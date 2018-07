Von Claus Weber

Sandhausen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Beim SV Sandhausen machen zwölf Neue den etablierten Spielern Beine. Trainer Kenan Kocak hat die Qual der Wahl, mit welcher Elf er am 4. August in Fürth in die neue Zweitliga-Saison soll. Beim 1:1 im vorletzten Vorbereitungsspiel gegen den VfB Stuttgart empfahlen sich am Mittwochabend jedenfalls gleich mehrere Neuzugänge für die Stammelf.

"Das war ein guter Test", strahlte der Trainer. Vizepräsident Jürgen Rohm schwärmte gar: "Die Qualität ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen."

Mit etwas mehr Glück im Abschluss, fand Otmar Schork, hätte man den Bundesligisten bezwingen können. "Auf jeden Fall haben wir einen Schritt nach vorne gemacht", meinte der Geschäftsführer nach dem ersten Remis im neunten Testspiel. Zuvor hatte es sechs Siege und zwei Niederlagen gegeben.

Zehn Tage vor dem Liga-Start ließ sich Kocak noch immer nicht in die Karten schauen, bot keine A- und B-Elf, sondern gemischte Teams auf, wechselte zur Halbzeit komplett durch. "Das alles hat noch keine Aussagekraft für das Spiel gegen Fürth", behauptete er.

Und doch dürfte ihm einiges aufgefallen sein. Zum Beispiel, dass Jesper Verlaat nicht nur zuverlässig verteidigt, sondern auch für Tore gut ist. Sein Kopfballtreffer ins Dreieck nach präziser Ecke von Mohamed Gouaida (38.) war sehenswert - und hochverdient.

"Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zugelassen", stellte Verlaat richtig fest. Ob sich der Sohn des Ex-Stuttgarters Frank Verlaat damit schon einen Platz in der ersten Elf gesichert hat, wollte Kocak nicht bestätigen. "Es hat ihm aber sicher nicht geschadet", schmunzelte der Coach.

Die Badener waren vor der Pause klar besser, kombinierten gefälliger und hatten Chancen durch die Neuzugänge Karim Guédé (4., 37.), Gouaida (35.) und Kevin Behrens (37.) sowie Philipp Förster (8./Pfosten). Auffällig war vor allem Guédé. Der 33-Jährige war ein ständiger Unruheherd im VfB-Strafraum.

Der Slowake mit togoischen Wurzeln hat sich schon gut eingelebt in Sandhausen. "Ich fühle mich wohl", sagte er, "und vom Gefühl her sage ich: Wir sind bereit."

Noch schöner als das 1:0 war der Ausgleich (57.) durch den millionenschweren VfB-Neuzugang Nicolas Gonzalez. Der Argentinier traf per Fallrückzieher in den Winkel - ein Traumtor und die Initialzündung für die Schwaben, die nun endlich auch vor dem SVS-Tor auftauchten und das Spiel attraktiv machten.

Stachen in der ersten Halbzeit neben Ken Gipson, der zwar kein Neuzugang ist, aber letzte Saison lange verletzt war, und Mohamed Gouaida heraus, so waren es nach der Pause die schnellen Fabian Schleusener und Rurik Gislason, die über Konter für Gefahr sorgten.

"Wichtig ist für mich, dass Rurik nach all den Turbulenzen bei und nach der WM wieder voll fokussiert auf den Fußball ist", sagte Schork.

Die Generalprobe vorm Ligastart bestreitet Sandhausen am Samstag (14 Uhr) in Schnelldorf gegen Jahn Regensburg.

Sandhausen: Schuhen - Gipson (46. Klingmann/71. Jansen), Verlaat (46. Zhirov), Karl (46. Kister), Rossipal (46. Paqarada) - Taffertshofer (46. Zenga), Förster (46. Hansch), Kulovits (46. Linsmayer) - Behrens (46. Gislason), Guédé (46. Schleusener), Gouaida (46. Müller).

Stuttgart: Zieler (46. Grahl) - Maffeo (61. Beck), Kempf (61. Groiß), Baumgartl (46. Kaminski), Sosa (61. Insua) - Ascacibar (46. Mangala), Aogo (61. Castro) - Thommy (61. Donis), Akolo (61. Didavi), Özcan (61. Tomic) - Gonzalez (61. Kopacz).

Zuschauer: 4000; Tore: 1:0 Verlaat (38.). 1:1 Gonzalez (57.).