Von Christoph Offner

Sandhausen. Auf der rechten Armbeuge von Pascal Testroet prangt der Schriftzug "Dynamo", darunter die römischen Ziffern XVI, IV und XVI. Am 16. April 2016 stand der Zweitliga-Aufstieg von Dynamo Dresden nach einem 2:2 beim 1. FC Magdeburg fest. Der Jubel bei den Sachsen kannte keine Grenzen. Mittendrin: Testroet. Am heutigen Samstag (13.30 Uhr/Sky) kommt es für den 31-Jährigen zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein, wenn der SV Sandhausen am zwölften Spieltag der 2. Bundesliga im Rudolf-Harbig-Stadion antritt. "Dynamo bedeutet mir sehr viel", verrät Testroet der RNZ. Drei Jahre (2015 bis 2018) stand der Stürmer, den alle nur "Paco" rufen, an der Elbmetropole unter Vertrag, schoss wichtige Tore, war Publikumsliebling. "Ich habe noch viele Freunde und Bekannte im Verein", sagt Testroet: "Es waren emotionale drei Jahre, die ich nie vergessen werde."

Schenken will er seiner alten Liebe aber nichts. Schließlich geht es für den SVS um viel. Mit einem Sieg könnten die Kurpfälzer bis auf einen Punkt an den Aufsteiger, der mit 13 Punkten Tabellenzwölfter ist, heranrücken. Dabei will auch Testroet mithelfen. Der Neuzugang, der im Sommer von Erzgebirge Aue kam und sich am Hardtwald "vom ersten Tag an wohlgefühlt" hat, ist mit drei Treffern bester Sandhäuser Schütze. Und das obwohl er aufgrund von langwierigen Achillessehnenproblemen sechs Spiele verpasste. Ob er schon wieder bei 100 Prozent ist? "Das ist eine schwierige Frage. Ich war überrascht, dass ich im Spiel gegen Werder Bremen fast 90 Minuten durchgehalten habe", sagt Testroet: "Ich denke ich bin auf einem super Weg."

Beim 2:2 gegen die Norddeutschen traf der ehemalige U20-Nationalspieler doppelt und hofft, dass der Knoten beim SVS nun endlich geplatzt ist. "Wenn wir so weiter spielen wie gegen Bremen, werden wir auch punkten", ist sich Testroet sicher. Was unter dem neuen Trainer Alois Schwartz besser läuft als unter seinen Vorgängern Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits, wollte die RNZ wissen. "Die Ergebnisse", lacht Testroet: "Wir trainieren unter Alois Schwartz jeden Tag sehr hart, sehr intensiv – aber das haben wir unter ,Kulo‘ und ,Kleppo‘ auch getan. In vielen Spielen hatten wir einfach nicht das gewisse Matchglück." Der 1,85-Meter-Mann führt als Beispiel die Dreifach-Chance von Hansa Rostock beim Gastspiel des SVS vor zwei Wochen an der Ostsee an – erst scheiterte Hanno Behrens an Torwart Patrick Drewes, dann setzte Streli Mamba den Kopfball an den Pfosten, bevor erneut Behrens die Kugel aus drei Metern über das leere Tore jagte. "Vor sechs, sieben Wochen wäre der Ball bestimmt drin gewesen", sagt der Tattoo-Fan. Ganze 23 zieren Testroets Körper. Platz für eines vom SV Sandhausen "wäre natürlich noch da", schmunzelt er und fügt augenzwinkernd an: "Ich habe nur Tattoos von Vereinen, mit denen ich aufgestiegen bin."

Für den Anfang würde Testroet allerdings auch ein Dreier in Dresden genügen.