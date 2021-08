Nils Röseler (links) und Denis Linsmayer kehren am Freitag mit Ingolstadt an den Hardtwald zurück. Foto: imago

Von Claus Weber

Sandhausen. Die Fans dürften Denis Linsmayer an diesem Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) einen warmen Empfang bereiten. Der langjährige Leistungsträger und Publikumsliebling kehrt mit dem FC Ingolstadt an den Sandhäuser Hardtwald zurück. Erst vor knapp vier Wochen war "Linsi" zu den Audistädtern gewechselt, weil er in den Planungen der Kurpfälzer keine Rolle mehr gespielt hat.

Es ist nicht das einzige Wiedersehen. Auch Nils Röseler hat sich mittlerweile Ingolstadt angeschlossen. Dass die beiden Ex-Sandhäuser ihrem neuen Coach Roberto Pätzold entscheidende Infos über ihren alten Arbeitgeber geben oder gar den Sandhäuser Matchplan durchkreuzen könnten, befürchtet Gerhard Kleppinger nicht. "Sie werden sicher ihre Eindrücke wiedergeben", sagt der Sandhäuser Trainer, "das sollte uns aber nicht davon abhalten, unser Spiel durchzubringen."

Das Duo, das am Hardtwald aussortiert wurde, hat jedenfalls noch eine Rechnung offen. "Für mich ist es ganz wichtig, dort erfolgreich zu sein", sagte Röseler jetzt gegenüber dem Fachmagazin kicker, "auf uns kommt absoluter Männerfußball zu, der SVS will die Heimspiele mit Kampf ziehen."

Es geht allerdings auch spielerisch, wie Sandhausen beim 3:1 in Aue, dem ersten Sieg in dieser Saison, bewiesen hat. Der Erfolg im Erzgebirge war hochverdient – auch wenn er wegen einer 15-minütigen Schwächephase zwischendurch auf der Kippe stand.

Doch das Selbstvertrauen in die eigene Stärke ist nun endlich da. "Wir merken gerade Tag für Tag, dass wir die richtigen Spieler geholt haben", sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, der wegen des gewaltigen Umbruchs und der Trennung von Linsmayer im letzten Heimspiel von den Ultras noch heftig kritisiert worden war. Inzwischen haben sich Vereinsführung und Fans ausgesprochen, wollen künftig im engen Dialog bleiben. "Es waren gute Gespräche", sagt Kabaca, der aufs Treffen mit den Fans am Dienstabend aber gar nicht weiter eingehen mag: "Zu diesem Thema wurde alles gesagt."

Das Sportliche soll am Freitagabend wieder im Vordergrund stehen. Trotz des schwachen Starts der Audistädter mit erst einem Punkt aus vier Spielen warnt Kabaca: "Das ist ein ernstzunehmender Gegner, die haben auf dem Transfermarkt nochmal nachgelegt."

Nach Linsmayer und Röseler kam in dieser Woche der österreichische Offensivspieler Christian Gebauer von Bundesligist Arminia Bielefeld zu den Schanzern.

Auch Sandhausen dürfte sich bis zum Ende der Wechselfrist noch verstärken. Ein bis zwei Plätze seien im Kader noch frei, erklärte Kabaca. Ob der vereinslose Mittelstürmer Charlison Benschop aus Curaçao, der schon zwei Wochen am Hardtwald mittrainiert, verpflichtet wird, soll am Freitag entschieden werden. Der 32-Jährige hat Erfahrung aus 107 Spielen in der niederländischen Ehrendivision und 69 Zweitligapartien für Düsseldorf, Hannover und Ingolstadt.

Info: Der Hardtwald-Hörfunk beginnt seine Reportage um 18.20 Uhr. Alle Infos dazu gibt es auf www.svs1916.de.