Von Christoph Offner

Sandhausen. Fan-Proteste, frühe Trainer-Entlassung, Corona-Ausbruch und Abstiegskampf. Hinter dem SV Sandhausen liegen turbulente Monate. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca spricht mit der RNZ über die Halbserie der Kurpfälzer, Winter-Transfers und berichtet, was sich in der Scouting-Abteilung seit der Übernahme von Gerhard Kleppinger verändert hat.

Herr Kabaca, mit dem 1:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf kletterte der SVS auf den Abstiegsrelegationsplatz. Wie wichtig war der Dreier im letzten Spiel des Jahres?

Immens. Mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen – das beflügelt, setzt Kräfte frei. Wir haben das rettende Ufer wieder im Blick.

Im Sommer sagten Sie der RNZ, Sie seien mit der "Qualität der Neuen" sehr zufrieden. Stimmt diese Aussage immer noch. Immerhin befindet man sich erneut mitten im Abstiegskampf?

Die 2. Liga ist nicht zu unterschätzen. Wenn man sieht, welche Klubs mit welchem Etat nur drei Punkte vor uns stehen … Wir sind von unserem Kader weiterhin überzeugt.

Alois Schwartz übernahm nach dem siebten Spieltag vom glücklosen Trainerduo Gerhard Kleppinger/Stefan Kulovits. Er sprach seitdem oft davon, dass es noch Zeit brauche, bis sich die Mannschaft gefunden hat. War der Umbruch im Sommer (15 kamen, 18 gingen) doch zu groß?

Das kann ich so nicht unterschreiben. Wir haben uns dazu entschieden und dazu stehen wir. Wir müssen jetzt nach vorne und nicht nach hinten schauen.

Nun wurde der Kader nicht von Schwartz zusammengestellt. Werden Sie gemeinsam mit ihm die Mannschaft noch einmal analysieren und mögliche Problemzonen im Winter-Transferfenster angehen?

Alois ist im Großen und Ganzen mit dem Kader zufrieden. Wir werden an dem einen oder anderen Rädchen drehen und auf dem Transfermarkt aktiv werden. Allerdings wirkt die Mannschaft unter Alois gefestigter. Während wir zu Saisonbeginn bei Rückschlägen regelmäßig zusammengefallen sind, sind wir mittlerweile in der Lage Rückstände aufzuholen, Führungen über die Zeit zu bringen.

Mit der Qualität des Kaders sind Sie also zufrieden – trifft das auch auf die Quantität zu? 22 Feldspieler und vier Torhüter stehen zur Verfügung. Verletzungs- und coronabedingt hatte man zwischenzeitlich viele Ausfälle, sodass Schwartz fehlende Wechselmöglichkeiten beklagte …

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit einem kleineren Kader als in der vergangenen Saison in die neue Spielzeit zu gehen, um Unzufriedenheit und Unruhe zu vermeiden. Dass wir so viele Ausfälle hatten tut weh. Julius Biada fiel bislang komplett aus, Pascal Testroet und Daniel Keita-Ruel verpassten einige Spiele, Dennis Diekmeier kam erst spät von einer Verletzung zurück, Ginaluca Gaudino haben die Folgen seiner Corona-Infektion über drei Monate außer Gefecht gesetzt. Wir hatten konstant mit Rückschlägen zu kämpfen, der Corona-Ausbruch im November hat sein Übriges getan.

Mit einem Durchschnittsalter von 27,04 Jahren stellt der SVS die "Rentnertruppe" der Liga. Dennis Diekmeier (32 Jahre), Pascal Testroet (31), oder Aleksandr Zhirov (30) werden ihre Leistungen nicht ewig konservieren können. Liegt der Fokus deshalb auf junge, entwicklungsfähigen Spielern, die ihre Karriere erst noch vor sich haben?

Sowohl als auch. Nur mit jungen Spielern schafft es keine Mannschaft. Es braucht eine gute Mischung – die haben wir.

Anas Ouahim galt bereits im Sommer als Verkaufskandidat, spielt seither nur selten. Auch Oumar Diakhite und Carlo Sickinger dürften mit ihren Einsatzzeiten nicht zufrieden sein. Wird es Abgänge geben?

Könnte sein. Da will ich mich nicht festlegen. Es kann in alle Richtungen gehen.

Wird bei der Suche nach Neuzugängen auch darauf Wert gelegt, dass diese geimpft sind?

Natürlich stellt man diese Frage. Aber ich gehe davon aus, dass mittlerweile ein Großteil der Profis ohnehin geimpft ist.

Wie steht es mittlerweile um die Scoutingabteilung, die laut Präsident Jürgen Machmeier "so ein bisschen vor sich hindümpelte"?

Seit Gerhard Kleppinger die Scoutingabteilung federführend leitet, hat sich einiges getan. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs, stehen regelmäßig im Austausch.