreativität einbringen", erklärt er.

Der Strafraum bleibt dennoch sein zu Hause. Dort kann er seine Stärken voll ausspielen. Und die wären? Roczen, der Bescheidene: "Naja, ich würde mich als klassischen Abschluss-Stürmer bezeichnen. Egal, ob mit rechts, links oder mit dem Kopf – Hauptsache der Ball geht aufs Tor."

Mit den Buwe hat er in der neuen Saison viel vor. Verstecken, sagt er, müsse man sich vor niemandem: "Unser Kader, der wohl noch etwas größer werden wird, ist schon sehr gut besetzt."

Und was macht ein knapp Zwei-Meter-Brecher, wenn er mal nicht auf dem Rasen-Rechteck steht? Zocken zum Beispiel. "Warzone" an der Konsole steht hoch im Kurs. Oder einfach in die Stadt gehen. Chillen in einem Café, shoppen auf den Planken.

"Das hat letzte Saison gefehlt. Ich kam neu zum Waldhof und konnte mich wegen Corona nicht mit den Kollegen treffen", stöhnt Roczen und spricht von einer entbehrungsreichen Zeit.

Dann lächelt er wieder: "Aber wir holen das momentan alles nach." Mit dabei sind dann häufig Jan Just, Jan-Christoph Bartels und Neuzugang Frido Wagner, mit dem Roczen täglich abhängt.

Marc Schnatterer hat er auch längst schätzen gelernt. Der Sturmtank über die Tormaschine: "Marc ist ein genialer Typ. Er ist für jeden Spaß zu haben und natürlich ein überragender Fußballer."

Roczen will der auch sein. Ein Brecher, der im Sechzehner Angst und Schrecken verbreitet.